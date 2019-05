160 pincészet borait kóstolhatjuk meg: egyedülálló programsorozat Szegeden

Immár 25. alkalommal szervezik meg a Szegedi Borfesztivált, amely a néhány kiállítóval induló rendezvényből az ország legnagyobb gasztro-kulturális eseményévé vált. A 300 ezer látogató a Kárpát-medence minden régiójából érkező 160 pincészet nemes nedűiből kóstolhat. A fesztivál vendégeit három színpadon szórakoztatják - a hasonló magyarországi rendezvények közül egyedüliként - kizárólag élőzenei produkciók.

A fesztivál második hétvégéjén indul a Dóm téri kavalkád, többek között a Quimby, a Best of Geszti, illetve a Honeybeast és az idén százéves Szegedi Szimfonikus Zenekar közös koncertjével. A sportprogramok sem hiányozhatnak a kínálatból: a Tiszán sárkányhajó-viadalt rendeznek és futófesztivált, valamint favágóversenyt is szerveznek Szegeden.

Május 21-én kezdődnek a Nemzetiségi Napok, melyen a Szegeden élő nemzetiségek nyújtanak ízelítőt kultúrájukból. Május 25-én indul a 20. Szegedi Hídivásár, a vidék legnagyobb kézműves seregszemléje, melyen több mint kétszáz visszatérő és új árus kínálja míves portékáját, mutatja be szakmája fogásait látványműhelyeiben a lezárt Belvárosi hídon. A megújult Újszegedi Ligetben ekkor gyereknapi rendezvények várják a családokat.

Szeged napját azért május 21-én ünneplik, mert a település 1719-ben a Bécs melletti Laxenburgban "a királyi jóakarat és kegyelem kitetsző tanúsága- és jutalmaként" ekkor nyerte el a szabad királyi város rangot, de nem először: a címet első alkalommal a tatárjárás után, 1247-ben IV. Béla adományozta a városnak.