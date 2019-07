Magyar kisvárost szemelt ki a Tesla: mutatjuk, mire készülnek a Balatonnál

43. Boglári Szüreti Fesztivál

Idén a Boglári Szüreti Fesztivál új korszakot nyit a Tesla Show-val, ahol tűz mellé az áram villámokkal társul, mindehhez a legnagyobb vizünk, a Balaton szolgáltatja a díszletet és a hátteret. Az országban első ízben megrendezett Tesla Show-t egy eddig titkolt, külön erre a célra épített negyedik színpadon tekinthetik meg a nézők augusztus 19-én este, az ország egyik legnagyobb ingyenes, szabadtéri, kulturális, gasztronómiai borrendezvényén.

A színpadok házigazdái Müller Attila, Szabó Kitti, Szulák Andrea és Molnár Vilmos műsorvezetők lesznek. Az ötnapos rendezvény augusztus 16-20. között várja az érdeklődőket, idén már 3 színpadra bővült programmal és rengeteg fellépővel - olvasható a Boglári Szüreti Fesztivál közleményében.

A Platán téren a Zenepavilonban hallhatunk szinte minden stílusból ízelítőt, crossover tenort, country-rock-ot, acapellát, és sok már stílusból kapunk merítést.

Aki eddig még nem hitte, az most majd meglátja, hogy a 43. Boglári Szüreti Fesztivál valóban megújul: igényes kézműves vásárral, felejthetetlen gasztronómiai pavilonokkal, vidámparkkal, kiváló borudvarokkal, külön gyermekeknek szóló zenekarokkal is színesedik a program, hogy továbbra is egy családias, minden generációnak szóló rendezvényt láthasson a nagyérdemű.

A borkedvelők első alkalommal kóstolhatják meg a fesztiválon az ország neves borvidékeiről érkező jeles borászatok, pincészetek díjnyertes különlegességeit is a kiváló Dél-Balatoni borok mellett. Pécs, Zala, Tolna, Villány, Eger, Mátra, Szekszárd, Tokaj, Sopron, Kőszeg, Csopak, Tihany, Balaton-felvidék, Somló, Etyek, Pannonhalma, Kunság, Csongrád, Hajós Bajai és a Neszmélyi-borvidék is bemutatkozik jeles boraival.

Csángó fesztivál

Több mint félszáz kulturális esemény, csaknem ezer résztvevő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi valamint magyarországi hagyományőrző csoportok előadásai is szerepelnek az augusztus 6-tól 11-ig tartó jászberényi 29. Csángó Fesztivál - Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és Népművészeti Vásár programjában.

A programsorozattal a csángókra szeretnék felhívni a figyelmet és megismertetni minél több emberrel az évszázadok óta az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsát, ondta el Szűcs Gábor, a fesztivál igazgatója.

Augusztus 6-án este a Boka Gábor színtársulat Háry János című előadását láthatják az érdeklődők a Jászság Népi Együttes székházában. Az előadáson táblaképekkel illusztrálják a főhős kalandjait.

Augusztus 7-én a Folkforgatag nevű gálaműsor első részében a Magyar Állami Népi Együttes műsorát láthatja a közönség Tánckánon - Hommage a Kodály Zoltán címmel a szabadtéri színpadon. A program második részében a jászberényi Jártató Ifjúsági Táncegyüttes előadásán kívül külföldi együttesek gálaműsorát tekinthetik meg a látogatók szintén a Szabadtéri színpadon. A fellépő együttesek Bolíviából, Kolumbiából, Törökországból, Ecuadorból, Indonéziából érkeznek.

Szűcs Gábor a programok közül kiemelte, hogy augusztus 9-én a Táncképek című gálaműsor első részében a Jászság Népi Együttes előadását láthatják az érdeklődők a szabadtéri színpadon. A második részben tartják a Fölszállott a páva gálaműsort, amelyben láthatóak lesznek a népszerű televíziós vetélkedő gyermek és felnőtt táncosai, zenészei, énekesei.

A fesztivál keretében augusztus 9-én a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban Folkmisét tartanak, amelyen a moldvai és gyimesi csángókon kívül részt vesznek a külföldi nemzetek és a jászsági csoportok képviselői is.

