Egyre többen fűtik így az otthonukat: olcsó és hatékony megoldás az elektromos fűtés?

Az elektromos fűtés egyre népszerűbb választás a hazai piacon, hiszen olykor olcsóbb, hatékonyabb és környezetbarátabb is lehet, mint a gázfűtés. De milyen szempontokat kell figyelembe venni a fűtési rendszer kiválasztásánál, és hogyan befolyásolja ezeket a döntéseket az ingatlan szigetelése? Ismerje meg az elektromos fűtés előnyeit és hátrányait Tóth Tamás, a Magyar Országos Elektromos Fűtés Szövetség elnökének segítségével.

HelloVidék: Milyen szempontokat kell figyelembe venni a fűtési rendszer kiválasztásánál, és hogyan befolyásolja ezeket a döntéseket az ingatlan szigetelése?

Tóth Tamás: A fűtési rendszerek kiválasztásánál több szempontot is figyelembe kell venni, mint például a költség, a komfort, a hatékonyság, és a környezetvédelem. Az elektromos fűtés egyre népszerűbb választás, mert olcsóbb a kiépítése, mint a gázfűtésnek, és hasonlóan gazdaságos az üzemeltetése, mióta megnőtt a gáz ára. Az elektromos fűtés kiválasztásánál kiemelkedő fontosságú szempontok közé tartozik a fűtendő terület nagysága, mivel ez befolyásolja a szükséges teljesítményt és a szükséges fűtőtestek számát. A felhasználási jelleg is meghatározó; például egy lakóház és egy nyaraló más típusú fűtést igényelhet. A kiválasztásnál figyelembe vehető további tényezők közé tartozik, hogy az építkezéseknél olyan fűtést érdemes választani, amely rejtett, például a mennyezetbe vagy a padlóba burkolt. Az ilyen rendszerek elektromos árammal működnek, de látható fűtőtestek nélkül biztosítják a kívánt hőmérsékletet. Emellett a programozható termosztátok segítségével minden helyiséget külön vezérelhetünk, optimalizálva a fűtés hatékonyságát és kényelmét. Az elektromos fűtésnek több fajtája is létezik, például a hőszivattyú, a klíma, vagy az elektromos fűtőtest. A hőszivattyú egy olyan elektromos fűtési rendszer, amely a külső levegő hőjét használja fel a fűtéshez, így kevesebb áramot fogyaszt, mint egy hagyományos elektromos fűtőtest.

A hőszivattyú előnye, hogy nem csak fűteni, hanem hűteni is tudja az ingatlant, és nem szennyezi a levegőt. A hőszivattyú hátránya, hogy drágább a beszerelése, mint egy klímának, és nem minden ingatlan alkalmas rá. A klíma egy másik elektromos fűtési rendszer, amely szintén a külső levegő hőjét használja fel, de kevésbé hatékony, mint a hőszivattyú.

A klíma előnye, hogy gyorsan üzembe lehet helyezni, és olcsóbb a beszerelése, mint a hőszivattyúnak. A klíma hátránya, hogy nem biztosítja a megfelelő komfortot, mert folyamatosan fújja a levegőt, ami felkavarhatja a port, és allergiás reakciókat válthat ki. A klíma ráadásul nem tudja felmelegíteni a padlót, csak a levegőt. Az új építéseknél általában a hőszivattyút alkalmazzák, ami lényegesen alacsonyabb fűtésköltségekkel jár, viszont a beruházási költsége többszörös, és rendszeres karbantartásra vagy szervizre van szüksége. A nagy beruházás nem mindig térül meg az ügyfél számára. Ha csak a fűtésköltséget nézzük, a hőszivattyúval való fűtés töredéke az elektromos fűtéshez képest. Azonban ha figyelembe vesszük a hőszivattyú magasabb beruházási költségét és a szervizigényét, akkor az ügyfél számára nem feltétlenül gazdaságos. Az elmúlt években egyre jobb szigetelésű ingatlanokat építenek, ami csökkenti az energia veszteségét. Ez a tényező a hőszivattyú megtérülési idejét is befolyásolja, különösen olyan épületeknél, ahol az energiafelhasználás minimális. A fűtési rendszerek megtérülési ideje függ az ingatlan szigetelésétől. Minél jobb a szigetelés, annál kevesebb energia kell a fűtéshez, és annál kisebb a fűtési költség. Ezért egy drágább, de takarékosabb fűtési rendszer, mint például a hőszivattyú, nehezebben térül meg egy jól szigetelt ingatlannál, mint egy rosszul szigeteltnél.

Egy rosszul szigetelt ingatlannál ugyanis nagyobb a fűtési igény, és így nagyobb a különbség a hőszivattyú és egy másik fűtési rendszer között. Egy jól szigetelt ingatlannál viszont kisebb a fűtési igény, és így kisebb a különbség a hőszivattyú és egy másik fűtési rendszer között. Ezért egy jól szigetelt ingatlannál hosszabb idő alatt térül meg a hőszivattyú, mint egy rosszul szigeteltnél.

Milyen előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek az elektromos fűtési megoldások?

