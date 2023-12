Már egy apró figyelmetlenség is elég a szörnyű balesethez: csak így ajánlott tűzijátékozni

A szakemberek szerint a tűzijátékokkal kapcsolatos tűzmegelőzés már a vásárlásnál kezdődik. Milyen balesetek történnek legtöbbször? Mire figyeljünk vásárlás esetén? Hogyan tároljuk a megvásárolt termékeket? Ennek jártunk most utána Mukics Dániel tűzoltó alezredessel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjével.

Az elmúlt évben sem telt riasztás nélkül az ünnep

Tavaly szilveszterkor 37 tűz keletkezett tűzijátékok miatt. A legtöbbször kigyulladt tuják, kukák és égő tűzijáték maradványokhoz riasztották a tűzoltókat, de volt ahol autó, vagy épület gyulladt ki a pirotechnikai termékek miatt.

Erdőkertesen egy tűzijáték miatt megriadt kutya kerítés és fal közé szorult, a kiérkező tűzoltók szabadították ki a rémült állatot. Két nagytestű kutya egy családi ház garázsa és kerítése közötti húsz centiméteres résbe szorult Budapest XXII. kerületében. Az egyik állat magától ki tudott szabadulni, a másik kutyát a tűzoltók mentették ki.

Este fél nyolc körül kigyulladt egy tízemeletes társasház harmadik emeleti lakása a miskolci Középszer utcában. A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat, majd átvizsgálták az épületet és átszellőztették a füsttel érintett lakásokat. Negyven lakónak kellett átmenetileg elhagynia az épületet, közülük többen a helyszínre irányított melegedőbuszban várták, hogy hazatérhessenek. A tűzzel érintett lakás lakhatatlanná vált, a három lakó rokonokhoz került, öt ember szenvedett füstmérgezést. A tüzet egy erkélyre esett tűzijáték okozhatta.

Orosházán és Budapest XI. kerületében is erkélyre esett tűzijáték okozott kisebb tüzet.

Nagybajomban egy tíz, Bonyhádon pedig egy húszméteres tujasor gyulladt ki tűzijátékok miatt. Ezek mellett nyolc esetben különálló tuják gyulladtak ki országszerte, de volt ahol bokor, vagy fatuskó égett.

Két helyen autó égett tűzijátékok miatt: egy szétbontott autó gyulladt ki egy családi ház udvarán Kecskeméten, a lángok még a közeli családi ház oldalára is átterjedtek. Turán egy kocsi műanyag burkolata gyulladt meg.

Bicskén, Újfehértón és Halásziban kocsibeálló égett a tűzijátékok miatt. Győrött két nagyobb méretű fóliasátor gyulladt ki.

Tíz esetben közterületen égő tűzijáték maradványokhoz hívták a tűzoltókat, négy helyszínen pedig hulladéktárolók égtek a pirotechnikai termékek miatt.

Mire figyeljünk vásárláskor?

A szilveszteri tüzek megelőzése már a tűzijátékok vásárlásával kezdődik. Ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon, vagy csomagtartóból. Ezek tűzvédelmi szempontból nem megfelelőek. A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, jellemzően plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben. Ezeket a katasztrófavédelem is ellenőrzi, itt szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat kapni.

Hogyan tároljuk a megvásárolt termékeket?

A megvásárolt tűzijátékot ne hagyjuk a kocsiban, minden évben előfordul, hogy autóban felejtett és idő előtt elindult tűzijáték miatt ég ki egy jármű. A tűzijátékokat otthon ne tegyük a fűtés és a tűzhely közelébe, mert a melegtől idő előtt működésbe léphetnek. Olyan helyre zárjuk el ezeket, ahol nem éri napfény, pára, víz és a gyermekek, háziállatok sem férhetnek hozzá. Ne tároljuk együtt benzinnel, gázolajjal, hígítóval és más éghető anyagokkal sem. Ha valamelyik vizes lett, azt még azután se használjuk, miután megszáradt. A vizet kapott tűzijáték tönkrement, hibásan fog működni. A tűzijátékokat nem szabad megbontani, átalakítani. A tűzijátékok működési elve, hogy elégnek és ezzel megsemmisülnek, bármilyen átalakítás változtat ezen és balesetet, tüzet okoz.

Mire figyeljünk a használat során?

Minden tűzijátéknak van egy használati utasítása. Ez tartalmazza, hogy hova kell letenni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni és mekkora védőtávolságot kell tartani tőle. Ezt olvassuk el és tartsuk is be.

Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre, vagy épületre.

Ha erős a szél ne tűzijátékozzunk. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy közvetlenül épületek mellől.

A szilveszteri tűzijátékokat szabadtéren lehet felhasználni. Ez lehet a saját kertünk, vagy akár közterület. A társasház ablaka és erkélye azonban nem számít közterületnek, ezért innen soha ne indítsunk tűzijátékokat.

Az elhasznált tűzijátékoknak a még forró maradványait ne dobjuk rögtön a kukába, mert gyakran emiatt gyulladnak meg kukák, a kukák álló kocsik, épületek.

Figyeljünk a háziállatokra is

Az év utolsó napján ne feledkezzünk meg a háziállatainkról sem. Ne kössük meg a kutyákat, helyette engedjük be őket, kapcsoljuk be nekik a tévét, vagy a rádiót, hogy kevésbé hallják a durrogást és nyugtassuk őket az este folyamán. Állatpatikákban lehet kapni különböző nyugtatókészítményeket is. Ha nagyon nem bírja a kutyánk a tűzijátékot, lehet, hogy érdemes adni belőle neki. Szilveszter éjszaka sok kutya elszökik, beszorul, beesik valahova. Gyakran a tűzoltóknak kell kiszabadítaniuk ezeket a bajba jutott állatokat.

Szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan 2000 tűzoltó van készenlétben 500 járművel. Ha tüzet, bajba jutott embert, állatot látunk, hívjuk a 112-es segélyhívó számot

Címlapkép: Getty Images