Rekordlátogatottság a 43. Boglári Szüreti Fesztiválon: jövőre még nagyobb lesz

A szervezők a balatoni környezetre is ügyelve 3 színpadon gondoskodtak változatos programokkal a különböző generációk szórakoztatásáról. Nem egészen 3 hónap alatt sikerült létrehozni egy biztonságos, rendezett, családi programokat felvonultató, és a minőségi borkultúrát preferáló, nagy látogatói létszámot vonzó, ingyenes, szabadtéri, igényes zenei, kulturális és gasztronómiai rendezvényt. Jó példa volt arra is, hogy a különböző borvidékek képviselői egymást segítve tudtak együttműködni a magyar minőségi borturizmus népszerűsítésében.

Mindezekhez társultak a fantasztikus, kulturális színpadi produkciók, és a kicsiknek a magas színvonalú vidámpark részét képező kalandpark is. Mindenki megtalálhatta a számára kedves programot. Az elegánsan és technikailag magas szinten megépített, folyamatosan rendben tartott, biztonságos rendezvényen ragyogóan érezhette magát minden nézelődő. Mindezek alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy a rendezvény méltóképpen szolgálta a hazai és a nemzetközi látogatók előtt Magyarország, "Somogyország" és Balatonboglár városának program-, és borturizmusát is. 2020-ban még nívósabb, patinásabb programokkal és megjelenéssel várják a szervezők és Balatonboglár városa az ország borászait, kézműveseit, gasztronómiai egységeit, hagyományőrző csoportjait, és a kiváló borok kedvelőit, no meg persze a látogatókat a 44. Boglári Szüreti fesztiválon!