Többféle elektromos fűtési rendszer létezik. Az elektromos fűtőtest egy olyan elektromos fűtési rendszer, amely közvetlenül árammal fűti fel a fűtőelemeket, és ezáltal a levegőt. Előnye, hogy egyszerű a kiépítése, és nem igényel karbantartást, a hátránya viszont, hogy sok áramot fogyaszt, és nem hatékony, mert sok hőt ad le a környezetbe. Léteznek könnyen falra telepíthető fűtőpanelek, például a népszerű norvég panelek, melyek egyszerűen elektromos árammal működnek. Az infrafűtés egy másik elterjedt változat, szintén elektromos árammal működik, de különbözik a többi elektromos fűtéstől abban, hogy nem a levegőt, hanem az emberi testet melegíti közvetlenül. Az infrafűtés gazdaságosabb lehet, mivel hatékonyabban érzékelhető a hő. Annak ellenére, hogy kezdetben úgy tűnhet, mintha alacsony lenne a hőmérséklet, az infrafűtés gyorsan kellemes meleget biztosít a helységben tartózkodóknak, ami hosszabb időn át is fennmarad. Az infrafűtés hátrányaként szokták felhozni, hogy amikor valaki belép egy infrasugárzóval fűtött ingatlanba, kezdetben úgy tűnhet, hogy alacsonyabb a hőmérséklet, és hideg van. Ez azért lehet, mert az ember még nem szokta meg az infrasugarat, csak a levegő hőmérsékletével találkozott először. Azonban néhány perc tartózkodás után az infrasugárzó elkezdi közvetlenül melegíteni az embert, így az infrafűtés is kellemesen érezhető.

Milyen költségekkel jár az elektromos fűtés használata? Hogyan lehet ezeket optimalizálni?

Az épület fűtési költségeit számos tényező befolyásolja, például az energia veszteség, az épület szigetelése és nyílászárói. Az újonnan épülő, jól szigetelt házak és az 10-15 évvel ezelőtt épült ingatlanok közötti különbségek, beleértve az előírások és jogszabályok változásait, meghatározzák a fűtés költségeit. Az emberek különböző fűtési szokásai is szerepet játszanak; az egyes személyek preferenciái befolyásolják, hogy ki milyen hőmérsékleten érzi magát komfortosan. A fűtésköltségeket egyértelműen kiszámolni nehezebb, mivel számos változó van. Például minden egyes Celsius fok változás a termosztáton körülbelül 7-8% energia-megtakarítást vagy többletfogyasztást eredményez.

Az infrapanellel történő elektromos fűtés általában körülbelül 20% -kal gazdaságosabb lehet, mint a hagyományos elektromos fűtések.

Az infrafűtés egy speciális tulajdonsága, hogy míg a levegő hőmérséklete 2-3 Celsius fokkal alacsonyabb lehet, mégis ugyanazt a komfortérzetet nyújtja. Ezt jól érzékelteti egy példa: ha egy hagyományos fűtésű lakásban 23 Celsius fokot tartok ideálisnak, egy infrapanellel fűtött lakásban már 20 Celsius fok is ugyanolyan kellemes. Tehát az infra fűtésnél ugyanazt a meleget érzem 20 Celsius fokkal, mint egy nem infrafűtéses lakásban 23 Celsius fokkal. Ezen kívül fontos szempont a fogyasztásnál az infrafűtés hatékonysága egy olyan környezetben, ahol csak egy kisebb területet kell fűteni, például egy irodában vagy otthon a nappaliban. Ebben az esetben a folyamatosan használt terület fölé helyezett, alacsonyabb teljesítményű infrapanel közvetlenül az ott tartózkodót melegíti. Ezáltal nem szükséges a szoba összes területét felmelegíteni, és a fűtés energiatakarékosabb lesz.

Milyen energiahatékonysági és környezetvédelmi előnyei vannak az elektromos fűtésnek más fűtési rendszerekkel szemben?

Az elektromos fűtés környezetvédelmi előnyei azon alapulnak, hogy tiszta energiaforrást használ, így nem szennyezi a környezetet, ellentétben például a fatüzeléssel vagy a gáztüzeléssel. Amennyiben napelemeket telepítenek az ingatlanra, még tovább növelik a környezetvédelmi előnyöket, mivel ilyenkor a fűtés teljes mértékben megújuló energiaforrásból, a napenergiából származik. Ezen előnyök mindenképpen fontos szempontok a fenntartható és környezetbarát fűtési megoldások kiválasztásakor.

Mennyivel gazdaságosabb fűtési mód az elektromos fűtés a lakosság és a vállalkozások számára?

Az elektromos árak és díjszabások különbségeit érdemes alaposan megvizsgálni, mivel a lakosság és vállalkozások számára eltérő tarifák vonatkoznak. A lakosságnak különböző kedvezményes tarifák állnak rendelkezésre egy bizonyos mennyiségig, míg afölött a piaci ár alkalmazzák. A vállalkozásoknak másféle tarifákkal számolnak a szolgáltatók. Fontos a szerződés alapos átvizsgálása annak érdekében, hogy pontosan milyen egységárakon kapják az elektromos áramot. Érdemes körbe nézni más szolgáltatóknál is, és akár versenyeztetni őket azzal a lehetőséggel, hogy kedvezőbb tarifát alkudjanak ki.

Milyen technológiai fejlesztések és innovációk várhatók az elektromos fűtések területén?

Egyes kísérletek azt mutatják, hogy egy elektromos radiátor a felvett áram töredékéből több fűtési energiát képes létrehozni, mivel a radiátor belül vákuumot képez, ami kevesebb energiával nagyobb fűtési teljesítményt eredményez. Bár erről nem tudok részletekbe menően nyilatkozni, de hallottam fejlesztésekről, amelyek az elektromos árammal történő gazdaságosabb hőenergia-termelés irányába mutatnak.

Címlapkép: Getty Images