Fejre állt az ingatlanpiac: most ezek a családok járnak a legjobban lakásvásárlásnál?

Pénzcentrum 2024.05.21. 08:37 Megosztom

Bár a CSOK Plusz bevezetése érdemben javítja a lakásvásárlási lehetőségeket, de azt már az MNB is elismeri, hogy az új gyermeket nem vállaló, kétgyermekes családok számára lényegesen romlott az ingatlanvásárlás elérhetősége - derült ki a jegybank lakáspiaci jelentéséből. Az adatokból az is látszik, hogy valamelyest azok helyzete is javult a hazai lakáspiacon, akiknek nincs gyermeke és nem is vállalnak, de értelemszerűen még mindig jelentős hendikeppel rendelkeznek a CSOK Pluszra jogosultakhoz képest. Ahogy a Pénzcentrum írja, összességében csökkent a hazai lakások túlértékeltsége a lakossági fundamentumokhoz képest, és a hitelpiaci adatokból az is látható, hogy egyre magasabb arányban finanszírozzák az ingatlanok vételárát hitelből.

Valamivel elérhetőbb a saját lakás – a CSOK-os gyerekeseknek Ahogy a portál írja, az MNB rendre megvizsgálja, mennyire elérhető a lakásvásárlás a magyar lakosság számára, az egyedülállók mellett a gyermekesek kilátásait is vizsgálják. Összességében a lentebb tárgylat index azt mutatja, hogy egy két átlagkeresettel rendelkező háztartás egy átlagos lakás hitelből történő megvásárlásához szükséges jövedelem hányszorosával rendelkezik. Tehát, amennyiben a mutató 1 feletti értéken áll, az adott család anyagi kifeszítettség nélkül tud hitelből lakást vásárolni, ha azonban 1 alatti, akkor a vásárlás túlzott kockázatot, anyagi megterhelést jelent a háztartásnak, így abban az esetben nem elérhető a lakásvásárlás Gyermek nélkül 45, két gyermek esetén 65 négyzetméteres lakással számol a jegybank. Az új gyermeket vállalók esetében támogatásokkal számított, de a CSOK Plusz hitelelengedését nem figyelembe vevő értékekkel kalkulálnak. Forrás: Pénzcentrum Mit látunk? Hát azt, hogy lényegesen csak azoknak javult egy év leforgása alatt (tavaly február és idén február között), akik élnének a CSOK Plusz lehetőségével, és a meglévő gyermekük mellé még egyet vállalnak. Budapesten a használt lakások esetében náluk ez az érték 1,31-es, azaz elviekben a család kényelmesen, különösebb anyagi megterhelés nélkül vághatna bele a lakásvásárlásba. Miközben a fővárosi használt lakások esetében náluk tavaly februárban ez az érték még (éppencsak ugyan) 1 alatt volt, azaz neccesen lett volna kivitelezhető. Valamelyest a 0 gyermekesek kilátásai is jobbak lettek, 2022 közepe óta tavaly szeptemberben lépte át esetükben az érték az 1-es szintet, idén februárban 1,14-en állt és viszonylag lassan növekszik a fővárosi használt lakások esetében. Bejött az „önkéntes” THM-plafon? Hogyan változik az ingatlanok árdinamikája? Erről többet a Pénzcentrum teljes cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!