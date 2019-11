Öröm az ürömben: nem hiába emelnek a balatoni horgászjegyen, több hal is lesz a vízben

Mi is beszámoltunk róla, hogy átlagosan tíz százalékot meghaladó mértékben emelkedik jövőre a balatoni horgászjegyek ára. Kilenc éve nem változtattak a horgászjegyek árán, ezért szükség volt a rendezésre. A balatonihal.hu honlapon a Balatoni Halgazdálkodási Társaság összegyűjtötte, mit kap a horgász a jegyárért cserébe. E szerint azok, akik a Balatonnál horgásznak

lehetőséget kapnak az ország egyik legszebb vizén rekreációs tevékenységet végezni, kikapcsolódni

szabályozott keretek között akár 100 darab méretkorlátozással védett halat is hazavihetnek.

A társaság leírta, hogy a jegybevételből finanszírozzák a haltelepítéseket és a halőrzést is, és mivel nonprofit alapon működnek, így a jegyáremelést visszaforgatják ebbe a két tevékenysége. Az emelést azt indokolta, hogy az elmúlt években megnőttek a bérköltségek és a halőrzés költségei. Hozzátették, hogyha az éves infláció mértékével emeltek volna árat, akkor jóval magasabb áremelkedést eszközöltek volna 10-20 százalékos emelésnél.

A társaság azért tudta megtenni, hogy nem emelt árat, mert hatékonyan működött a szervezet, ugyanakkor a jegyforgalom növekedésének üteme 2019-re lelassult, a költségek további emelkedése pedig már kikényszerítette a horgászjegyek árának emelését. A társaság az ifjúsági, gyermek és turista jegyek árain nem változtatott, hogy a fiatal korosztályoknak és a kezdő vendéghorgászoknak minél könnyebben elérhető legyen a horgászat, mint kikapcsolódás.

A jegyáremelkedés mellett jó hírt is közölt a társaság a horgászoknak, ugyanis többlet telepítések is várhatóak a tavon. Ahogy írják, "Társaságunk éves pontytelepítési kötelezettsége 300 tonna a két- és háromnyaras korosztályból. Ezt a számot a gazdálkodásunk eredményének függvényében rendszeresen felülmúljuk, 2018-ban például 65 tonna pluszt engedtünk a Balatonba. Már jövőre is igyekszünk tovább növelni ezt a számot, 2021-től pedig az akkorra termelésbe kerülő új tógazdaságoknak és a mostani jegyáremelésnek köszönhetően tervezhetjük, hogy 400 tonna pontyot fogunk tudni a Balatonba telepíteni."