Augusztus 11-én a Főtér színpadon a Viszontlátásra Jászberény című gálaműsorban erdélyi hagyományőrző táncosok, zenészek, külföldi együttesek lépnek fel, közreműködik a Jártató Ifjúsági Táncegyüttes, a Jászság Népi Együttes , a Jászberényi Hagyományőrző Egyesület és a Zagyva banda.

A rendezvény idején koncertekkel, táncházzal, kiállításokkal, népi gyermekprogramokkal várják a látogatókat. Augusztus 7. és 11. között az Ízek utcáján és terén gasztronómiai különlegességekkel, pálinka- és bormustrával, sörkülönlegességekkel várják a látogatókat.

Augusztus 8-tól 10-ig a Szikra Galéria és Étteremben rendezik meg a VI. Kárpát-Haza Magyar Konferenciát és Üzletember Fórumot a Csángó Fesztivál Alapítvány szervezésében. A rendezvény célja, hogy a Kárpát-medence és Moldva gazdasági és kulturális civil szervezeteivel összefogva hatékonyabban tudják szolgálni az őshonos kisebbségek szülőföldön maradását. Emellett kiállításokkal várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Fricska Táncegyüttes, a Jászság Népi Együttes ifjúsági csoportja és a Jászfényszarui Szűcs Mihály Huszárbandérium.

Sziget fesztivál

Újcirkuszi előadások is várják a látogatókat a Sziget fesztiválon augusztus 8-tól; a Cirque du Sziget cirkuszi sátrába a magyarországi művészek mellett Kanadából, Etiópiából, Franciaországból, Indiából, Finnországból, Dél-Koreából, Németországból és Argentínából is hívtak fellépőket.

A szervezők közlése szerint a 900 fő befogadására alkalmas cirkuszi sátor a fesztivál végéig várja nézőit 14 órától egészen az utolsó előadás kezdetéig, 23 óráig.

A sátor műsorát minden nap a francia Cirque Inextremiste előadása nyitja, ahol egy mozgássérült akrobata egy markológép segítségével válik a társulat legerősebb tagjává, majd az első, csak etióp művészekből álló cirkusztársulat, a Circus Abyssinia mutatja be az artistává válás folyamatát két kisgyerek szemszögéből.

A kanadai Cirque Alfonse társulat, amely két évvel ezelőtt is fellépett a fesztiválon, ezúttal egy még őrültebb darabbal feszegeti a lehetőségek határait egy rendhagyó templomi szertartás során. A napi program zárásaként egy másik kanadai társulat, a Flip Fabrique előadása látható, amely egy nyaralóban játszódik, ahol hat barát hosszú idő után újra találkozik.

A sátorban játszott darabok közti szünetekben a szabadtéri színpadon mutatnak be produkciókat. Elsőként a Sisus finn társulat tagjai, öt lány lép színpadra, akik lélegzetelállító trükkjeik egy részét egy 10 méter magas szerkezet tetején hajtják végre. Őket az argentin Papito követi varázsbőröndjével, továbbá itt lép fel a Spot The Drop német duó is, amely zsonglőrtudását mutatja be.

Ezt követően a francia Le Grand Jeté! két tagja mutatja meg, milyen trükköket lehet végrehajtani egy folyamatosan mozgásban lévő karikán - akár bekötött szemmel is. Őket egy koreai előadás követi, amely tradicionális élőzenével kísérve a városi élet sajátosságaira fókuszál. A BONGnJOULE darabját követően egy akrobatikus műsorszám látható a MallakhambIndia előadásában, amely a birkózás, az akrobatika és a légi jóga elemeit ötvözve enged bepillantást a mallakhamb nevű ősi sportba.

A szabadtéri színpad programját az idén is minden nap tűzzsonglőr-show zárja. Az idén a nemzetközi zsonglőrökből álló társaság különleges műsorral készül: a pár éve tragikus hirtelenséggel elhunyt társukra, a magyar tűzzsonglőr Farkas Lindára emlékeznek, és bemutatják az általa tervezett egyedi tűzjelmezeket és tüzes kiegészítőket.

Erdélyi Hét színházi fesztivál

Augusztus elsején kezdődik a Gyulai Várszínházban az Erdélyi Hét elnevezésű színházi fesztivál, amelynek minden napján más-más erdélyi magyar színház előadását láthatja a közönség.

