Hiába a bőséges kínálat, kevesen vesznek ilyen ingatlant: rengeteget spórolhatunk, ha bevállaljuk

Területenként és időszakonként változó arányban fordulnak elő a felújítandó otthonok az ingatlantranzakciók között. A nyugati területeken és Pest vármegyében a legerősebb a felújítási kedv, míg a fővárosban és a keleti országrészben alig vállalkoznak felújításra a vevők a Duna House szakértői szerint. A felújítandó és lakható ingatlanok négyzetméterára országos átlagban megközelíti a 400 ezer forintot, az otthonteremtésre fordított összeg pedig 29 millió forint körül alakul, míg a népszerű jó minőségi kategóriáért átlagosan 37%-kal magasabb négyzetméterárat kell fizetni.

Számos olyan kisebb, elnéptelenedő település található az országban, ahol kifejezetten olcsón lehet felújítandó, lakható otthonhoz jutni. Ezek többsége a Falusi CSOK-os preferált kistelepülések listáján is szerepel, az otthonteremtési támogatásnak köszönhető kedvezmények pedig kifejezetten csábítóak lehetnek a vásárlók számára

A Duna House értékesítési adatai szerint ugyanakkor a vásárlók többsége nem szívesen bajlódik a felújítással járó nehézségekkel. Az idei évben az ország teljes területén zárult adásvételek mindössze 9%-a irányult felújítandó ingatlan vásárlására, 22-22%-os arányban a lakható és a nagyon jó kategória szerepelt, a legtöbb eladott ingatlan (41%) pedig jó állapotú volt

– kezdte a Benedikt Károly, az ingatlanközvetítő PR és elemzési vezetője.

A vásárlók által preferált ingatlanminőség területenként és időszakonként eltérő, érdemes tehát visszatekinteni az elmúlt fél év változásaira. A Duna House Barométer adatai alapján összességében elmondható, hogy a 2023 novemberi visszaesés ellenére a nyugati országrészben vásárlók vállalják be leginkább a felújítással járó bonyodalmakat és anyagi terheket, de a Pest vármegyei vevők is szívesebben vállalkoznak felújításra, mint a keleti vagy a fővárosi térségben vásárló ügyfelek.

Érdekesség, hogy tavaly júniusban még 40%-os többséggel a jó állapotú ingatlanokat vitték inkább az ingatlanközvetítő ügyfelei, majd az év második felében inkább a nagyon jó állapotú lakások domináltak a fővárosban

– tette hozzá a szakértő.

Kelet-Magyarország

Kelet-Magyarországon az elmúlt félévet vizsgálva egyértelműen a jó állapotú ingatlanoké volt a főszerep, 43%-os átlagos előfordulással találhatóak meg az adásvételek között ezek az otthonok. Idén januárban az értékesített ingatlanok 48%-a volt jó állapotú, tehát népszerűségük tovább erősödött, míg a lakható kategória keresettsége a 23%-os átlagról 18%-ra csökkent januárban. Tavaly júniusban és augusztusban erős volt a területen a felújítási kedv, mindkét hónapban 11%-os volt a felújításra szoruló ingatlanok jelenléte a tranzakciók között, azonban 2023 júliusában és októberében ez az arány mindössze 4% volt. Idén januárban 7%-ban döntöttek felújítandó ingatlan mellett az ügyfelek.

Nyugat-Magyarország

A nyugat-magyarországi területeken is javában a jó állapotú otthonok mellett döntöttek a Duna House közreműködésével ingatlant vásárlók, a tavalyi év második felében átlagosan 39%-uk tartozott ide és januárban is 39%-os többséggel voltak jelen. Az országon belül a nyugati területek vevői büszkélkedhetnek a legerősebb felújítási kedvvel, itt 2023 júliusától 2023 decemberéig 8-15% között alakult a felújítandó otthonok aránya, ami átlagosan 12%-ot jelent. Idén januárban még ennél is több, a területen eladott ingatlanok 13%-a igényelt teljes felújítást.

Jobb állapotú társaiknál – az árakat tekintve – lényegesen kedvezőbb alternatívát kínálnak a felújításra szoruló házak és lakások az otthonteremtést tervezőknek, a nem Falusi CSOK-os településeken található ingatlanokat is beleértve a Duna House aktuális, országos adatbázisának 28,7%-a tartozik a felújítandó, vagy lakható állapotú otthonok közé. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Magyarország ingatlanállományának 17%-a vályog vagy sár falazatú, ezek az ingatlanok pedig csak bizonyos feltételek teljesítése mellett alkalmasak a Falusi CSOK-ra, ezért mindenképpen érdemes ingatlan- és pénzügyi szakértővel egyeztetni a döntés előtt

– hívta fel a figyelmet Benedikt Károly.

Címlapkép: Getty Images