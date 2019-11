Ezek a legjobb társasjátékok most Magyarországon: itt a lista!

Lezárult az Ország Játéka 2019 pályázat, amelyre idén hetedszer szavazott a nagyközönség és a szakmai zsűri. A hazai játékpiac rangos szakmai vetélkedőjére 75 hazai és nemzetközi gyártó, - forgalmazó nevezte játékújdonságait, nyolc kategóriában. A legjobbakra online több mint 40 000 voks érkezett, köztük az október 27-én rendezett Játszónap – a gyermekek és szülők, nagyszülők által végzett „élő tesztelés” – benyomásai alapján. Az idei Játszónapon, ahol évente számos karácsonyi sikerlista-esélyes gyerekjáték is debütál, a Castle of Mind fejlesztő táblajátékra szavaztak a legtöbben. A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót, és ezzel már a karácsonyi vásárlások során segíthetik az olykor nagyon nehéz, „Mit vegyek a gyereknek?” döntést.

A szervezők a zsűri és a közönség szavazatai alapján, kategóriánként egy-egy győztes játékot hirdettek, egyenes pontverseny szerint. Melléjük társult be ebben az évben is a Kicsomi és a Manóprogram, amelyek különdíjban részesítettek 1-1 játékot. A Játszónap helyszíni kedvencével együtt így összesen 19 nyertes született. Az Ország Játéka 2019 minősítést a szakzsűri és a nagyközönség értékelései alapján a következő játékok nyerték el:

Magyarország legjobb játékait a különböző területek szaktekintélyeiből álló zsűri olyan egységes, szakmai szempontok szerint értékelte, mint például a készségfejlesztés képességének mértéke, a szociális készség fejlesztése, alkalmassága az együtt- és újra játszásra, a játékok várható mentális és érzelmi hatása, innovációja, kreativitása, minősége és tartóssága.

A szakzsűrit ez alkalommal is Pierrot, neves játékfejlesztő vezette, a tagok között pedig volt pedagógus, gyermekpszichológus, védőnő, játékfejlesztő és influenszer is: Csordás Ágnes (a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke), Farkasházi Réka (színésznő, műsorvezető, színház- és drámapedagógus), Jánossy Gábor (a Magyar Lapkiadók Egyesületének képviselője), Kiki, Csocsó és Mimi (a Kicsomi YouTube csatorna vezetői), Labancz Dániel (gyermekpszichológus és tapasztalati tanulás tréner), Veszelszkiné Huszárik Ildikó (a Pedagógusképzés Megújulásáért program alapítója), valamint Zölei Ágnes (a Manóprogram főszerkesztője).

Pierrot, az Ország Játéka 2019 verseny zsűrielnöke így nyilatkozott: "Ez az embléma már önmagában rangot jelent. Azonban ahhoz, hogy ennek jelentőségéről mindenki értesüljön, hogy közép- vagy hosszú távon a nagyközönség számára is értéknövelő címke legyen, a versenyben résztvevők közreműködésére is szükség van. Bízom benne, hogy hamarosan mindenki felfedezi benne saját érdekeltségét és közösen növeljük tovább az embléma tekintélyét. Rendszeresen járok nemzetközi játékkiállításokra és ott is tapasztaltam, hogy ha valamilyen elismerést jelző logóval ellátott egy játék – amit pl. szakemberekből álló zsűri díjaz –, mennyivel hitelesebbé teszi a játékot és igazolja annak létjogosultságát.”

A JátékNet.hu Webáruház által 2013-ban életre hívott Ország Játéka kezdeményezés jótékony célokat is szolgál: online szavazáskor a közönség dönti el, mely rászoruló gyermekintézmények részesüljenek adományban, melyeket évről évre a Védőnői Szolgálat közreműködésével, még karácsony előtt megkapnak a gyermekek. Idén ők nyerték el a játékokkal teli, értékes és hasznos ajándékcsomagokat: Cinkotai Huncutka Óvoda, Budapest; Halimbai Hársfa Óvoda és Családi Bölcsőde, Halimba; Mesevár Óvoda, Gyömrő.

Őri Gergely, az Ország Játéka verseny megálmodójaként hozzátette:

Bizonyosak vagyunk abban, hogy szakmai zsűrink szerepe a gyermekjátékok megítélésben kiemelt – ízlésformálóként és ötletadóként egyaránt. De megerősít bennünket az a sok szülői visszajelzés is, mely szerint komoly hasznosságot látnak az ügyünkben... Például a Játszónapban, ahol a csillogó szemű gyerkőc személyes tapasztalatai alapján el tudnak indulni, az Ország Játéka logó láttán könnyebben döntenek, aztán pár kattintás és megrendelik a gyereknek a játékot a neten. Apaként már én is feltettem a kérdést: tényleg, mi lehetne ezeknél nagyobb segítség, különösen a karácsony előtti őrületben?! Gratulálunk a nyerteseknek és folytatjuk jövőre is!

Az eNET piackutató éves felmérése alapján a hazai online játék kiskereskedelem volumene 2018-ban 10 százalékot nőtt, és a tavalyi évhez hasonlóan, 2019-re vonatkozóan is két számjegyű százalékos növekedést ígér. A GfK kiskereskedelmi panelkutatás eredményei szerint a játékok hazai kiskereskedelmi összforgalma pedig idén elérheti az 55 milliárd forintot, amelynek körülbelül 24,6 százalékát teheti ki a webes játék kiskereskedelem.