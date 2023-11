Otthon les rád a veszély: 10 tipp, hogy télen se üssön be a baj, az egészséged múlik rajta

Az ablaküvegek belülről gyakran bepárásodnak ilyenkor, ha a páratartalom és a helyiség hőmérséklete túl magas, odakint hideg, idebent pedig kellemes meleg van. Ha minden nap páralecsapódást tapasztalunk az üvegen, az veszélyt jelenthet az egészségünkre is, hiszen könnyen a lakás penészedéséhez vezethet a folyamat. Összegyűjtöttünk tíz tippet a haus.de útmutatása alapján, melyekkel könnyedén megszabadulhatsz a párásodó ablak okozta kellemetlenségektől!

Naponta két liter vizet párologtatunk ki a levegőbe

Tudtad, hogy az ember naponta körülbelül két liter vizet bocsát ki a bőrén és a lelehetén keresztül? Ezen kívül vannak házikedvenceink, a mosogatógép, a mosógép, a szárítógép, a ruhanemű szárítása a lakásban, az akvárium, a gőzölős vasaló, nedvességnövelő növények, valamint a főzés, a zuhanyzásról és fürdésről nem is beszélve, mind-mind növeli a belső terek páratartalmát. Ha mindezt összeadjuk, egy négyfőd hástartásban naponta körülbelül 12-15 liter víz kerül a levegőbe. A páratartalommérő, a levegő százalékos nedvességtartalmának mérésére szolgáló mérőeszköz gyorsan 70 százalékot vagy még többet mutat ilyen esetben, miközben a hálószobában és a gyerekszobában 40-60 százalék lenne az optimális, egyedül a fürdőszobákban megengedett a 70 százalék.

Ráadásul az elmúlt évtizedekben a nyílászárók tömítése is abba az irányba mozdult el, hogy ne engedjék be a levegőt kintről a lakásba. Ennek egyrészt az energiamegtakarítás felől van jelentősége és pozitívuma, viszont a lakás vizesedésének oldaláról nézve egyértelműen negatív hatást mutat. Igaz, a legmodernebb technikák erre is gondolnak, de a magyarok 80-90 százaléka egyelőre olyan házakban, épületekben lakik, ahol gondot okoz ősszel és télen a legkorszerűbb szigetelés és nyílászáró rendszerek hiányában a párásodás.

Mi a teendő, ha az ablakok belülről bepárásodnak?

A nedves környezet és a penész folyamatos jelenléte negatívan hat az immunrendszerre. Legyen szó fiatal vagy felnőtt szervezetről, ez a környezet folyamatosan megviseli testünket, főleg a légzőszerveket. Kutatások bebizonyították, hogy a nedves környezet nagyban hozzájárul a légzőszervi betegségek kialakulásához, mely egyéb más krónikus betegségekhez vezethet.

A kutatások szerint Magyarországon minden negyedik ember él nedves, rosszul szellőző otthonban, ami 40 %-al növeli a légzőszervi betegségek és az asztma kialakulását. A felnőtt magyar lakosság közel 5%-a szenved asztmás megbetegedéstől.

1. Töröld le a páralecsapódást az ablakról

Amint észreveszed a páralecsapódást, először töröld szárazra az ablaküvegeket egy nedvszívó ronggyal, majd alaposan szárítd meg az ablakgumikat a legkisebb sarkokig. Ha szeretnéd elkerülni a csíkokat az ablakon, használhatsz gumilehúzót, mint az ablakok tisztításánál. Töröld le az ablakpárkányokat is, és a biztonság kedvéért ellenőrizd, hogy az alsó része vizes-e. Ne használj hajszárítót a szárításhoz, mert az csak növeli a belső és a külső hőmérséklet közötti különbséget. Ismételd meg ezt a folyamatot minden egyes alkalommal.

2. Nyisd ki az ablakokat, és szellőztesd ki a lakást alaposan

Ha belülről párásodik az ablak, nyisd ki az összes ablakot, és szellőztesd az egész lakást legalább tíz percig. Mivel a téli hideg levegő kevesebb nedvességet képes megkötni, mint a meleg nyári levegő, télen is naponta legalább tíz percre ki kell nyitni az ablakokat, ha hideg is van odakint. Ha azt hiszed, hogy ettől nagyon megnő a fűtésszámlád, ezért megspórolod ezt a folyamatot, tévedsz! A falak, a padló, a mennyezet, a bútorok és a helyiség textíliái is tárolják a fűtésből származó hőt. Viszont szellőztetés előtt állítsd a termosztátot kisebb fokozatra Ha becsukod az ablakot, és ismét feltekered a radiátort és/vagy a termosztátot, a helyiség levegője gyorsabban és hatékonyabban melegszik fel, mint egy korábban fűtetlen lakásban.

3. Használj sót vagy macskaalmot, hogy megakadályozd a páralecsapódást!

Tegyél egy kis sót egy kis tálba, lehetőleg hosszúkásba, a háromnegyedéig töltsd fel. Ezután helyezd az edényt közvetlenül az ablak elé vagy az ablakpárkányra. A só arra szolgál, hogy felszívja azt a nedvességet, amely egyébként az ablaküvegeken csapódna ki. Ha van macskád, só helyett macskaalommal is operálhatsz.

