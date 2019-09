Nincs még programod hétvégére? Mutatjuk, hova utazz!

Miskolc - Színházak éjszakája

Gazdag programmal készül a Színházak éjszakájára a Miskolci Nemzeti Színház, szombat este 8 órától éjfélig lehetősége lesz a közönségnek betekinteni a teátrum kulisszái mögé, ahol nyílt próbákkal, színházi titkokkal és meglepetésekkel várják az érdeklődőket.

A színház közlése szerint három előadás próbájába is beleshetnek a látogatók. A Kamaraszínházban A legkisebb boszorkány című zenés mesejáték mutatkozik be, amelynek színes látványvilága nem csak a gyermekeknek lesz izgalmas. Szabó Attila rendező bevezeti a közönséget az előadás-készítés folyamatába, a színészek pedig néhány jelenettel is megörvendeztetik az érdeklődőket.

A Don Juan próbái is zajlanak színházban, a Szőcs Artur rendezésében készülő előadásba szintén betekinthetnek a látogatók.

A Katona József Színház rendezője, Székely Kriszta először dolgozik Miskolcon, Edward Albee Nem félünk a farkastól című drámáját rendezi a Játékszínben. Ebből is láthatnak néhány részletet szeptember 21-én az érdeklődők. Az előadás megtekintése 16 éven felülieknek ajánlott.

Megnyílik ezen az estén a festőtár is a látogatók előtt, Slárku Anett a díszlettervezés rejtelmeibe avatja be a közönséget. Idén sem marad el az igazgatói fogadóóra: Béres Attila igazgatótól bármit kérdezhetnek a nézők.

A program zárásaként Lajos András és a színház művészeinek zenés-verses produkciója vár mindenkit a Nagyszínházban. A színművész rímbe szedte a 196. évad előadásait, látványos show-val és a hagyományokhoz hűen közös énekléssel zárul majd az este.

A színház tájékoztatása arra is kitér, hogy a programokon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Kecskemét - Színházak éjszakája

Jelmezes fotózással, interaktív hangszerbemutatóval, játéksarokkal és bérletvásárlási akcióval is készül a kecskeméti Katona József Színház, de az idei évad előadásaiból is ízelítőt nyújt a teátrum a Színházak éjszakáján, szombaton.

A magyar dráma napján 17 és 19 óra között a kecskeméti teátrum Kelemen László Kamaraszínházának előterében és a színpadon is készülnek programokkal, mondta Mészár Zsuzsanna, a színház művészeti titkára.

A gyermekek kiszínezhetik az Aladdin című produkció jelmezeit, Märcz Fruzsina színész segítségével Jázmin hercegnővé válhatnak, de lehetőség lesz jelmezes fotózásra is, Urbán Richárd egyetemi hallgató pedig társasjátékokkal várja a családok minden tagját.

A színházterembe 17 és 18 órától induló csoportokat Hegedűs Zoltán és Aradi Imre színművészek vezetik, hogy ízelítőt adjanak az évad előadásaiból.

Az érdeklődők láthatják majd Decsi Edit és Koltai-Nagy Balázs kettősét A pillangók szabadok című romantikus vígjátékból, bepillanthatnak a Liliomfi előadásába, ahol Hegedűs Zoltán, Decsi Edit, Lakatos Máté, Kelecsényi Anna és Kovács Martin egyetemi hallgatók, valamint Váry Károly játékát láthatják, majd Danyi Judit és Aradi Imre az Állami áruház retro-operettből énekli el duettjét.

A színpadi programok sora a Leskowsky Hangszergyűjtemény interaktív hangszerbemutatójával zárul. A kecskeméti Katona József Színház az alkalomra bérletvásárlási akcióval is készül. A teátrum művészeti vezetője hangsúlyozta: a programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Szeged - Kulturális örökség napjai

A Somogyi-könyvtár szervezésében szombaton és vasárnap is tematikus sétákra invitálják a turistákat és a lakóhelyüket jobban megismerni kívánó szegedieket. A programok középpontjában ezúttal a szórakoztatást szolgáló épületek állnak, így a szakértő vezetők a szegedi éjszakai élet legális és illegális helyszíneire kalauzolják el a sétálókat, emellett a vendégek megismerkedhetnek a szegedi mozik történetével, a Belvárosi temetőben pedig a színházművészet egykori nagyjainak emlékét idézik föl.

A Dóm téri könyvtárépület rejtet zugait vezető segítségével járhatják körbe az arra vállalkozók. Az alagsorban berendezett tárlat egy egykori rádióműszerész-műhelyt mutat be, a kiállításon a készülékek javítását szolgáló eszközökön kívül muzeális berendezések is láthatók. A hétvégén megnyílik az Emlékkönyvtár ajtaja is az érkezők előtt, ahol válogatást láthatnak a Somogyi Károly által alapított könyvtár ritkaságaiból.

Szombaton délután az 1883-ban átadott szegedi Nagyszínházban a színfalak mögé pillanthat be a közönség. Vasárnap a szegedi városháza kapui tárulnak fel, az 1882-ben Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján felújított épületet félóránként induló sétákon járhatják be a látogatók. Szintén szakavatott kalauz mutatja be az 1879-es árvíz utáni újjáépítés során Szeged-Alsóvároson emelt lakóházak emlékét őrző Napsugaras Tájházat, melyben kézműves-foglalkozásokat szerveznek, a tematikus sétákon a városrészben barangolva pedig az egykori típustervek alapján készült oromdíszes épületekkel ismerkedhetnek meg a látogatók.

Villány - Szüreti Gördülő Dűlők túrái

A Villány-Siklósi Borút Egyesület, a Siklósi Turisztikai Egyesület és a Tenkes Mountain Bike Egyesület közös szervezésében megvalósuló program két biciklis és egy gyalogtúrát kínál a Tenkes-hegyi pincék, helyi termékek, értékek és borok megismerésére az érdeklődőknek.

Mint a szervezők közleményükben írták, a borvidéki településekre a Villány és Siklós közötti élménybringatúra keretében hívják a látogatókat egy húsz és egy huszonöt kilométeres távon, emellett egy gyalogtúrát is tartanak.

A biciklitúrákon a borvidéki gasztronómia és a helyi termékek egy kisebb szeletével ismerkedhetnek a vendégek, az út közbeni fáradtságot különböző helyi családi pincészetek borai, kézműves szörpök, házi gyümölcslevek enyhítik a frissítőpontokon.

A résztvevők házi kelt kiflit, tallért, kézműves sajtokat, túrótortát kóstolhatnak, emellett a legkülönfélébb helyi sós és édes harapnivalókból is csemegézhetnek. Az érdeklődőknek a szervezők kerékpár kölcsönzési lehetőséget is biztosítanak.

A Tenkes Pikniken a Siklós feletti hegyoldal pincéi tárják szélesre kapuikat azoknak, akik a gyalogtúrán vesznek részt. Az oda-vissza tíz kilométeres túra a siklósi várból indul, közben az útba eső pincészetek borain kívül házi falatkákat és speciális, helyi gasztronómiai hagyományokat őrző ételeket és italokat fogyaszthatnak a résztvevők. Az eseményekről bővebb információ itt található.

Fotó: MTI/Vajda János