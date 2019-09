Ebben a vidéki városban tartotta esküvőjét a Drága örökösök sztárja

Ahogy a portál írja, a Best magazinnak adott exkluzív interjút a 35 éves színész a menyegzőről. Krisztina klasszikus, hercegnős ruhát választott. Nyíregyházán tartották meg az esküvőt és a lakodalmat, megismerkedésük helyszínén.

Szerencsére minden flottul ment: a lemezlovas ajánlotta a fotós barátját, ő a ceremóniamestert és a helyszínt, a gyönyörű parkban lévő éttermet is hamar megtaláltuk - mesélte a sztár, aki bevallotta, bizony meg is könnyezte a pillanatot, amikor először látta meg Fruzsinát a menyasszonyi ruhájában. Nagyon jó volt a hangulat a lakodalmon, ez volt életük legszebb napja. A forgatások miatt nem tudtak külföldre menni a mézesheteikre, helyette a Balatonon töltöttek el pár napot, ám jövő év tavasszal sort kerítenek egy külföldi kiruccanásra is. Három éve szeretjük egymást, hamar kiderült, hogy együtt akarjuk leélni az életünket. Eddig is egy fedél alatt laktunk, és olyanok voltunk, mint egy család. Az esküvő ugyan nagyon fontos dolog, de csak egy állomása annak az útnak, amit kéz a kézben együtt járunk, és aminek, reméljük, a következő állomása egy kisbaba lesz

- mesélte a sorozat sztárja.