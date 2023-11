Fillérekbe kerül, de csodát tehetsz vele: 21 tipp a szódabikarbóna felhasználására otthon

Dubóczky Krisztina 2023.11.13. 17:07 Megosztom

Te tudod, mennyi mindenre használhatod a szódabikarbóna a háztartásban? Biztos neked is van egy szekrénynyi tisztítószered, de talán arra nem is gondoltál, hogy ezek helyett sok esetben elég az olcsó szódabikarbónához nyúlni, és megoldódik a gondod. Most megmutatjuk, hogyan használd ezt a környezetbarát szert a konyhádban és a kertben a goodhousekeeping.com szerint.

A szódabikarbóna olcsó, környezetbarát, és rendkívül hatékonyan eltávolítja a foltokat és a kiömlött anyagokat. Íme egy óriási 21 probléma, amelyet szódabikarbónával lehet megoldani.

Háztartási célokra felhasználható, környezetbarát szódabikarbónát a DM üzleteiben is kaphatsz, 500 g Dr. M ára mindössze 469 Ft, és nagyon sokáig elég. De a Rossmann 1250 grammos Giraffe szódabikarbónája is csak 1599 Ft. A szódabikarbóna zsíroldó, vízlágyító, tisztító hatású. Széleskörűen felhasználható mosáshoz, áztatáshoz, mosogatáshoz, szagtalanításhoz és általános tisztításhoz is. Mosószerhez adva javítja a mosás hatásfokát, miközben a felhasznált mosószer mennyisége akár a felére csökkenthető. Mutatjuk, hogyan és mi mindenre használhatod. 1. Foltos és büdös műanyag ételtartók ellen A műanyag ételtartók könnyen foltosodnak, különösen, ha paradicsomot tárolunk benne, de az ételek szagát is magukba szívják. A tárolóedények felfrissítéséhez töröld át tiszta szivaccsal, amire szódabikarbónát szórsz előtte. Makacs foltok esetén 4 evőkanál bikarbónát old fel egy liter meleg vízben, és áztasd bele egy éjszakára. 2. Hűtőszekrény szagtalanítására Kevés rosszabb dolog van annál, mint mikor megcsapja az orrod a kellemetlen hűtőszag, amikor kinyitod a fridzsider ajtaját. Ez ellen tegyél egy kis tálkában pár evőkanál szódabikarbónát a hűtőbe, és az magába fogja szívni azokat a szagokat, amiket semmiképp nem szeretnél a hűtődben érezni. 3. Mosatlan gyümölcs és zöldség tisztítására A termelői piacon tett kirándulás után keverj el szódabikarbónát vízzel, és ezzel mosd át a zöldséget, gyümölcsöt, ezzel a trükkel nemcsak a szennyeződéseket, de a viaszos bevonatot is eltávolíthatod a termékekről. 4. Koszos konyha tisztítására A konyhában szinte minden összepiszkolódott helyet sikeresen megtisztíthatsz szódabikarbónával. Vízzel összekeverve használható munkalapok, rozsdamentes acél mosogatók, mikrohullámú sütők, páraelszívók és főzőedények tisztítására. 5. Extra zsíros edényekre, serpenyőkre Az odasült ételmaradékot, makacs ragacsokat fellazíthatod szódabikarbónás súrolószerrel. Ehhez vízzel keverd el a 100%-ban természetes szódabikarbónát (avagy sütőszódát: nátrium-hidrogén-karbonát, illetve NaHCO3) egy kis vízzel, és úgy súrold át az edényeidet. 6. Állott szagú mosogatószivacsok Áztass be ezeket a konyhai vagy egyéb tisztításra használt szivacsokat szóbikarbonátos vízbe pár órára, és érezd aztán használat közben, milyen szuperül felfrissülnek a kezelés hatására, a rossza szagok is megszűnnek, plusz fertőtlenítési célból is érdemes ezt a műveletet legalább hetente egyszer megejtened. 