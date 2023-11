Évekre börtönbe kerülhetsz, ha ilyen növény terem a kertedben: azonnal írtsd ki, ha jót akarsz magadnak

HelloVidék 2023.11.12. 14:06 Megosztom

Ahogy telnek a hónapok hazánkban egyre csak növekedik a különböző dohánytermékek ára. Nem csoda, hiszen a kormány elkötelezetten igyekszik visszaszorítani a dohányosok számát, ami egyébként egész jól is meg nekik, mivel csökkent hazánkban a napi dohányosok száma. Továbbá egy hatalmas bevételi forrás ez az államnak. Ezek alapján nem meglepő, hogy a csempész cigaretták száma is fokozottan jelen van az országban. Illetve az egyfolytában növekedő cigaretta árak láttán elgondolkozhat az ember, hogy miért venné meg a dohányboltokban drágán a termékeket, ha otthon is megtermesztheti magának. Sokkal olcsóbb megoldás lenne, azonban ez nem ilyen egyszerű. Utána néztünk azoknak a jogszabályoknak, amik a házi dohánytermesztésre vonatkoznak.

Alig két hete szóltak hírek arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendőrséggel karöltve több ingatlant vizsgáltak át annak érdekében, hogy a dohányipari jogsértéseket visszaszorítsák. A bevetés alkalmával a hatóságok két kécskei ingatlanban 843 kilogramm fogyasztási dohányt, csaknem harminc kilogramm dohánylevelet és a feldolgozáshoz szükséges gépeket is találtak. Az elkövetőtől a NAV több mint 110 millió forint értékű dohányalapanyagot foglaltak le, ami csaknem kilencvenezer cigaretta megtöltéséhez elegendő. Az elkövetőnek jövedéki törvénysértés mellett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt is felelnie kell. Érdekesség ugyanakkor az is, hogy minden, amire szükségünk lehet a házi dohánytermesztés alkalmára, az mind elérhető online bárki számára. Sőt bizonyos aukciós oldalakon, webáruházakban kedvünkre válogathatunk a különböző magtípusok között. Például 400 darab virginia típusú mag 6-7000 forintba kóstál, az 50-80 darabos burley típus pedig ennél jóval olcsóbb 2-3000 forint. Mi ennek a jogi háttere? Nos a helyzet az az, hogy a házilag termesztett dohány illegális tevékenységnek minősül. Pontosabb a helyzet az az, hogy magával a termesztésével nem követünk el semmi törvénybe ütközőt, hiszen a dohány növény nem tartalmaz olyan vegyületeket, amik tiltó listások, szemben például a kanabisszal. A probléma ott kezdődik, ha a növényről leszüretelt leveleket kiszárítjuk és felhasználásra kész állapotba hozzuk. Jövedéki termék előállítására alkalmas, a jövedéki adóról szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban meghatározott berendezést, készüléket, eszközt vagy alapanyagot engedély nélkül vagy a jogszabály megszegésével előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz - áll a Bűntető törvénykönyv (BTK) 398. § (1) bekezdés a) pontjában. Tehát minden előállításhoz szükséges felszerelés birtoklása is törvénytelen, ha nem rendelkezünk engedéllyel. Ugyanis jövedéki törvény a dohány termékekkel úgy rendelkezik, hogy, a NAV nyilvántartásba vétel szükséges dohány termesztéshez, szárított dohány és fermentált dohány belföldre történő behozatalához, szállításához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához. Mi a büntetés? A BTK erre vonatkozó bekezdése azt írja, hogy aki a forgalomba hozatalhoz szükséges zárjegyet engedély nélkül vagy jogszabály megszegésével előállít, megszerez vagy tart, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Továbbá vannak súlyosbító tényezők. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen, jelentős mennyiségű alapanyagra vagy zárjegyre, jelentős vagy azt meghaladó értékű adójegyre követik el - áll a BTK-ban. Szóval például, ha nem csak saját felhasználásra alkalmazzuk a saját házilag termesztett dohányunkat, akkor számíthatunk súlyosabb büntetésre. A házi sosem lesz olyan, mint a gyári A bevezetőben taglaltuk azt is, hogy könnyen elérhető minden eszköz ahhoz, hogy otthon dohányt termesszünk. De ha hozzá is jutunk a magokhoz, akkor sem könnyebb a helyzetünk. A magról való palántanevelés 8-10 hétig tart, és olyan speciális körülmények szükségesek hozzá, mint a változó, szabályozott hőmérséklet és páratartalom, pontos tápanyag-ellátottság, fóliás takarás vagy fűtött légtér, gyakori öntözés, preventív gombakártevők elleni védekezés. A megerősödött palántákat április közepe és május vége között ültethetőek ki a kertbe. Megfelelő fejlődésükhöz gondos talajelőkészítés kell, gondozásuk pedig még több erőfeszítés szükséges. A növekedő növénynek folyamatos és harmonikus tápanyagellátásra van szüksége, mely házilag csak bonyolult módon biztosítható. A kiültetett növény 90-130 nap után ér abba szakaszba, mikor a törés, vagyis a dohánylevelek begyűjtése elkezdődhet. Ám az igaz nehézség csak itt kezdődik. A dohány élvezeti értékéhez legnagyobb mértékben a szárítás járul hozzá, ami szintén egy bonyolult folyamat. Persze otthoni körülmények között is meg lehet próbálkozni az egyszerű felfűzéssel, és napra állítással, de a nagyüzemi termelésben a szárítás egy többlépcsős, szabályozott folyamat, mely nem egyszerűen a víz elpárologtatását célozza, hanem összetett feldolgozási eljárás, ez házilag nem utánozható. Ezért az otthoni dohány sosem lesz olyan minőségű, mint a kész, üzemi termék. Összegezve a házi dohánytermesztés amellett, hogy törvénytelen cselekedetnek minősül amiért több éves börtön büntetés is járhat, igen macerás dolog ugyanis a fentiek szerint jó minőségű fogyasztási dohányt házilag szinte lehetetlen előállítani. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!