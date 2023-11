Nagyon nem mindegy, mennyit zabál télen a rezsidémon: tippek, hogy végül kevesebbet fizess

Sokkoló, de a magyar háztartások energiafelhasználásának 71%-át a fűtés teszi ki. Ez a döbbenetes arány főleg a megfelelő hőszigetelés hiányára eredeztethető vissza. Melegvízre 13%, főzésre 6%, világításra és egyéb háztartási elektromos berendezésekre, például mosógépekre, mosogatógépekre és szárítógépekre, valamint egyéb elektromos eszközökre, további 10% energiát fogyasztunk el. Olyan apró energiatakarékos praktikákat gyűjtöttünk csokorba, amelyek egy kis odafigyeléssel bárki számára könnyen megvalósíthatóak.

Nem is gondolnánk, de az energiatakarékosságot nemcsak drasztikus életmódváltással, hanem akár egészen apró, tudatos lépésekkel is elérhetjük! Olyan apró praktikákat gyűjtöttünk csokorba, amelyek egy kis odafigyeléssel bárki számára könnyen megvalósíthatóak. Az igazán elkötelezettek pedig a komplett energiahatékony háztartás felállításával hosszú távon rengeteg költséget megspórolhatnak, miközben elindulnak az önellátás felé vezető úton.

Sok kicsi sokra megy: ökotudatos tippek

Az energiatakarékos otthon kialakítása rengeteg előnnyel jár: nem csak a pénztárcánk lesz hálás, a környezetünket is óvjuk vele, ha tudatosan bánunk az energiával. Az egyik leghatékonyabb eszköz nyilvánvalóan a megújuló energiaforrás használata, de néhány apró trükk is sokat segíthet.

Ha nem használunk egy háztartási gépet, kapcsoljuk ki! Kávéfőző, hangfal, laptop, televízió, mind-mind olyan eszközök, amelyeket a készenléti üzemmód helyett nyugodtan ki is kapcsolhatunk.

Váltsuk régi izzóinkat LED-esre! Egy LED-körte akár 70%-al is kevesebb áramot fogyaszt, mint egy hagyományos.

Tartsuk mindig tisztán elektromos főzőlapunkat! Talán nem is gondolnánk, de egy szennyeződött főzőlap lassabban melegszik, és sokkal több energiát is használ.

A sütőn válasszuk a légkeveréses funkciót! Ez sokkal energiatakarékosabb, mint az alul-felül sütés.

Ne töltsük tele a vízforralónkat, ha csak egy csésze teányi forró vízre van szükségünk! Apróságnak tűnhet, de ezzel is felléphetünk az energiapazarlás ellen.

A hőszigetelés után is van mit tenni

Ha azon szerencsés kevesek közé tartozunk, akiknek otthona jól hőszigetelt, még mindig van néhány sarkalatos pont, ahol „megfoghatjuk” az energiát. Ilyen például egy okosotthon-rendszer kialakítása, ami közvetlenül a rezsi csökkenését eredményezi. A fűtés költségeinek akár 13-20 százalékát is megtakaríthatjuk az előre beprogramozott időzítéssel és a részleges, szobánkénti távszabályozással. De egy okosotthon kialakításával akár a melegvíz-használatot is megreformálhatjuk: a bojlerek időzítésével például a felhasznált energia 25 százalékát is megtakaríthatjuk!

Újépítésű házak esetében vagy felújításnál kapóra jöhet a hővisszanyerős szellőztetős rendszer is, ami tulajdonképpen hermetikusan lezárja az egész házat. A beépített ventilátornak hála nem szökik el télen a meleg, mégis folyamatos a friss oxigén-pótlás, ablaknyitás nélkül is! A legmodernebb rendszerek pedig akár azt is érzékelik, hányan tartózkodnak a szobában, és ennek megfelelően szabályozzák a szellőzést

- árulta el Tóth Marcell, a Wosser Energetika Kft. ügyvezetője.

Napelem – az örök adu ász

A napelemes rendszer kiépítése a legnépszerűbb megoldás, mivel hatékony és környezetbarát. Elegendő akár otthonunk vagy vállalkozásunk energiaigényének kielégítésére. A rendszer az áramot a napsugárzás erejéből nyeri ki és egy inverter segítségével alakítja át. Nem csak környezetbarát, pénzt is megtakarít nekünk, sőt, a rendszer kiépítése még az ingatlan értékét is növeli!

A hagyományos megoldások mellett a napelemes rendszerek már bő választékkal rendelkeznek mind a technológiai megoldások, mind pedig a márkák tekintetében. A legfontosabb szempont a választásnál, hogy megbízható és biztonságos rendszer mellett tegyük le a voksunkat. Az egyik, egyre népszerűbb lehetőség az úgynevezett akkumulátoros rendszer, amelynél az akkumulátornak hála áramszünet esetén és akár éjszaka is rendelkezésünkre áll zöld energia, így csökkenthetjük a függőséget az áramszolgáltatótól és egyben növelhetjük az önellátásunk mértékét, ami mindenképpen az energiahatékony jövő kritériuma.

Akkumulátor választásnál a legfontosabb, hogy minden tulajdonságot alaposan megvizsgáljunk, hiszen a számunkra legoptimálisabbat kell megtalálnunk. Érdemes mérlegelni a garanciaidő mellett a hatékonyságot, a teljesítményt, valamint a moduláris bővíthetőséget is. Az ideális akkumulátorral hosszú távon is hatékonyan és megbízhatóan tárolhatjuk a napenergiát

- árulta el Tóth Marcell.

És mi az a hőszivattyú?

Azoknak, akik most ismerkednek a hőszivattyúkkal, eláruljuk, hogy az elnevezés nem véletlen: ez a rendszer a megújuló energiára épül. A hőszivattyúk akár 75%-ban képesek a környezetükből származó hőenergiát felhasználni, és csak a maradék részben van szükségük villamos energiára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy egységnyi energia felhasználásakor a hőszivattyú akár három-négyszer annyi energiát is képes előállítani. További előnyük, hogy nem csak újépítésű házaknál használhatóak: általában meglévő fűtési rendszerhez is remekül csatlakoztathatóak, így régebbi ingatlanoknál is megfontolandó választás. Többfunkciós, nem csak fűtésre, hanem melegvíz előállítására is alkalmas, és egy fan-coil rendszerrel akár a hűtést is megoldhatja a nyári melegben. Ráadásul jól kombinálható a már említett napelemrendszerrel, és amellett, hogy a pénztárcánk barátja, még a környezetünket is óvjuk vele.

Tóth Marcell, a Wosser Energetika Kft. ügyvezetője szerint mindenképpen érdemes komplett rendszerben gondolkozni, a lakás teljes energiafogyasztását egységként kezelni.

A sok kis apró tipp összeadódva nagy változásokat hozhat. Egy napelemes- hőszivattyús rendszerrel, okos otthon esetében éves szinten is szignifikáns plusz energiát spórolhatunk, ezzel pedig Földünkért is sokat tehetünk. Például, ha napközben a napelem nekünk dolgozik: felmelegíti a víztartályt, este már csak fogyasztanunk kell a tartalékból. De akár olyan apróságok is változást hozhatnak, mint hogy a mosógépet 40 fokról 30-ra állítjuk, vagy ha komposztálót és esővízgyűjtőt szerzünk be- akár pályázati úton is

- árulta el Tóth Marcell. Hozzátette, fontos, hogy monitorozzuk a saját fogyasztásunkat, hiszen a tudatosság ebben az esetben is kulcsfontosságú.