7. Dohos kárpit, szőnyegek Szagtalanítsd a szőnyeget és a bútorárpitot szódabikarbónával a következő módon: szórd a felületre egyenletesen a port, hagyd állni legalább 15 percig, majd porszívózd fel. Sokkal olcsóbb megoldás, mint a "gyári" por alakú szőnyeg- és kárpittisztítók 8. Büdös kisállatágy ellen Ugyanez vonatkozik a kis házikedvenc fekhelyére is, kiválóan szagtalanítható, fertőtleníthető szódabikarbónával! Szórd tele a porral, várj 15 percet, majd alaposan porszívózd ki. 9. Koszos plüss és egyéb játékok A kisgyerekek keze többnyire mindig ragad valamitől, akár zsírkréta, festék, vagy éppen az ebédből marad rajta valami, gyakran fordul elő, hogy ilyen ragacsos kézzel is megmarkolják a kedvenc plüssüket, játékukat. Környezetbarát módon tisztíthatod meg ezeket, ha szódabikarbónás vizes oldatba mártott szivaccsal törlöd át a játékokat. A plüssöket pedig ajánlott időnként átöblíteni bennük, ha bírják a mosógépet, azokba is beleteheted őket kímélő programra. 10. Zsírkrétával bemázolt fal Amikor a gyerek művészi hajlamai a falon is megjelennek, a legtöbben nem repesünk az örömtől. Finoman dörzsöld át egy szódabikarbónás vízbe mártott szivaccsal a felületet, amíg lejön a kréta. Ilyen esetben egy evőkanál porhoz keverj egy-két evőkanál vizet. 11. Porosodó, kitömött játékok Ezeket az ennivaló porgyűjtőket könnyebb tisztítani, ha egy nagy műanyag zacskóba helyezed őket 100 g szódabikarbónával együtt, majd jól lezárod az egészet. Ezután nincs más dolgod, mint néhány percen át jó alaposan felrázni az egészet. A bikarbóna segít felszívni a port, de a biztonság kedvéért a maradékot porszívózd ki a játékból a művelet után. 12. Piszkos ruha A fehér és a színes ruhák is megújulnak, ha 200 g szódabikarbónát adsz a mosáshoz. Folyékony mosószerrel kombinálva segít kiegyensúlyozni a pH-szintet, a ruha pedig még tisztább és ragyogóbb lesz a kezelés után. 13. Penész a fürdőszobában Ha penész jelenik meg a nedves felületeken a fürdőben, ne ess kétségbe, és még mielőtt a drága és káros penészirtót megvásárolod, tegyél egy próbát a szódabikarbónával! Dörzsöld át a kádat, a csempét, a mosdót és a zuhanyfüggönyt szódabikarbónás nedves szivaccsal, majd alaposan öblítsd le a felületeket, hogy újra csilloghassanak-villoghassanak. 14. Eldugult lefolyó Ha eldugult a lefolyó, próbáld ki ezt a módszert: önts bele le 125 g szódabikarbónát, majd125 ml ecetet. Takard le egy nedves ruhával az egészet, hogy jobban hasson az egyveleg. Várjon legalább öt percet, majd öblítsd le az egészet forró vízzel. 15. Büdös edzőcipők Frissüljön fel az edzőtermi edzés után úgy, hogy szórjon bicarb-ot a cipőjébe – és a tornazsákba, amíg már csinálja! Csak érintse meg, mielőtt újra használná őket. 16. Szagló szemeteskuka ellen A zacskó behelyezése előtt szórjon el egy kis bikarbonátot a szemetesed aljára, hogy felszámolja a szagokat. 17. Olajfolt a garázs padlóján Van egy csúnya olajfolt a garázs betonján? Szórj rá egy kevés szódabikarbónát, és nedves kefével dörzsöld át, hogy eltűnjön a szennyeződés. 18. Koszos grillsütő Mielőtt végleg elpakolod a kerti grillsütőt, érdemes megtisztítani a nyáron szerzett szennyeződésektől. Mielőtt súrolni kezded, szórj a grilltisztító kefére szódabikarbóna port, és úgy dörzsöld át a felületet! 19. Koszos teraszbútor Mielőtt elcsomagolnád a műanyag kerti székeket, töröld át őket szódabikarbónás vízzel. Csomagolás előtt helyezz kis szövetzacskóban sütőszódát a tároló fóliába vagy dobozba, így frissen is tarthatod őket tavaszig. 20. Nyirkos ágyneműs szekrény Csakúgy, mint a hűtőben, az ágyneműk és a törülközők közelében elhelyezett szódabikarbónás dobozka vagy tálka magába szívja a dohos, kellemetlen szagokat, és csökkenti a nyirkosságot. 21. Tompa fényű ezüst ékszer Az ezüst ékszerek előbb-utóbb beszürkülnek vagy feketednek, vagyis oxidálódnak, ami ellen kiváló segítség a szódabikarbóna. Készíts egy kencét három rész por és egy rész összekeverésével, majd ezzel dörzsöld át az ékszereket egy puha szövetronggyal (ne papírtörlővel, mert megkarcolhatja a finom ékszereket), majd öblítsd le az egészet. Szebben fognak csillogni, mint új korukban. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!