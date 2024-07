Már lehet pályázni az Otthonfelújítási Programra (x)

Elstartolt az Otthonfelújítási Program, amely kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációjával segíti a családi házak energetikai korszerűsítését. A pályázat feltétele a 30%-os primerenergia-megtakarítás elérése, így érdemes körültekintően megtervezni a felújítást. Az igénylőket az MBH Bank országszerte 154 MFB Pont Plusz irodában, felkészült banki referensekkel várja.

Kinek és milyen típusú felújításokra igényelhető a támogatás?

A lakosságnak meghirdetett pályázatot olyan életvitelszerűen lakott épületek felújítására lehet igényelni, amelyek 1990. decemberi 31-e előtt kaptak használatbavételi engedélyt - ehhez az energiatanúsítványban szereplő dátum az irányadó. Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló program kifejezetten az energiahatékonyságot javító felújításokat támogatja. A pályázat feltétele, hogy az energetikai felmérés legalább 30%-os primerenergia-megtakarítást mutasson ki a felújítás előtti állapothoz képest, amit két energetikai szakvéleménnyel kell igazolni: egyet a felújítás előtti állapotról kell készíttetni, egyet pedig a munkálatok befejezése után. A programban igényelhető maximális összeg 6 millió forint, amely összeg két részből tevődik össze: a vissza nem térítendő támogatás a korszerűsítendő ingatlan elhelyezkedésétől, az igénylő jövedelmétől függően 30%-os primerenergia-megtakarítás esetén 2,5-3,5 millió forint, a kamatmentes kölcsön pedig 2,5-3,5 millió forint lehet, amennyiben azonban a vállalt energiamegtakarítás mértéke eléri a 40%-ot, a vissza nem térítendő támogatás aránya további 5 százalékkal nő a kölcsönrész csökkenése mellett. A pályázathoz saját forrás is szükséges: ez 7 millió forintos beruházás esetén 1 millió forint.

A pályázathoz lehetőség van más piaci hitel bevonására is.

Mit kell tennünk, ha szeretnénk pályázni?

Az érdeklődés már most jelentős, a pályázatok beérkezési sorrendben foglalják a programra rendelkezésre álló keretösszeget. A Lakossági MFB Pont Plusz-ok szaktanácsadói szerint azonban az átgondolt és alaposan előkészített pályázati anyag összeállításával gyorsabb elbírálásban részesülhet a pályázó. Nagyon fontos tehát, hogy alaposan áttanulmányozzuk a feltételeket, ezt az MBH Bank oldalán is megtehetjük, a www.mbhbank.hu/mfb-pont-plusz-otthonfelujitasi-hitelprogram linkre kattintva. Ezt követően el kell készítenünk a felújítási tervet, amelynek kulcseleme a már említett minimum 30%-os primerenergia-megtakarítás – ehhez javasolt szakértői véleményeket kérni. A tervezés elindításában az alábbi ábra is segítségünkre lehet:

További információért látogasson el a www.mbhbank.hu/mfb-pont-plusz-otthonfelujitasi-hitelprogram weboldalra

