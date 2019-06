Lecsapott a vihar a vidéki fesztiválra: pánik tört ki a tömegben

A portál szerint a közlemény alá érkező hozzászólások között volt olyan, aki azt írta, hogy nem azért hagyta el a terültet, mert a barátai is ezt tették, hanem azért mert felszólította erre a fesztivál egyik biztonsági őre.

Még mi is próbáljuk kideríteni, hogy mi történhetett. Másodpercenként egyeztettünk a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel, mert ilyenkor az általuk elrendelt protokollt kell követnünk. A narancs riasztás volt érvényben, és nem a piros, ezért sem a szekus rádión, sem szervezői szinten senki nem adott utasítást a kiürítésre. Ráadásul nem is a biztonsági szolgálat rendelné el a kiürítést, hanem a szervezők, miután felszólította őket erre a katasztrófavédelem.

– mondta a portálnak Csete „Manek” Gábor, a fesztivál főszervezője. Hozzátette azt is, hogy el tudja képzelni, hogy egy biztonsági őr az általuk használt szekus rádión hallhatta azt az infót, hogy magasabb riasztás esetén ez a terv is szóba jöhet. Így ezt vagy rosszul fogalmazta meg a fesztiválozóknak, vagy maga is félreértette. Amit a főszervező tud az az, hogy ez az eset nagyjából 30 embert érintett, de mindenképpen jóval 100 alatti számról beszélhetünk. Külön kiemelte azt is, ha bebizonyosodik, hogy volt ilyen félreértés, mindenképpen kárpótolják azokat, akik emiatt hagyták el a fesztivál területét. A pletykákat viszont cáfolta a szervező, nem volt még áramszünet sem a fesztiválon, egy-két kisebb helyszínen kellett csak lehúzni a rolót, a nagyobb színpadokon a protokollnak megfelelően csak a legnagyobb vihar idejére kellett lekapcsolni az áramot, aztán folytatódott a műsor.