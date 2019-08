Kár lenne kihagyni: remek programok várnak a Balatonnál!

Pénteken indul a Balatonfüredi Borhetek programsorozata

Pénteken kezdődik a Balatonfüredi Borhetek rendezvénysorozata, amelyen mintegy 300 féle borral várják a látogatókat. A bor mellett bőséges lesz a zenei kínálat is, mások mellett fellép a Budapest Klezmer Band - tájékoztatott a rendezvény szervezője. Mészáros József elmondta, hogy a hagyományokhoz híven a Tagore sétányon állítják fel a borosgazdák faházait. Mint hozzátette, idén Kálmán József, azaz az Arias borászat érdemelte ki az év füredi borászának járó első helyet.

A pavilonok minden nap délelőtt 10 és éjfél között tartanak nyitva, borászatonként 8-12 féle palackozott bor közül lehet választani. A Balatonfüredi-csopaki borvidék 25 borászatának kínálatában rozék, fehér- és vörösborok, valamint gyöngyöző borok is szerepelnek majd a szeptember 1-jéig tartó rendezvényen. A Kisfaludy-színpad nagykoncertjei mellett idén először két kisebb színpadot is felállítanak, amelyeket Kékfrankos és Rizling névre kereszteltek, és amelyeken a koncertek mellett borkóstolókat is rendeznek.

A borhetek idején a Budapest Klezmer Band mellett a Makám együttes, Szalóki Ági, a Magashegyi Underground és a Kelemen Kabátban is fellép Balatonfüreden. A Jó borok jó helyen szlogennel megrendezett borheteken mintegy 160 ezer látogatóra számítanak

- fűzte hozzá a szervező.

Augusztusban a Balatonnál, szeptemberben Szigligeten rendeznek félmaratont

Az augusztus 19-i Napfelkelte és a szeptember 14-i szigligeti félmaratoni futóversenyre összesen közel 3000 résztvevőt várnak a szervezők.

Elsősorban nem profi futóknak kínálunk versenyeket, hanem különleges helyszíneken meghirdetett eseményekkel próbáljuk mozgásra, sportra buzdítani az embereket

- hangsúlyozta a rendezvények hétfői sajtótájékoztatóján Keczán Pál főszervező. Az augusztus 19-én második alkalommal sorra kerülő Újház Centrum Napfelkelte Félmaraton különlegessége, hogy a rajt és a cél más helyen van: a résztvevők a révfülöpi mólótól két katamaránnal indulnak, a Balaton vizén megnézik a napfelkeltét, majd a badacsonyi kikötés után hajnali 6.40 órakor rajtolva átfutnak a Káli-medencén. A cél Szentbékkállán lesz, a versenyen maximum 667-en indulhatnak.

A szeptember 14-i IV. Mapei szigligeti félmaratonon több távból - 6, 9, 21 km - is választhatnak az érdeklődők. Az eseményt kísérőprogramok színesítik, előadást tart többek között Monspart Sarolta világbajnok tájékozódási futó.