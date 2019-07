Retteghetnek a magyar halak: megduplázódott a horgászvizsgák száma

A horgászattól korábban többeket elriasztott a sok szúnyog, azonban a gyérítés következtében észrevehetően megcsappant a csípős rovarok száma, de megfelelő öltözékkel, riasztós spray-vel védekezhetünk az esetleges rovarcsípések ellen.

Az utóbbi években folyamatosan nőtt a horgászok száma, országos létszámuk tavaly meghaladta a 460 ezer főt. Az engedély váltásához kötelező horgászvizsgára is mind többen jelentkeznek, ebbe belejátszhat persze a 2019-től való ingyenessége is.

A Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2018-ban megközelítőleg 650 horgászvizsgát bonyolított le, idén pedig már 1200-nál tartunk.

– mutatott rá Donkó Péter titkár, aki elmondta, hogy most szerzett még be további ötven vizsgabizonyítványt, az egyik egyesület nyári táborának résztvevői még most állnak e megmérettetés előtt.

A későbbiekben már kevés új vizsgázóra kell számítani, hiszen aki idén szeretett volna elkezdeni horgászni, az már jórészt levizsgázott, és kiváltotta az engedélyt.

Gyerekek, nyugdíjasok egyaránt akadnak azok között, aki idén kóstol bele a halfogás mesterségébe, jó kérdés persze, milyen tartós lesz a lelkesedés. A halászat beszüntetésével a természetes vizeken az utóbbi években egyre jobb fogási eredmények mutatkoznak, de mint mindennek, a horgászatnak is megvannak a maga mesterfogásai, amit el kell sajátítani a sikerhez. Így nyilván lesznek olyanok, akik csalódni fognak, és olyanok is, akik életre szólóan beleszerelmesednek e szép sportba.

Egyre nő a gyermekhorgászok száma is, sajnos, mire ifjúsági horgászjegy váltására jogosultak, sokan felhagynak a kopoltyúsok űzésével, így az egyesületek egyik törekvése, hogy ezt a korosztályt is minél nagyobb számban a vízpartra csábítsák.