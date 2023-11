Sokkoló számok: kiderült, hány magyar hagyta el az országot

Még mindig rengeteg magyar él külföldön, az elvándorlók száma pedig 2021 óta ismét növekszik, és feltételezhető, hogy ez a növekedés a jövőben is folytatódni fog. Az Európai országokba vándorló magyar állampolgárok száma 2012-ben már meghaladta a 77 ezer főt, míg 2013-2015 között évente közel 85 ezer fő volt.

Összesen több mint egymilliárd forintból indul a legújabb, magyarok hazatérését célzó állami program, mely egy múlt keddi kormányrendeletből derült ki. A tervek szerint összesen 27 magyarországi településen, vagyis nagyjából vármegyénként, nyitnának a hazatelepülni kívánó magyarok ügyintézésének megkönnyítésében segítő irodapontokat. Emellett telefonos ügyfélszolgálatot is létrehoznak majd, illetve lesz egy hazaváró portál is, ám az egyelőre nem derült ki, hogy ezen is lehet-e majd ügyeket intézni - írja a Pénzcentrum.

A projektre a múlt keddi kormányrendelet szerint 2024-ben 1,1 milliárdot, 2025-ben 103 millió forintot szánnak, aminek a jelentős része a portál fejlesztésére, egy kisebb hányad pedig reklámra mehet majd el.

2023-ban fordult elő először, hogy az elvándorlók száma meghaladta a hazatérőkét, és ez a trend vélhetően erősödni fog. A lapnak nyilatkozó népességtudományi szakértő szerint a „hazaváró kampány” a kormány részéről nem véletlen, hiszen a hazánkból elvándorlók száma 2021 óta ismét növekszik, és feltételezhető, hogy ez a növekedés a jövőben is folytatódni fog.

A szakember elmondta, a tükörstatisztikák és a hazai adminisztratív adatok azt mutatják, hogy az Európai országokba vándorló magyar állampolgárok száma 2012-ben már meghaladta a 77 ezer főt, míg 2013-2015 között évente közel 85 ezer fő volt. Ezt követően az adat fokozatosan csökkent: 2019-ben 60 ezer, 2020-ban pedig 50 ezer fő alá. Ugyanakkor ez a kedvező trend nem tartott ki, így idénre a távozók és hazatérők közötti arányok újra az előbbi csoport javára mozdultak el.

Noha 2010 óta több tízezren hagyták el az országot, az állam elvben akár azt is megtehetné, hogy egyszerűen csak legyint erre a tényre. Hiszen a tükörstatisztikákhoz képest a hivatalos hazai adatok rendre sokkal kedvezőbbnek bizonyulnak, így a helyzet nem is tűnik annyira kétségbeejtőnek, igaz, azért a 2010-től jellemző megnövekedett elvándorlási trend a hazai statisztikából is kiolvasható.

Amiről egyébként a lapunknak nyilatkozó szakértő elmondta, az elvándorló magyarok száma 2015-ben volt a legjelentősebb, mintegy 33 ezer fő, ami 2020-ra már 20 ezer fő alá csökkent. Ezt követően azonban ismét emelkedni kezdett, így 2020-ról 2021-re enyhe, 2022-re viszont jelentős növekedést mutatott. Az elvándorlók száma egy év leforgása alatt mintegy 7 ezerrel nőtt, így 2022-ben összesen 28 825 fő volt.

Bár az Eurostat 2022-re vonatkozó adatai még nem állnak rendelkezésre, a 2021-es adatok alapján ezekben is enyhe növekedés látszik. Ekkor az európai országokba vándorló magyarok száma elérte a 48 250 főt. A legkedveltebb célországok a külföldre költözők körében Németország, Ausztria és Nagy-Britannia volt, egyes becslések szerint csak ebben a három országban mintegy 400 ezer magyar él.

