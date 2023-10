Ítéletidő köszönt ránk holnap: riadót fújt a Meteorológiai Szolgálat

Viharos szélre és nagy mennyiségű csapadékra kell számítanunk pénteken. Erre figyelmezetet az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) is.

Pénteken nyugat felől egy gyors mozgású hidegfront vonul át az ország felett, amely mentén és annak előterében is viharos, óránkénti 80-90 kilométeresnél is erősebb széllökések várhatók, kiemelten a Dunántúl déli, keleti részein. Másutt is előfordulhatnak óránkénti 70 kilométerest meghaladó széllökések, legalacsonyabb valószínűséggel az északkeleti, határhoz közeli területeken - áll az OMSZ előrejelzésében. A hidegfront mentén zivatarok is kialakulhatnak, amelyek környezetében a viharos széllökés lesz a legfőbb veszélyforrás, de apró szemű jég, jégdara zápor, illetve rövid idő alatt 10-15 milliméter csapadék sem kizárt. Estétől a légmozgás várhatóan jelentősen veszít erejéből.

Emellett pénteken az ország északi felén nagy területen hullhat 30 millimétert meghaladó csapadék, de a határhoz közeli és hegyvidéki tájakon helyenként 50 millimétert meghaladó mennyiség is összegyűlhet. A meteorológiai szolgálat péntekre másodfokú figyelmeztetést adott ki óránkénti 90 kilométert meghaladó szél veszélye miatt Baranya, Fejér, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyék területére. Emellett másodfokú figyelmeztetést adtak ki eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád vármegyék területére, ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat.

