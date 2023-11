Különleges biztonsági rendszert kapott a gödöllői kastély: vajon mit rejtegethetnek?

HelloVidék 2023.11.20. 20:04 Megosztom

A Gödöllői Királyi Kastély hatékonyabb biztonsági intézkedéseket vezet be a hőkamerás technológia segítségével. A kastély biztonsági rendszerét évek óta korszerűsítik, a hőkamerás szolgáltatást pedig a németországi múzeumok jó példája nyomán vezették be Gödöllőn is.

Az elmúlt három év során az Elektronika Vonala Vagyonvédelem szakembereivel folyamatosan korszerűsítették a régi biztonsági rendszert, hogy a kiállításokra érkező látogatók számára is minél biztonságosabb környezetet teremthessenek. A rendszer érzékelői mára nagyjából a kastély teljes egészét lefedik. Csalami János, biztonságtechnikai tanácsadó, valamint az Elektronika Vonala Vagyonvédelem és az EVS Holding alapítója elmondta, a fejlesztés fő célja a megelőzés, hogy ne csak a betöréseket, hanem más veszélyeket is időben észleljenek, és megelőzzék azok kialakulását. A kastélyban alkalmazott rendszer példa lehet más hasonló intézmények és otthonok számára is, ahol a biztonság kiemelten fontos szempont. A modern technológia bevezetése révén a kastély továbbra is biztonságos környezetet kínál mind a látogatóknak, mind az ott dolgozóknak. A biztonságtechnikában legyen szó akármilyen épületről, a megelőzés az egyik legfontosabb! Nem elég akkor cselekedni, amikor már a nyakunkon a baj, kiemelten fontos, hogy előre gondolkodjunk. Ez a közelmúltbeli eset is arra hívja fel a figyelmet, hogy ne csak a betörésekre készüljünk fel, de az ehhez hasonló veszélyhelyzetekre is, hiszen az otthonunkban is bármikor keletkezhet tűzkár - árulta el Csalami János. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!