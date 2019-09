Egymást érik a kiállítás-megnyitók: ezek az új tárlatok várnak országszerte!

Rákóczi-vándorkiállítás nyílt a szabolcsi Máriapócson

II. Rákóczi Ferenc életének főbb állomásait és a szabadságharc történetét bemutató vándorkiállítás nyílt a Rákóczi-emlékév keretében csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máriapócson.

Gaal Gergely, a Rákóczi Emlékév Testület elnöke az eseményen elmondta, az emlékév központi eleme a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által készített tárlat, amelynek különböző változatait a Kárpát-medence minden magyarlakta településére szeretnének eljuttatni a szervezők.

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán kezdeményezésére a parlament abból az alkalomból nyilvánította 2019-et II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé, hogy 315 esztendeje választották erdélyi fejedelemmé a Rákóczi-szabadságharc vezetőjét.

Latorcai János, az Országgyűlés kormánypárti alelnöke a máriapócsi kiállítás megnyitása alkalmából tartott templomi emlékvecsernyén elmondta, ahhoz, hogy napjaink kihívásának sikeresen reagálhassunk, példaként szolgálhat II. Rákóczi Ferenc életútja.

Ő képes volt kitörni azokból a szellemi és kulturális keretekből, amelyekbe a korszellem, illetve származása, neveltetése kényszerítette - fogalmazott Latorcai János.

Rózsa Luca Sára alkotásaiból nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhely, 2019. szeptember 24., kedd (MTI) - A tavalyi Vásárhelyi Őszi Tárlaton a fiatal festők nívódíját elnyerő Rózsa Luca Sára alkotásaiból nyílik kiállítás október 5-én a Tornyai-múzeumban.

A kiállítás anyagát bemutató keddi sajtótájékoztatón Miklós Péter múzeumigazgató elmondta, hogy a Vásárhelyi Őszi Tárlat a fiatal alkotóknak a bemutatkozás lehetőségén túl a hazai viszonylatban magas összegű díjak révén támogatást is nyújt alkotói tevékenységükhöz.

Hagyomány, hogy a Vásárhelyi Őszi Tárlatokkal egyidőben az előző évi seregszemle kiemelt díjazottjai önálló kiállítást rendezhetnek a Tornyai-múzeum időszaki kiállítótermeiben.

A Képzőművészeti Egyetemen végzett Rózsa Luca Sára fiatal kora ellenére aktív és ismert szereplője a hazai művészeti életnek, rendszeresen állít ki Budapesten, és művei egyre ismertebbé válnak országszerte - közölte Képiró Ágnes művészettörténész.

A szakember szerint a festőművész új kiállításán szereplő tíz nagyméretű festmény kiforrott és kifinomult alkotói világról tanúskodik. A fiatal művész a több négyzetméteres képek létrehozása során nemcsak a festészet klasszikus eszközeit használja. A hatalmas vásznakra festett olajképeken helyenként megfigyelhető a festékspray alkalmazása, valamint az ecsethasználat mellett az alkotó gyakran fokozza képei gesztusait tenyerének, ujjbegyeinek felületformáló mozdulataival.

Rózsa Luca Sára tárlatára az elmúlt egy év alkotásaiból válogatott, címként a keresztény világ legismertebb imája, a Miatyánk angol nyelvű változatából vett idézetet választotta. A tárlat címe, Thy will be done, azaz Legyen meg a te akaratod is jelzi, hogy a képek kiindulási pontja a vallási ikonográfia, amelyhez a reneszánsz portréfestészet egyfajta újragondolása csatlakozik az alkotások vizuális megfogalmazásakor.

A vásárhelyi múzeumban Rózsa Luca Sára mellett a Tornyai-plakettes Ámmer Gergő szobrászművész, a Rudnay-ösztöndíjat nyert Kaliczka Patrícia festőművész önálló kiállítását is láthatja október 5-től a közönség.

Magángyűjtemények alkotásaiból látható kiállítás Gödöllőn

Magángyűjteményekben található alkotásokból, köztük neves magyar festőművészek munkáiból látható kiállítás Rejtett remekművek címmel a Gödöllői Királyi Kastélyban vasárnaptól.

A szervezők tájékoztatása szerint a január 15-ig látogatható tárlaton a 19. század második felében és a 20. első felében született, főként magyar alkotásokat tekinthet meg a közönség több gyűjtő összefogásának és együttműködésének eredményeként.

"A bemutatott időszak a magyar festészet aranykora, amikor a klasszicista, majd később a realista, sokszor történelmi vonatkozású művészet után a progresszívebb, számos esetben az európai áramlatokhoz kapcsolódó alkotások, művészek, csoportosulások találtak maguknak új utakat" - olvasható a tárlat ismertetőjében.

Mint írják, a klasszikusok sorát id. Markó Károly, Barabás Miklós, Ligeti Antal, székely Bertalan, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál és Paál László ifjúkori műve nyitja, majd Rippl Rónai József, Gulácsy Lajos, Ferenczy Károly, Perlrott Csaba Vilmos, Czigány Dezső, Nemes Lampérth József, Fenyő György, ef Zámbó István, feLugossy László és Aknay János zárja.

A kiállítás katalógusának előszavában Tóth Zoltán kurátor felidézi, hogy egyre szélesebb gyűjtői kör kezd ismét kialakulni, ami nagyban köszönhető az ismert galériák és aukciósházak

gazdag és nívós műtárgyfelhozatalának. Ehhez járul hozzá a művészettörténészek, anyagvizsgálati laborok lelkes kutatómunkája is. Nem elhanyagolható néhány műgyűjtő galéria azon törekvése és munkássága sem, hogy a magyar festészetet újra beemeljék az európai áramlásba.

"Kiállításunk azzal a céllal indul útnak, hogy bemutassunk magyar magángyűjteményeket, azok sokszínűségét és szemléltessük azt, hogy létezik még magyar műgyűjtés. Terveink között szerepel, hogy témákra bontva folytatódhasson egy kiállítási sorozat, egészen a 16-17. századtól egészen napjainkig" - fogalmazott a kurátor.