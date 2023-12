Több százezres bírság jár érte, sokan mégis ezzel fűtenek: így próbálnak spórolni a magyarok

Az elszálló energiaárak, és magas rezsiköltségek miatt egyre többen fűtenek hulladékkal Magyarországon. A szeméttel való fűtés nem csak, hogy egészségtelen, mérgező anyag keletkezik ilyenkor, amely rákot, szívinfarktust, és más betegségeket okozhat, de jogsértő tevékenység is. Egy 2017-es reprezentatív felmérés szerint minden harmadik magyar időnként illegálisan szemetet is eléget. Kevesen tudják, de az illegális hulladékégetésért 300 ezer forint bírságot kell fizetnie annak, aki bármely anyagot engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben éget el. A témában Bendik Gáborral, a Levegő Munkacsoport munkatársával beszélgettünk.

Már javában zajlik a fűtés szezon, a magas rezsiköltségek miatt azonban egyre többen a könnyebb utat választják, még akár úgy is, hogy tudják az jogellenes. Ezért mindenképpen érdemes beszélni arról, hogy mivel szabad fűteni és mivel nem. Nagyon sokan eltérnek ugyanis a szabályos lehetőségektől és megdöbbentő megoldást választanak. Például sokaknál felmerül a hulladékégetés lehetősége is, amit kazánokban, kályhákban eszközölnek.

A magyarok közül sokan előszeretettel égetik otthon a PET-palackokat és a gumiabroncsokat, azért, hogy spóroljanak a fűtésszámlán. Annak ellenére is, hogy egymás után jelennek meg azok a közlemények és kutatások, amelyek azt igazolják, hogy kevés olyan tevékenység van, amely a szemétégetésnél jobban károsítaná az egészségünket. A Levegő Munkacsoport már régóta küzd az illegális hulladékégetés ellen, ám ezidáig nem sok sikerrel. De egyáltalán mi számít hulladéknak? És, mit tehetünk akkor, ha azt tapasztaljuk, hogy szomszédunk szeméttel tüzel? A témában Bendik Gábort, a Levegő Munkacsoport környezetvédelmi szakjogászát hívtuk segítségül.

Hulladékot égetni – a speciális engedéllyel rendelkező hulladékégető létesítményeken kívül –tilos. Háztartások, illetve kis tüzelőberendezések ilyen engedélyt értelemszerűen nem kaphatnak. Itt kell azonban megjegyeznem, hogy az otthoni tüzelésnél is van egy apró kivétel: a kizárólag a saját háztartásban keletkező és kezeletlen fahulladék, illetve a kis mennyiségű, begyújtáshoz szükséges papírhulladék égetése nem jogellenes.Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy nem lehet összegyűjteni máshonnan fahulladékot, csak azt lehet felhasználni, ami az otthonunkban keletkezett.

- mondta lapunk megkeresésére Bendik Gábor.

A szakember szerint, ha valaki otthon kivág egy fát, akkor azt megfelelő szárítás után eltüzelheti. De mondjuk ablakkeretet,, bútorlapokat, ajtót, vagy más kezelt fát már nem, mivel azt tiltja a jogszabály.

A fentiek tükrében természetesen adódik a kérdés, hogy mi számít idehaza hulladéknak. Bendik Gábor szerint minden olyan dolog, aminek a birtoklásától meg akarunk válni, vagy kötelesek vagyunk megszabadulni, az hulladéknak számít.

Ez egy olyan gyűjtőfogalom, ami sokféleképpen értelmezhető, de a köznyelvre elég könnyen lefordítható. Tehát egy olyan dolog, amit alapvetően már nem lehet tovább használni eredeti céljára.

- jegyezte meg.

A szakember a Levegő Munkacsoport 2017-es felmérésre utalva a HelloVidéknek azt mondta, hogy a magyar lakosság egyharmada fűt rendszeresen, vagy hébe-hóba hulladékkal. De látva a növekvő rezsiköltségeket Bendik Gábor úgy véli, hogy ez az arány mára akár már jóval nagyobb is lehet. Mint mondta, adott esetben a zöld hulladék, tehát az avar is hulladéknak minősül, így azt se égessük, helyette inkább komposztáljunk Ugyanakkor sokan fűtenek kommunális hulladékkal, PET-palackkal, gumiabronccsal, fóliákkal, és használt ruhával is.

Arra a kérdésre, hogy milyen egészségtani hatásai lehetnek a hulladékkal történő fűtésnek Bendik Gábor hangsúlyozta, hogy a Pannon Egyetem kutatása szerint a hulladékfűtésből származó részecskéknek minimum százszoros, de bizonyos esetekben akár ezerszeres is lehet a toxicitása a hagyományos fatüzelésből származó részecskéhez képest.

A hulladékégetés komoly megbetegedéseket is okozhat, legyen szó, tüdőrák, asztma, szív és érrendszeri betegségekről. PVC tartalmú anyag égetésénél például dioxin szabadul fel, ami súlyos egészségkárosító, mutagén, és rákkeltő anyag

- hívta fel a figyelmet.

A Levegő Munkacsoport már hosszú-hosszú évek óta próbál különböző szigorításokat javasolni a hatóságoknak. Jelen pillanatban a járási hivatalok, azok, akik hatáskörrel rendelkeznek. Ezek a hivatalok jogosultak ellenőrzéseket, helyszíni szemlét végezni, és a megállapított jogsértés esetén bírságolni.

Bendik Gábor szerint a bizonyítás egy nehéz dolog, mivel a hatóságok a gyakorlatban leginkább a tetten érés lapján szoktak eljárni. Ezzel szemben ők úgy gondolják, hogy van számos más lehetőség, legyen szó a szomszédok tanúvallomásáról, videófelvételekről. De már léteznek olyan szakértői módszerek is, amik a kémény faláról vett koromminta alapján meg tudják állapítani, hogy mivel fűtöttek a lakosok.

A szakember szerint aggodalomra ad okot, hogy nagyon kevés hatósági szakember jut nagyon nagy területre, ahol ellenőrizni kellene. Ezért ez nagyon nehézkes, különösen akkor, hogyha minden esetben a tettenérést várják, mint egyetlen lehetőséget.

Természetesen arra is kíváncsiak, voltunk, hogy általánosságba véve mit lehet elmondani hazánk jelenlegi légszennyezettségéről. Ezzel kapcsolatban Bendik Gábor fontosnak tartotta leszögezni, hogy a téli időszakban általában nem Budapest levegője a legszennyezettebb. Érdekességképp azt is megemlítette, hogy még a főváros belsejébe is eljutnak azok a szennyező részecskék, amik az elővárosokból, vagy távolabbi vidékekről eredő szilárd tüzelésből származnak.

A téli légszennyezettség kapcsán a Sajó-völgye a legkritikusabb, de máshol se rózsás a helyzet. Összességében az utóbbi pár évben a viszonylag enyhébb telek azért valamennyire segítettek, mivel kevesebbet kellett tüzelni, illetve több volt az olyan időszak, amikor az időjárási helyzet is kedvezőbben alakult. Ennek ellenére a rossz levegőminőség továbbra is hazánk egyik legsúlyosabb környezetvédelmi és közegészségügyi problémája.

- zárta lapunknak Bendik Gábor.

Címlapkép: Getty Images