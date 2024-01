Kifestetnéd a lakást? Ilyen árakra készülj 2024-ben, nem lesz olcsó mulatság

A tavasz közeledtével egyre többen kezdik megtervezni, hogy melyek azok a teendők, amelyeket mindenképpen el szeretnének végezni az otthonukban. Legyen szó akár kerti munkákról, nagytakarításról, vagy akár festésről. Az elmúlt években sok más termékhez hasonlóan a festékek árai is kilőttek, ráadásul nem könnyű manapság megfelelő szakembert találni. Összeállításunkban megnéztük, hogy jelenleg milyen árakkal számolhatunk, valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy melyek a legnépszerűbb színek.

Egy téglaház kifestésre manapság nem könnyű, még akkor sem, ha minden adott ahhoz, hogy nekiálljunk a munkálatoknak. Az egyik legfontosabb kérdés minden tulajdonos számára, hogy eldöntse milyen színe legyen a leendő otthonunának. A megfelelő szín kiválasztása mellett az ár is kulcsfontosságú. Természetesen az is igaz, hogy mint minden más, így a különböző festékek árai is elszálltak az utóbbi években. A KSH adatbázisa szerint egy diszperziós falfesték (8–15 l-es kiszerelésben) tavaly már 9 170 forintba került, holott 2010-ben még csak 4 080 Ft volt.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Diszperziós falfesték árának alakulása 4 900 Ft 4 930 Ft 5 000 Ft 5 190 Ft 5 450 Ft 5 760 Ft 6 190 Ft 7 640 Ft 9 170 Ft

Forrás: KSH

A festékek beszerzése után azonban még mindig nem nyugodhatunk meg, mivel a következő lépés maga a felújítás, amit ugyan elvileg saját magunk is el tudunk végezni, ám ha profi munkát akarunk, akkor inkább érdemes inkább szakembert fogadni.Természetesen arra is fel kell készülnünk, hogyha bele is vágnánk a házfelujításba, az se fog egyről a kettőre menni, mivel a mesteremberek többsége hónapokra előre be van táblázva, ám az is igaz, hogy gyorsabban megy már, mint pár évvel ezelőtt.

Az biztos, hogy ma könnyebben és gyorsabban lehet mestert találni, mint akár fél évvel ezelőtt. Ez érdemben javítja a munkálatok hatékonyságát, de a munkadíjak komoly csökkenésével nem érdemes számolni

– mondta Pfenninberger Ádám, a JóSzaki igazgatója korábban a Pénzcentrumnak.

A szakember szerint a szakik munkadíja az Észak- és Dél-Alföld régióban emelkedett a legnagyobb ütemben (1,99, illetve 1,87-szeresére). Budapesten ezzel szemben „csak” 1,53-szoros volt a növekedés. Mint mondta, a jelenség mögött valószínűleg az áll, hogy a mesterek mobilitása megugrott. A fejlett és a hátrányos régiók közötti munkadíj-különbségek 2020-ra annyira megnőttek, hogy egyre jobban megérte vidékről mestereket ingáztatni vagy elszállásolni hétközben a Központi Régióban vagy a megyeszékhelyeken.

Ehhez járult hozzá a külföldi munkavállalás gyakorivá válása is, hiszen azoknak is világossá váltak a mobilitás anyagi előnyei, akik nem akartak külföldre menni, de némi országjárást mégiscsak bevállaltak. A HelloVidék kíváncsi volt, hogy melyek a legnépszerűbb színek, ezért megnéztük, melyek azok, amelyekkel gyönyörűvé varázsolhatjuk otthonunkat.

Fehér

A fehér, és fekete kombináció az egyik legnépszerűbb, de ahhoz, hogy valóban jó legyen az eredmény kulcsfontosságú a megfelelő minőségű aláfestés kiválasztása. A meleg fehérhez jó választás lehete a Sherwin-Williams Alabastert árnyalat, aki pedig a hideg fehérért szereti annak a szakértők a Sherwin-Williams Snowboundot színárnyalatot javasolják. Ezzel együtt a fekete fehér egy időtálló kombináció, amely szinte bármilyen külső háznál, stílusosan jól mutat.

Szürke

Ez a szín akkor lehet jó választás, ha a célunk, az, hogy régi téglaházunkból egy modern otthont szeretnénk varázsolni. Természetesen itt is érdemesebb a lágyabb világosabb, melegebb szürke színt választani, hacsak nem akarunk otthonunknak zord, külsőt kölcsönözni.

A szürke színhez jó választás lehet még az élén ablak kárpit, valamint a dús zöld növényzet a kertben, ami ugyancsak barátságossá teszi otthonunkat.

Bézs

A bézs szín leginkább azok számára lehet ideális, akik nem szeretnének túl éles színt, de ugyanakkor mégis valami különleges színt szeretnének házuknak. A meleg bézs szín nemcsak, hogy időtálló, de használatával olyan lehet a külső megjelenése otthonunknak, mintha minden tégla vadonatúj lenne. Érdemes megfontolni, hogy milyen kiegészítőelemekkel egészítjük ki házunkat, mivel a fekete díszítőelemek, és a sötétszürke elemek tovább tudják növelni otthonunk harmóniáját

Fekete

Talán ijesztően hathat, de a fekete szín sok esetben igencsak különös hatást kelthet. A múlt század közepén rengeteg olyan fekete téglaház épült az egyes farmokon amelyek lenyűgöző eleganciájukkal emelkedtek ki a többi ház közül.

A Pasztell színű, klasszikus provence stílusú bejárati ajtók, és az aranyszínű feliratok, házszámok az előző színekhez hasonlóan itt is jó választások lehetnek, ha nem akarjuk erőteljesen kihangsúlyozni a sötét árnyalatot.

Kék

A színek közül talán az egyik legnépszerűbb a kék, amely egyes kutatások szerint állítólag csökkenti a vérnyomást, a pulzusszámot, valamint az idegességet, éppen ezért tökéletes otthonunkhoz. Az egyszerre titokzatos, emlékeket felszínre hozó és megnyugtató kék szín megidézi a tintaszínű éjszakai eget, a napfényben ragyogó, azúrszín tengeröblöket és a kékfestővel kikészített kelméket.

A kék színnel nemigen lehet melléfogni, de a legjobb, ha a szoba méretének megfelelően választasz árnyalatot. A halványkék színek (az égszínkék, a tengerkék vagy a jégkék) növelik és tágasabbá teszik a teret, így a hálószoba nagyobbnak és világosabbnak tűnik majd.

Címlapkép: Getty Images