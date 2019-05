Sztárfellépőkkel erősít Tokaj: itt vannak az idei programok

Fintor Gábor ügyvezető az M1 aktuális csatorna műsorában elmondta: a világörökségi helyszínen május végétől szeptember elejéig a legváltozatosabb műfajú előadásokkal, koncertekkel várják a nézőket.

Közlése szerint három helyszínen élvezhetik a nézők a Fesztiválkatlan eseményeit. A nagyszínpadon többek között fellép Bonnie Tyler és a Lord of the Dance formáció Michael Flatley által koreografált produkcióját is láthatja a közönség. A nagyszínpadon emellett koncertet ad az Alekszandrov együttes, az orosz hadsereg kórusa is.

Mint mondta, Havasi Balázs és Rúzsa Magdi is fellép a Fesztiválkatlanban, ahol olyan népszerű színházi előadások, mint a Csárdáskirálynő vagy az Anconai szerelmesek is színesítik a programot. A nagyobb eseményeken kívül kisebb beszélgetős esteket is rendeznek. A Paulay Ede Színház idei egyik legnagyobb eseménye pedig az Illúzió Mesterei című előadás lesz.

A nagyszínpadi produkciók előtt vacsorahajó szolgáltatja a gasztronómiai különlegességet. Esténként pedig retro party várja a szórakozni vágyókat - ismertette az évad programjait Fintor Gábor.