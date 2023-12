Megkongatták a vészharangot: így várják az ünnepeket az állatmenhelyek

Az elszálló energiaárak, és a magas infláció rendkívül nehéz helyzetbe hozta az állatmenhelyeket az utóbbi időben. Nap mint nap több elhagyott és sebesült állat kerül a különböző állatvédő szervezetekhez, a magas alapanyaköltségek miatt azonban nem tudnak minden állat számára megfelelő táplálékot biztosítani. A HelloVidéknek nyilatkozó állatmenhelyek szerint átlagosan 30-50 százalékkal drágultak az állateledelek, de van olyan is aminek az ára megduplázódott, vagy még nagyobb mértékben nőtt. Ugyanakkor nemcsak az állateledelek ára szállt el, hanem a különböző gyógyszerek ára is. Körképünkben arra is kíváncsiak voltunk, hogy a karácsony közeledtével mit tanácsolnak a menhelyek azoknak, akik először szeretnének örökbe fogadni állatot.

Az rezsiköltségek, az alapanyagárak emelkedése óriási kihívás elé állította a hazai állatmenhelyeket az elmúlt időszakban. A közműköltségek ezeknél a telephelyeknél ráadásul hatványozottan felértékelődnek, hiszen az elektromos áram, a víz és minden egyéb jóval több, mint egy családi háznál - kezdte a HelloVidék megkeresésére Farkas Tamás. A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke szerint a napi takarítás rengeteg víz- és áramfelhasználással jár. Az állatotthonukban napi 4 órás állatorvosi ellátás van, ennek anyagi és személyi költsége viszont legalább 30 százalékkal növekedett meg az utóbbi időben. A közel 500 állat biztonságos ellátásához elengedhetetlen a főállású dolgozóink munkája is. Ők a mindenkori minimálbéren, vagy annak közelében dolgoznak az alkalmazás feltételeit teljesítve. Így a minimálbér-emelések a kapcsolódó járulékokkal szintén nagyon jelentős tétel. - emelte ki. Farkas Tamás szerint ezen a területen nem tehető meg, hogy az üzemeltetést néhány napra szüneteltessék, majd újra kezdjék, mivel az állatok életéről napi szinten kell gondoskodni. Karácsonyi állat nem létezik Az ünnepek közeledtével természetesen megnövekszik az örökbe fogadási kedv, ugyanakkor Farkas Tamás fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy karácsonyi kutya, karácsonyi állat nem létezik. Mint mondja, az állatot nem ajándékba, hanem átgondoltan, felelősen lehet csak örökbe fogadni. A szakember szerint ragaszkodnak a személyes találkozóhoz a leendő gazda és az állat között, mivel lehet, hogy az ajándékozónak tetszik a kutya, de a megajándékozottal nem illenek össze. Fontos átgondolni, hogy a gondoskodás nem hanyagolható el a hétköznapokban, az ünnepek után sem. Így elmondhatjuk, hogy nagyon nagy különbség nálunk talán nincs is az ünnepek és a mindennapok között – húzta alá. A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület abból a szempontból speciális, hogy nemcsak kutyákról, macskákról, hanem más háziállatokról is gondoskodnak. Az egyesületnél közel 500 állat van, több, mint 200 kutyán, a 70 cicán kívül lovak, egyéb háziállatok, kedvtelésből tartott más állatok is vannak, ezen kívül egy vadállatmentő részleggel is rendelkeznek. Az állatotthonba napi szinten érkezik átlagosan legalább egy-két állat, de szerencsére az örökbefogadási arány is magas. Sajnos ez nem minden fajtára igaz, hiszen a kistestű, problémamentes kölykök a karanténidő lejárta után akár néhány napon belül gazdára találnak, de a nagytestű, problémásabb állatok akár több évet is eltöltenek nálunk - tette hozzá. Kilőttek az állatgyógyszerárak A gyógyszerárak növekedése szintén nagyon erőteljes volt az állatmenhelyek szempontjából. Sokszor az állateledelek árának a növekedését is meghaladta. Mivel az alapimmunizáció, az alapoltások, ivartalanítás, parazitamentesítés, mikrochippes jelölés és a regisztráció is elengedhetetlen. Farkas Tamás szerint éppen ezért kényszerhelyzetben vannak. A szakember szerint egy- egy különleges orvosi eset ezt a helyzetet még inkább nehezíti. Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a bekerülő állatok egyre ellátatlanabbak, egyre rosszabb egészségügyi állapotban kerülnek be, így a probléma megoldása még nehezebb - hívta fel a figyelmet. Hasonlóan vélekedett a Hello Vidék megkeresésére a székesfehérvári HEROSZ Állatotthon is. Mint írták, nem csak az állateledelek, de minden állategészségügyi költség, és a rezsiköltségek is jelentősen drágultak, 20-30 százalékkal. Egyértelmű a drágulás, van egy szemcsepp, 5 ml-es kiszerelésben kapható, amit napi szinten sokat használunk, mert a beérkező macskák szinte valamennyi egyedét kezelni kell macskanáthával, aminek egyik szövődménye a kötőhártya gyulladás. Ez az 5 ml-es szemcsepp a covid előtt 600 forint volt, most közel 6000 forint. Ez tízszeres drágulás. - mondta lapunknak Krepsz Göngyi. A HEROSZ Állatthon telepvezetője szerint egyre nehezebb az állatmenhelyek fenntartása, mert a rezsiköltségek már meghaladják az állategészségügyi kiadásokat, és folyamatosan drágul minden, de ezt a beérkező adományok nem tudják ellensúlyozni. Közben pedig egyre több a rászoruló állat, és egyre többen keresik fel őket, mert anyagi okokból lemondanak az állatukról, nem bírják a magas költségeket magánemberként sem fizetni. Ez tehát kétszeres teher a menhelyeknek. Krepsz Gyöngyi szerint éves szinten a Fehérvári Állatotthonba 300 körüli kutya, és még ennél is több macska érkezik. A HEROSZ négy menhelyén napi szinten közel 800 állatot gondoznak, kutyákat, macskákat egyaránt. Az örökbefogadással kapcsolatban a HEROSZ telepvezetője azt tanácsolja, hogy a leendő gazdik nézzenek először utána milyen szükségletei, igényei vannak a kiválasztott állatfajnak, után gondolják végig a napirendjüket és a család életritmusának megfelelő habitusú állatot válasszanak, ne csak a küllem alapján döntsenek. Az örökbefogadás után fontos, hogy az állat időt kapjon a beilleszkedésre, meg kell ismernie az új embereket, az új környezetet, a valódi személyisége lassan bontakozik ki, ahogy egyre jobban otthon érzi magát, adják meg ezt az állatnak. Foglalkozni is kell velük, nem elég, hogy enni kapnak, szükségük van arra, hogy érezzék a gazda törődését, nevelni, tanítani kell. Az új állat beilleszkedését legjobban egy pontos napirenddel, heti menetrenddel tudják segíteni, amihez az állat tud alkalmazkodni - zárta Krepsz Gyöngyi. Teljesítőképességük határán vannak a menhelyek A nagykanizsai Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület is hasonlóan vélekedett a kérdésről, mint írták: mindeképp érdemes átgondolni az örökbefogadást, hiszen ez hatalmas felelősséget, lekötöttséget jelent akár 15-18 évre is. Érdemes tájékozódni arról az adott egyedről, akit szeretnénk örökbe fogadni, ismerjék meg, amennyire lehet, mielőtt döntést hoznak, hiszen nem minden kutya illik mindenkihez - mondta Skanecz Tamás, az egyesület munkatársa. A telephely hasonlóan a fenti állatmenhelyekhez, drasztikus árváltozásokról számolt be lapunknak, mint írták, a gyógyszerek árának tekinteében 30-40 százalékos dráulást tapasztaltak. A menhelyre éves szinten nagyjából 400-600 db állat kerül, beleérte a kutyákat, macskákat, házi állatokat, madarakat, vadállatokat. Hasonlóan a többi menhelyhez az Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesületnek is hatalmas megterhelést jelent az utóbbi években tapasztalható áremelkedés. 