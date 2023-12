Egyre jobban sürgetik a lakóingatlanok energetikai korszerűsítését: így csökkenhetjük a fogyasztásunkat

A háztartások rezsiterheit az energiahatékonysági korszerűsítések csökkentenék a leghatékonyabban - közölte a Magyar Energiahatékonysági Intézet pénteken az MTI-vel.

Összefoglalójuk szerint a fogyasztáscsökkentés is előnyös, hiszen csökkenti környezetterhelést, ám ezzel a komfortérzet is romlik. Sokkal hasznosabb a teljes felújítás, amely a ma már korszerűtlennek számító, Kádár-kockaként ismert lakóingatlanok energiafogyasztását 80 százalékkal is csökkentheti, ezzel együtt 50 százalékkal nőhet az épület értéke. Számításaik alapján egy ilyen beruházás a fűtési rendszer fajtájától függően 9-12 év alatt megtérülhet, a szigetelésre, ablakcserére és új fűtési rendszer telepítésére is kiterjedő felújítás havonta több mint 100 ezer forinttal is csökkenheti a rezsiköltséget.

Az intézet azt tanácsolja a lakástulajdonosoknak, hogy a falak szigetelésével kezdjék a korszerűsítést, mert a tapasztalatok alapján ezzel csökkenthető leginkább a hőveszteség. A korszerűtlen ablakok és tetők általában valamivel kisebb, de így is jelentős mértékben felelősek az energiapazarlásért. Végül lehetőség szerint a padlót és a pincefödémet is érdemes szigetelni, a meleg ugyanis valamilyen mértékben lefelé is el tud távozni az otthonokból - tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images