Tippek a tartós páralecsapódás ellen

A fenti praktikák ideig-óráig működnek, de ha a probléma tartósan fennál, akkor bizony tartósabb megoldásokra van szükség. Mutatjuk.

4. Légbevezetés a nyílászárókban a szellőztetés mellett

Annak elkerülése érdekében, hogy az ablakok belülről párásodjanak be, a megfelelő szellőzés a siker kulcsa. Ősszel és télen, ha valaki mindig van otthon, ügyelj arra, hogy naponta kétszer-négyszer tárva-nyitva legyenek az ablakok, csinálj huzatot, mert csak így tudsz hatékonyan szellőztetni, hogy a friss levegő teljesen át tudja járni a lakást. A dönthető ablakok nem biztosítják a szükséges légcserét, csak plusz fűtési költségeket generálnak. Szellőztesd ki azokat a helyiségeket is, amelyeket nem mindennap használsz! Ha van rá lehetőséged, mindenképp szereltess be a nyílászáróba vagy a falra higroszabályozású légbevezetőt. Az ablakra szerelhetőek ára 6000 forintnál kezdődik, a falra szerelhető 25000 forint körüli áron kapható, ez utóbbi értelemszerűen a falon át szellőzteti a lakást. Ezek úgy működnek, hogy magas páratartalom esetén a lamellák automatikusan kinyílnak, és beengedik a levegőt, majd ahogy optimalizálódik a páratartalom, visszazáródnak.

5. Fűtsd be megfelelően a lakást

Ügyelj arra, hogy a különböző lakóterületeken eltérő, de állandó hőmérséklet legyen, és állítsd be megfelelően a fűtést: a hálószobában a szakértők az állandó 18 Celsius-fokot ajánlják, míg a fürdőszobában akár 23 Celsius-fok is lehet. A pince hőmérséklete is fontos: legalább 15 Celsius-fok legyen legalább, mert ellenkező esetben alulról lehűti az padlózatot. szobahőmérséklet és a páratartalom közötti egyensúlyt. Még a használaton kívüli helyiségeket is fel kell valamennyire fűteni, ez lehetővé teszi az egyenletes páratartalom kialakulását. Fontos, hogy akkor se tekerd le a fűtést, ha elmész otthonról!

6. Szerezz be elektronikus páramérőt

Vásárolj elektronikus nedvességmérőt, de ne akaszd túl közel a radiátorhoz, valamint az ablakokhoz se. Nagyjából a nappali közepén helyezheted el ideálisan. Így mindig megbízható értéket kaphatsz arról, hogy mekkora a lakás vagy ház páratartalma. Ilyen digitális páratartalom-mérő készüléket már 2000 Ft körüli áron kapsz, így érdemes áldozni rá kicsit.

7. Vásárolj párátlanítót

Ha szellőztetéssel nem tudod szabályozni a túlzott páratartalmat odabent, és így az ablakok bepárásodása állandósul, akkor be kell szerezned egy vagy több páramentesítőt. Léteznek speciális párátlanítók a hálószobába, párátlanítók a fürdőszobába, kapszulás vagy elektromos párátlanítók.

Ha szeretnéd, telefonos alkalmazás segítségével is figyelemmel kísérheted a páratartalmat. A túl alacsony páratartalom is vezethet egészségügyi problémákhoz, erre is gondolj!

8. Szereltess be plusz radiátort

Ha belülről folyamatosan bepárásodó tetőablakról van szó, akkor érdemes lehet radiátort szereltetni a tetőablak alá, és az őszi-téli hónapokban gyengén, de folyamatosan üzemeltetni. Ez megakadályozhatja, hogy a víz lecsapódjon a falra, a fára és az ablaküvegre.

9. Cseréltesd ki az ablakokat a lakásban

Ha a dupla ablaküvegek belülről párásodnak, azt az ablakkeret vagy az üveg sérülése is okozhatja. Ugyanis az üvegek közötti rész ideális esetben hermetikusan le van zárva, tehát légmentes, elvileg nem vizesedhet. Amennyiben mégsem teljesül ez a hermetikus záródás, akkor bejut a két üveg közé a levegő, és vele együtt a nedvesség is. Ebben az esetben csak az ablak javítása vagy cseréje lehet a megoldás.

10. Vetkőzd le ezeket a rossz szokásokat

Ne akaszd ki a ruhaneműt a lakásban száradni, a legjobb ha télen is az erkélyen száradnak. Ha erre nincs lehetőséged, szerezz be egy szárítógépet. Ez nem olcsó megoldás, de hosszú távon megtérülő befektetés, és attól sem kell félned, hogy a rengeteg plusz nedvesség lassan a falak penészesedéséhez fog vezetni.

Zuhanyozás vagy főzés közben csukd be az ajtókat. Ha a konyhán nincs ajtó, csukd be a lakás összes többi ajtaját, és evés után alaposan szellőztesd ki a konyhát. A legjobb, ha minden egyes alkalommal használsz páraelszívót! A fürdőszobát zuhanyozás után is szellőztetni kell. A nedves törülközőknek pedig ideális megoldás lehet egy törülközőszárító állvány beszerzése.

Címlapkép: Getty Images