A Gyulai Várszínház nyári évadának tavaly óta része az Erdélyi Hét elnevezésű színházi fesztivál.

Az idén a nagyváradi Szigligeti Színház az Egy szerelem három éjszakája című musicallel, Hubay Miklós, Ránki György és Vas István klasszikusával vendégszerepel, amelyet az első magyar musicalként is emlegetnek.

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház a Rengeteg Ábel és Kürtős Kata kalandjai című bábelőadást, illetve a Migránsoook - avagy túlsúlyban a bárkánk című darabot játssza Gyulán.

A programban szerepel a marosvásárhelyi Spectrum Színház, a Maros Művészegyüttes és a Kisvárdai Várszínház közös produkciója, Tamási Áron Tündöklő Jeromos című műve.

A temesvári Csiky Gergely Állami Színház és a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata Burundanga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc címmel adja elő Jordi Galcerán darabját.

Kolozsvárról két előadás is érkezik: a Liget című darabot a Váróterem Projekt, a Homemade című produkciót a Kolozsvári Állami Magyar Színház adja elő. A csíkszeredai Csíki Játékszín a Mágnás Miska című operettjét mutatja be a fesztiválon.

A Gyulai Várszínházban hagyományos felolvasószínházi előadást is az Erdélyi Hétre szervezték az idén: a Nem bánok semmit című Székely Csaba-darabot Sebestyén Aba rendezésében láthatja a közönség.

Az augusztus 1. és 7. között zajló fesztiválról további információk itt olvashatóak.

Auer Fesztivál

Kedden kezdődik a nemzetközi Auer Fesztivál Veszprémben, a rendezvény sztárvendége Maxim Vengerov hegedűművész lesz. A hatnapos programsorozat megrendezésével, a város szülötte, Auer Lipót emléke előtt tisztelegnek a szervezők.

2015 óta minden évben megrendezik az Auer Lipót hegedűművész és zenepedagógus nevével fémjelzett fesztivált, melynek idei sztárvendége Maxim Vengerov hegedűművész lesz, mondta el Kováts Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetője.

A programsorozat első napján az izraeli születésű Avi Avital mandolinművész és a Mendelssohn Kamarazenekar közös koncertjét hallgathatja meg a közönség, akik Vivaldi-, Bach- és Bartók-műveket játszanak majd.

Szerdán a Balkán Jazz Project ad koncertet népzenei, jazz és a világzenei produkciókat felvonultatva, valamint egy Auer-adaptáció is elhangzik majd.

Másnap az Auer trió kamaraestjén Dvorák- és Beethoven-művek csendülnek fel Fülei Balázs zongoraművész, Kováts Péter hegedűművész és Varga István gordonkaművész előadásában.

A hazai és nemzetközi versenyeken sikereket elért fiataloknak különdíjként bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a fesztivál keretében minden esztendőben, így idén a Zeneakadémián megrendezett Weiner Leó Országos Kamarazenei Verseny első helyezettje, a Korossy Quartet mutatkozik be. Az együttes Mozart, Beethoven és Weiner műveivel lép a közönség elé a veszprémi Szent Imre piarista templomban, mondta el Kováts Péter.

Ugyancsak pénteken Maxim Vengerov hegedűművész és a Mendelssohn Kamarazenekar ad közös koncertet a Hangvilla rendezvényközpontban. Szombaton Langer Ágnes fiatal hegedűművész mutatkozik be, aki a Zeneakadémián két évvel ezelőtt megrendezett Bartók Béla Világverseny Hegedűversenyének harmadik helyezettje volt. Fülei Balázs Liszt-díjas zongoraművész, a Zeneakadémia tanszékvezető tanára lesz Langer Ágnes kamarapartnere, akivel Grieg-, Janacek-, Bartók- és Gershwin-műveket hoznak Veszprémbe.

A Megyeházán lép közönség elé a lipcsei Tamás-templom fiúkórusának tagjaiból alakult öttagú Amarcord Ensemble énekegyüttes. Repertoárjuk a középkori daloktól a kortárs zenéig, reneszánsz madrigáloktól a romantikus kórusművekig terjed.

A fesztivál zárónapján a veszprémi Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar koncertjét hallgathatja meg a közönség, ezt követően Terje Tonnesen hegedűművész és a Mendelssohn Kamarazenekar közös koncertjét tartják a Hangvillában.