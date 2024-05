Minden, amit a nyíregyházi fagyállós sorozatgyilkosról tudni lehet: rettegnek a helyiek, ki lesz a következő

Sorra kényszerülnek házikedvenceik eltemetésére a Nyíregyháza Oros városrészén élők, miután valaki hónapok óta fagyállóval mérgezi a környék cicáit. A gazdik jellemzően túl későn veszik észre a bajt, a macskáknak pedig ekkorra már jellemzően habzik a szája és a veséjük is leáll – közölte a Tények.

Egy helyi megelégelte, és Facebook-csoportban kért segítséget, a környéken élők reakciója viszont még őt is váratlanul érte. Tömegével érkeztek a hozzászólások a bejegyzés alá, miszerint mások is érintettek a kegyetlen macskagyilkosságokban, ami ráadásul már februárban is gondot okozott néhány családnál.

A macskatulajdonosoktól szeretném kérdezni, hogy nem tapasztaltatok-e macskák mérgezését? Oroson lakunk, az utcánkban 2 elpusztult, állítólag fagyállótól, és most a mienk is rosszul van, leállt a veséje…

– írta posztjában a segítségkérő április elején, amire percek alatt több tucatnyi hozzászólás érkezett.

Demecserben is elpusztult a cicánk. Valószínűleg mérgezés, mert habzott a szája

– érkezett a válasz, de egy másik, orosi kommentelőnek is búcsúznia kellett kedvencétől.

Az én Fekike cicám február 11-én halt meg, fagyállótól. Oros régi részén lakunk

– mesélte.

A probléma tehát úgy tűnik, egyre szélesebb körben terjed, egy hozzászóló elárulta, a Magyar utcában is több, hasonló esetről hallott már. Nemrég ráadásul kutyákra is „vadászott” az állatkínzó, akkor viszont szögekkel átszúrt és mérgezett kolbászkarikákkal próbáltak végezni az állatokkal.

Tudtad? A fagyálló mérgező hatása az etilén-glikol tartalmából adódik Ez a vegyület édeskés ízű és szagtalan, ami sajnos vonzóvá teheti azt háziállatok számára. Az etilén-glikol alkoholos tulajdonságai miatt a fogyasztás után rövid időn belül részegséghez hasonló tünetek jelentkezhetnek, mint elesettség, bágyadtság, gyengeség, nyáladzás, hányás, hasmenés, dülöngélés, ájulás, végtaggyengülés.

A szervezetben az etilén-glikol metabolizálódik, és a lebontás során keletkező köztes termékek, mint az aldehid-, glikolát-, laktát- és oxalát vegyületek, toxikusak és károsíthatják a tüdőt, a szívet és a vesét. A mérgezés tünetei több fázisban jelentkeznek, és a kezdeti tünetek után látszólagos jobbulás tapasztalható, azonban ekkor történik meg a súlyos vese- és májkárosodás.



A fagyálló mérgezés kezelése sürgős orvosi beavatkozást igényel, mivel a mérgezés második fázisában már infúzióban adott gyógyszerekkel is csak csökkenteni lehet a károsodást, de nem minden esetben lehet segíteni1. Ezért fontos, hogy a fagyálló és egyéb etilén-glikolt tartalmazó anyagokat biztonságos helyen tároljuk, és óvjuk őket a véletlen fogyasztástól. Ha gyanú merül fel a fogyasztásra, azonnal orvosi segítséget kell kérni!

Címlapkép: Getty Images