Ha kultúra, akkor Pécs: 14 darabbal vár az idei POSZT

A versenyprogramban tizennégy produkció - köztük nyolc budapesti, egy vidéki és fővárosi koprodukció, valamint 3 vidéki és 2 határon túli előadás - kapott helyet. A POSZT versenyprogramját Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója és Zalán Tibor író, dramaturg állította össze a 2018. március 1. és 2019. március 10. között bemutatott, magyar nyelvű színházi előadásokból.

A versenyprogramban a budapesti Katona József Színház és a Nemzeti Színház is két-két produkcióval szerepel. Mellettük az Örkény Színház, a Radnóti Színház, a Vígszínház, a József Attila Színház, a Pesti Magyar Színház is képviselteti magát. A versenybe jutott 14 előadás között van a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és a Váci Dunakanyar Színház közös produkciója és a székesfehérvári Vörösmarty Színház és a debreceni Csokonai Színház darabja is.

A Szabadkai Népszínház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház versenyprodukcióit is megtekintheti a közönség; utóbbi Radu Afrim Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél című darabja nyitja a versenyprogramok sorát csütörtökön délután. A versenyelőadásokat a Pécsi Nemzeti Színházban láthatja a közönség. A fesztivál ideje alatt, június 6. és 15. között többek között további színházi produkciók, szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók, virtuális plakátkiállítás, valamint színházmarketingről szóló konferencia is várja az érdeklődőket.

A POSZT idei díszvendége Molnár Piroska Kossuth-díjas színésznő, a nemzet színésze. A színházi fesztivált ünnepélyes díjátadó gála zárja június 15-én. A teljes programkínálat a poszt.hu oldalon olvasható.