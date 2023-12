Mi várható 2024-ben az ingatlanpiacon? Erre készülj, ha te is most vennél házat, lakást

Pénzcentrum 2023.12.21. 08:36 Megosztom

Eseményekben dús évnek mondható el az ingatlanszektor szempontjából 2023. Bár az év nagy részére a lassulás, illetve a kivárás volt a legjellemzőbb, az év végére végre elkezdett élénkülni a piac, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg család kénytelen volt a vásárlást előre hozni erre az évre, miután a városi CSOK eltörlése és a Babaváró hitel átalakítása miatt kiszorultak volna jövőre a kedvezményes hitelből. A Pénzcentrum évösszegző cikkében most annak járt utána, hogy mégis mi is történt ebben az évben a szektorban, illetve mi várható 2024-ben az ingatlanpiacon. Tényleg várható a CSOK Plusz miatt egy felélénkülés, vagy az járt jól, aki még idén belevágott az ingatlanvásárlásba?

2024-es kilátások az ingatlanpiacon Az OTP Ingatlanpont várakozása, hogy 2024-ben növekedésnek indulhat a lakáspiac, ezt támasztják alá a gazdaság növekvő adatai, a csökkenő infláció és kamatszintek, valamint a januártól elérhető új otthonteremtési támogatási csomag is – kezdett bele az OTP Ingatlanpont szakértője, hozzátéve, hogy hirtelen látványos javulásra senki se számítson. Arra nem számítunk, hogy a jövő évben már ugrásszerű javulást tapasztalhatunk, a teljes kilábalás időben elhúzódhat. Az idei évhez hasonlóan 2024-ben is valószínűsíthető, hogy ingatlantípus és lokációk szerint is a korábbinál szegmentáltabb piacműködés lesz jellemző – egészítette ki az OTP. Azzal pedig, hogy a jövőév eleje izgalmas időszaknak ígérkezik Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is egyetértett. 2024 eleje izgalmas időszak lesz az ingatlanpiacon. Nem csak azért, mert az elmúlt évek tapasztalata alapján mindig január-februárban jár csúcsra az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma, amelyek márciustól már adásvételekké válnak. Sokkal inkább azért, mert a jövő év első hónapjaiban lépnek piacra az első csok pluszos vevők, akiknek a száma az első negyedévben legalább 4-5 ezerre tehető. Az elmúlt két évben ugyanis nagyságrendileg 50-80 ezer adásvételt halasztottak el a családok, így az állami támogatások segítségével olcsó forráshoz jutó vevők vélhetőleg azonnal piacra lépnek – fejtette ki, kiemelve, hogy erre jön még majd rá egy lapáttal, hogy a következő évtől már a piaci alapú lakáshitelt igénylők is maximálisan 7,3 százalékos kamattal számolnak, ami komoly versenyt ígér a bankoknak. Természetesen ezek a jó hírek sem fogják egy csapásra megváltoztatni a hangulatot a lakáspiacon, hiszen az elmúlt másfél évben a vevők 40 százalékra eltűnt. Sokkal inkább lassú élénkülésre számítunk, ami elsőként leginkább az adásvételek enyhén emelkedő számaiban mutatkozhat meg. Ez a mérsékelt forgalomélénkülés viszont nem fogja tudni még a stagnálásból és árcsökkenésből kibillenteni a lakásárakat a látványos drágulás irányába. Az viszont szinte biztos, hogy a lakáspiac 2024-ben erősebb lesz a forgalom szempontjából az idei évnél – mesélte Balogh László. Milyen hatással lesznek az új kedvezményes hitelek a piacra? Erről többet a Pénzcentrum cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images