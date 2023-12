Őrületes dologra derült fény: ezt lefogadom, sosem hallottad még a macskákról

A macskák nemcsak a kanapén doromboló, egérkergető, és öntörvényű háziállatok, hanem különleges képességekkel rendelkező terápiás és segítő társak is lehetnek. Ezt bizonyítja a Terápiás Segítő Macskákért Alapítvány tevékenysége, amelynek célja, hogy képezzen és vizsgáztasson terápiás cicákat, és segítse a rászorulókat a macskákkal történő foglalkozásokkal. Felkerestük Bánszky Noémit, az alapítvány munkatársát, aki megosztotta velük hogyan zajlik a cicák kiválasztása és kiképzése, mely területeken dolgoznak velük, milyen hatást gyakorolnak az emberekre, milyen kihívásokkal és nehézségekkel szembesülnek hazánkban a terápiás macskák honosítása során, valamint kitérünk jövőbeni terveikre. Ismerjék meg a terápiás macskák csodálatos világát, ahol a dorombolás gyógyít, a bajusz mosolyogtat, és a karma ölel.

HelloVidék: Milyen céllal hozták létre az alapítványt és milyen eredményeket értetek el eddig?

Bánszky Noémi: Az Alapítványnak több kiemelt célja is van. Egyrészt szeretnénk meghonosítani Magyarországon is a macskát, mint terápiás állatot, és az ehhez szükséges körülményeket megteremteni. Tehát képzéseket, vizsgarendszert működtetni, hogy terápiás cicákat tudjunk delegálni. A terápiás cicák és felvezetőik képzésén túl szeretnénk szakembereket is képezni, akik tudnak mit kezdeni majd ezekkel a párosokkal a foglalkozásaikon. Alapvetően tehát a terápiás macskákkal segített programok tartása és a terápiás cicák képzése és vizsgáztatása a fő profilunk. De ezek mellett nagyon fontosnak tartjuk a macskák védelmét és a hobbicicások informálását is, a családi cicák életminőségének javítását, és ebben szintén nagy szerepet vállalunk. A terápiás cicák tökéletes példák lehetnek arra, mennyi mindent el tudunk érni a cicáknál is képzéssel, és milyen csodálatos társainkká válhatnak.

Milyen módszertant alkalmaznak a terápiás macskák kiképzésében? Milyen szempontok alapján választják ki az állatokat?

A cicák képzése technikailag megegyezik a kutyák képzésével. Alapvetően jutalmazással dolgozunk, és maguknak a feladatoknak a tanításában nincs nagy ördöngösség. A titok inkább abban áll, hogy a macskák nagyon érzékenyek, és más területeken jönnek elő a nehézségek. Például cicának trükköket tanítani általában nem nagy nehézség, de azt elérni, hogy idegen helyen bátran kijöjjön a boxból és körbenézzen, feloldódjon, majd képes legyen ebben az idegen helyzetben feladatokat végrehajtani, az óriási kihívás. Alapvetően olyan cicákat keresünk, akik igazi kis „matricák”, imádják az embereket, idegen embereket is kedvesen fogadnak az otthonukban, jó az idegrendszerük, kíváncsiak, jól motiválhatóak étellel vagy játékkal.

Milyen területeken dolgoznak a terápiás és segítő macskákkal? Milyen hatást gyakorolnak az emberekre?

A terápiás cicáink jelenleg elsősorban gyerekcsoportokban dolgoznak, főleg szociális készségfejlesztő programokban vesznek részt. Emellett felnőtt önismereti csoportokon is sokat képviseltetik magukat. Az emberekre gyakorolt hatásuk leginkább abban nyilvánul meg, hogy örömet okoz a jelenlétük, csökkentik a szorongást, segítenek a kliensek motivációjának fenntartásában. A segítő cica egy kicsit más, őket ugye arra készítik fel, hogy a saját gazdájának az életét segítse. Jelenleg nincs olyan cicánk, aki elcégzett volna olyan felkészítő tanfolyamot, ami kifejezetten ezt a célt szolgálja, inkább arra látunk példát, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek családtagjaiként szolgál otthoni „töltőakksiként”, tehát abban segít, hogy a gyermek megnyugodhasson mellette, jól tudja magát érezni, és legyen egyfajta fix napirend (pl. reggeli etetési rutin, játék a cicával, fésülés stb).

Milyen kihívásokkal és nehézségekkel szembesülnek a munkájuk során, és hogyan küzdenek meg velük?

Jelenleg a legnagyobb nehézségünk, hogy még kevés a vizsgázott, bevethető cica. Ennek az a hátránya, hogy hiába lenne nagy igény arra, hogy ide-oda elmenjünk és foglalkozásokat tartsunk, sajnos a kapacitásunk meglehetősen kicsi. Ezért is van az, hogy gőzerővel indítjuk a terápiás cica tanfolyamokat, és azon vagyunk, hogy aki ezt szívesen csinálná és az adottságai is megvannak hozzá, az bejuthasson a képzésre, és mielőbb munkába állhassanak.

A fővárosban vagy a vidéki településeken van nagyobb szükség a terápiás macskákra?

Mindenhol nagy szükség lenne rájuk. Budapesten talán többen hallottak róla, és nagyobb a nyitottság az újdonságra, de vidéken meg ugranának minden plusz terápiás lehetőségre, hiszen vannak olyan régiók, ahol alig működik az ellátórendszer. Ilyen területekről is sok a megkeresésünk, hiszen próbálnak minden lehetőséget megragadni azért, hogy segíthessenek a rájuk bízott gyerekeknek vagy éppen felnőtteknek.

Milyen terveik vannak a jövőre nézve, és miben szorulnak segítségre?

A tervünk továbbra is az, hogy képezzünk terápiás cicás párosokat, és egyre több helyszínen tudjunk is velük dolgozni. A legnagyobb segítség pedig egyelőre vagy az anyagi támogatás, hogy a terápiás foglalkozásokat ingyenesen vagy nagyon kedvezményes áron adhassuk a rászorulóknak, vagy az, ha valaki csatlakozik hozzánk a cicájával?

Címlapkép: Getty Images

