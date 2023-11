Folytatódik a felmondási hullám: nagy bajba került a fogyatékos gyerekeket oktató intézmény

Augusztus óta 15 dolgozó ment el az orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola munkatársai közül, mivel sokan nem tudták már elviselni a bizonytalan pénzügyi helyzetet. Az évtizedekkel ezelőtt nehezen fenntartott, egyszer már be is zárt intézmény korábban sem a városnak, sem a megyének nem kellett. Iványi Gábor egyháza átvette, és 13 éve eredményesen működteti, most azonban veszélybe került.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) intézményei, köztük az egyház és alapítványa által fenntartott iskolák is nehéz pénzügyi helyzetben vannak, szerintük azért, mert a kormány nem utalja ki számukra a nekik járó állami támogatásokat. A gondok ellenére Orosházán sikerült néhány új dolgozót felvenni a nyár óta távozottak egy része helyett - írja a Telex. Jelenleg éppen annyian vannak a munkatársak, hogy az ellátást tudják biztosítani, de az ideálistól ez azért elég messze van. A dolgozók között most van öt pedagógiai asszisztens, tizenkét pedagógus, két takarító, két dajka és egy-egy pszichológus, informatikus és adminisztrátor. Ebben az intézményben minden gyerek fogyatékkal élő, ezért nem a szokásos iskolai oktatás folyik. Kisebb csoportokban, fejlesztőprogramokkal képzik a tanulókat, részben arra is, hogy később, felnőttként képesek legyenek az önálló életvitelre, az önellátásra. Ebbe olyan mindennapi tevékenységek is beletartoznak, amelyek sok embernek természetesek, de a fogyatékkal élőknek meg kell tanulniuk. Nagy Lászlóné gyógypedagógus 1986 óta dolgozik ebben az iskolában azt mondta a lapnak, hogy az intézmény pénzügyi gondjairól értesült szülők most rendkívüli módon aggódnak, sokan naponta érdeklődnek, hogy mi lesz az iskolával. Anyagi támogatást nem tudnak adni a családok, mert sokan maguk is szűkösen, nehéz helyzetben élnek, egy részük hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. A nyár közepe óta nem jöttek meg hó elején a teljes összegű bérek, ezért Nagy Lászlónénak a párja segített abban, hogy átdolgozzák az otthoni költségvetést. Összehúzták a nadrágszíjat. Azután ő viszonylag szerencsés helyzetbe került, mert szeptember óta nyugdíjas. A Telex tudósítójának azt mondta, ha nem lenne nyugdíjas, akkor is maradt volna a Wesley-ben, mert itt sokkal többről van szó annál, hogy ő meg tud-e élni, és ezt érzi a kollégái többsége is. Ha ez az iskola elsüllyed, elsüllyedünk vele mi is, de a gyerekek és a szülők nem fogják tudni a saját gondjaikat megoldani - mondta Nagyné, aki szerint ő és kollégái is csak azért tartanak ki, hogy ezek a gyerekek ebben az iskolában itt tudjanak maradni. Az iskola nehéz helyzete miatt a kisebb-nagyobb magánadományokon kívül is kaptak támogatást. Dr. Szelényi Zoltán orvos vezetésével az Érted Vagyunk Egyesület futással egybekötött gyűjtést szervezett, október elején adták át az összegyűjtött 1 millió forintot, amiből vásárlási utalványokkal segítették a Wesley dolgozóit. Az egyesület továbbra is gyűjt adományokat. Orosháza város önkormányzata októberben úgy döntött, hogy 10 millió forinttal támogatja a Wesley iskolát, de az összeg felét később vissza kell majd téríteni. Az indoklás szerint a tanulók más településekre utaztatása „már olyan jelentős terheket róna a családokra, amiket a családok nem tudnak vállalni", a gyerekeket pedig nem lehet integrálni a település más intézményeibe.