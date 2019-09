Sportoló nagymacska: így üti el az időt a Budakeszi Vadaspark lakója

A környezetgazdagítás az állatoknak olyan, mint számunkra elolvasni egy jó könyvet, kipróbálni egy új sportot, megkóstolni egy egzotikus ételt, vagy találkozni addig ismeretlen emberekkel. Valami változatosság, ami megtöri a hétköznapok egyhangúságát

– mondta Burányi Virág, a Budakeszi Vadaspark trénere.

A vadasparkban, állatkertben élő állatokat a gondozók különféle problémákkal szembesítik Ez lehet egy tréning, amelynek során új, hasznos viselkedéselemeket tanulnak, mint például besétálni egy szállítóládába. De lehet az élelem elrejtése, szétszórása, amivel modellezhetjük a zsákmány felkutatását és megszerzését. A környezetgazdagítás kivitelezéséhez fontos, hogy az állatgondozó tudjon gondolkozni a rá bízott állat fejével, értse meg viselkedésének jelzéseit, ismerje a faj biológiáját

– tette hozzá a szakember.

A közleményhez csatolt videón az látható, ahogy Rita, a Budakeszi Vadaspark nőstény hiúza egy kosárlabdával játszik, próbálja levadászni, pofozgatja, mintha csak egy házi macska tenné. Eleinte tartott az új, ismeretlen tárgytól, de aztán a kíváncsisága legyűrte a „félelmet”, és önfeledt játékba kezdett a legújabb szerzeményével. Ez az egyszerű tárgy egyfelől fizikailag is megmozgatja az állatot, másfelől pedig friss inger, megoldandó probléma, megismerendő dolog számára, amellyel a szellemi egészségét tudják megőrizni a szakemberek.

A környezetgazdagítás része az is, hogy az állatkertekben született állatokat a gondozóik, trénereik folyamatosan feladatok, új, megoldandó szituációk elé állítják, hogy például a jutalomfalatokat megszerezzék. Ennek egyik része a környezet megváltoztatása, a kifutók rendszeres átrendezése, mint ahogy ez 2018 őszén és tavaszán Csabi és Rita, a két hiúz kifutójával is történt. Ezen felül a tréningek és egyéb foglalkozások során az állatok elméjét is tornáztatják a gondozók.