Búcsút inthetünk az áprilisi nyárnak: brutális lehűlést hoz a hidegfront

HelloVidék 2024.04.15. 19:21

A front előhírnökeként délutántól északon, északnyugaton már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek közül egy-két zivatar hevesebb is lehet, akár szupercellás jegyeket is ölthet – számolt be róla az idokep.hu.