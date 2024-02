Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a nyugdíjasok: ennyibe kerülnek a vidéki idősotthonok

Szurok Dávid 2024.02.20. 15:01 Megosztom

Továbbra is nagyon nehéz bekerülni idősek otthonába Magyarországon. A várólisták egyre hosszabbak, de még ha sikerül is otthont találni szeretteinknek, van, ahol nem elég a havi törlesztést fizetni, a bekerülésért is jelentős összeget kell letenni az asztalra. Természetesen felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk, mire figyeljünk, hogy valóban jó intézményt találjunk magunknak vagy idős rokonunknak, barátunknak. A HelloVidék most annak járt utána, hogy miképp alakulnak az árak a különböző idősotthonokban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarország lakosságának száma tavaly 9 599 744 főt számlált, amelyből 1 millió 989 ezer főt tettek ki a 65 év felettiek. Arányuk a 2022-es évhez képest némiképp csökkent. Bár a rendszerváltás óta jelentősen emelkedett az idősotthonok férőhelyeinek és gondozottainak a száma, 2019-ben viszont − megszakítva a közel 25 éves emelkedő trendet − a férőhelykapacitás 0,9, az ellátottak száma 0,7%-kal kevesebb lett az előző évinél. 2019 végén 52 154 idős embert gondoztak tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményekben. A férőhelyek kihasználtsága magas, mindössze 1868 szabad férőhely várta a bekerülni szándékozókat. A szabad kapacitások területi eloszlása egyenlőtlen, mivel 25 – jellemzően Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei – járásban az ellátottak száma meghaladta a férőhelyekét. 2019-ben országszerte 835 tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményben éltek olyan idősek, akiknek az önmagukról való gondoskodás akadályokba ütközött. Az intézmények háromtizede a fővárosban, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben működik. Az intézményi rendszer hazánk közel egészét lefedi, mindössze 9 járásban nem lehetett a szolgáltatást igénybe venni. A férőhelyek területi eloszlása azonban egyenetlen: míg az ország déli részén a kapacitások inkább követik az idősek magasabb arányából fakadó igényeket, a fővárosban – ahol a legmagasabb a születéskor várható átlagos élettartam mindkét nem esetében – a kínálat szűkösebb. A legtöbb helyen a bekerülést feltételekhez kötik, többek között megnézik a jelentkező életkorát, az életkörülményeit, a szociális helyzetét, valamint az egészségügyi állapotát. Minél inkább indokolt az ellátása, annál nagyobb esélye van bekerülni valamelyik otthonba. Az ellátás nem ingyenes, a legtöbb helyen a havi díj mellett, bekerülési díjat is kell fizetni. Az önkormányzati fenntartású intézményekben azonban a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének az 50 százalékát a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés esetén, illetve a 80 százalékát az egyéb tartós elhelyezést nyújtó otthonokban. Mindezek alapján lapunk megnézte, hogyan alakulnak a vidéki nagyvárosokban az egyes idősotthonokban díjai. Szociális Központ Liget Időskorúak Otthona – Kaposvár A 38 férőhelyes otthonban azok számára lehet jó választást, akik fokozott ápolást, gondozást igényelnek. A másik épületben pedig, azok kapnak elhelyezést, akik kisebb mértékben szorulnak gondoskodásra. Étkezés / ellátás teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend - Saját üzemi konyha van. Általános 60 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. A településről fogadjuk az idős embereket. Bekerülési díj: 1 ágyas szoba : 400.000Ft

2 vagy több ágyas szoba: 200.000Ft Havi díj: a jövedelem 80%-a (intézményi térítési díj figyelembevételével) Szent Lőrinc Gondozóotthon – Pécs Az intézmény elsősorban Baranya és Tolna megyékben állandó lakhellyel rendelkező idős emberek számára kínál felvételt. nyerhetnek felvételt. A teljeskörű ellátás keretében napi ötszöri étkezést, orvosi ellátást, ápolást, gyógyszerekkel való ellátást Az egy szobás apartman esetében az egyszeri belépési díj 3 millió Forint.

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Ennek összege 2023. május 1-től átlagos ellátás esetén 6.200,- Ft/nap, demens ellátás esetén 6.400,- Ft/nap. Támasz Idősek Otthona- Veszprém Mint írják, a veszprémi otthon kellemes parkos környezetben, színvonalas ellátással, változatos programokkal, és szakszerű gondoskodással veszi körül lakóit, akik az ország egész területéről érkeznek. A fenti otthonokkal ellentétben itt nincs egyszeri nagy összegű belépődíj. Díjszabás 3 Fős Apartman: (24nm) 8.915,- Ft/fő/nap 2 Fős Kisszoba 3 fős Apartmanban: (12nm) 8.915,- Ft/fő/nap + 1.315,- Ft/fő/nap 3 évig 1 Fős Kisszoba 3 fős Apartmanban: (6nm) 8.915,- Ft/fő/nap + 2.630,- Ft/fő/nap 3 évig Soproni Szociális Intézmény Idősek Otthona A Balfi utcai intézményben az ellátás 4 részlegen történik, ahol többágyas szobákban kerülhetnek elhelyezésre a gondozottak. A balfi utcai gondozóházi részlegen egyszeri használatba vételi díj fizetendő: egyszemélyes lakrész esetén ez 2.200.000 Ft, kétszemélyes lakrész esetén 2.500.000 Ft. Az idős otthoni részlegen nincs egyszeri használatba vételi díj. Havi díj: Emelt szintű részlegen, illetve házaspárok esetén kétszemélyes lakrészben személyenként a jövedelem 80%-a. Az idős otthoni részlegena jövedelem 80%át, maximum az intézményi térítési díjat kell fizetni. Szegedi Ősz Idősotthon A Szegedi Ősz Idősotthon 100 lakónak kínál tartós és átmeneti idősotthoni ellátást 2003 óta. Szeged első, magánkezdeményezésként létrehozott idősek otthona elsősorban a város igényeinek kielégítésére koncentrál. Ezt jelzi, hogy lakóinak 97%-a szegedi illetőségű. Az épületben öt szinten 52 önálló lakrész, valamint 7 szoba került kialakításra. Az épületben két személyfelvonó, 150 adagos főzőkonyha, illetve korszerű mosoda működik. A Szegedi Ősz Idősotthonban nincs egyszeri bekerülési költség Önköltséges ellátás Térítési díj: 16.150 Ft / nap Befogadott férőhelyekre Térítési díj: 13.425 Ft / nap Martin-ház Idősek otthona - Miskolc Az 50 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon az ország egész területéről fogadjuk az idős embereket. Az idősotthonba 80 évtől tudnak lakókat felvenni. A 80 év alattiak viszont csak a háziorvos által igazolt napi négy órán túli gondozással tudnak csak bekerülni. A bekerüléshez hozzátartozik a fenntartó egyházközség számára beköltözéskor fizetett egyszeri hozzájárulási adomány is. Ez a 3 ágyas szobák esetében ez 450 ezer, a 2 ágyas saját fürdőszobával felszerelt apartmanok esetén pedig 950 ezer Forint a hozzájárulás.

Havi térítési díj mindenki számára egységesen: 180.000,- Ft. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!