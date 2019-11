Megéri autóba ülni: ezek lesznek a legszebb karácsonyi vásárok idén

Használjuk ki az adventi időszakot és fedezzük fel a legszebb karácsonyi vásárokat. Amennyiben autóval indulunk útra, a téli időszakban még inkább oda kell figyelnünk az autónk állapotára. Az enyhe időjárás ellenére érdemes felrakatni a téligumikat és ajánlott a fényszórókat is folyamatosan ellenőriztetni. Ha külföldi karácsonyi vásárt látogatunk meg, nézzünk utána, hogy az adott országban milyenek az útviszonyok és hó esetén milyen autófelszerelési előírások vannak, például kötelező-e a hólánc.

Amennyiben nem vagyunk biztosak a gépjárművünk kifogástalan állapotában, inkább béreljünk egy autót. Igaz, saját autónál nem kell bérleti díjat fizetni, de ha a bérlés mellett döntünk, garantáltan folyamatosan szervízelt gépjárművet kapunk. Nagyobb társaság esetében választhatunk egy kisbuszt, így már maga az utazás is egy közös élmény, a költségek többfelé osztódnak. Ne feledkezzünk meg az autópályamatricáról sem, ennek árát is érdemes elosztani az utazók között.

A technikai tudnivalók után pedig következzenek a várva várt karácsonyi vásárok, amiket érdemes meglátogatni:

Eger

Az adventi időszakra a város három ikonikus tere – Dobó tér, Gárdonyi tér és Végvári vitézek tere – ünnepi fényruhába öltözik, amit a Vár csodás díszkivilágítása tesz utánozhatatlanná. A barokk belvárosban sétálgatva biztosan karácsonyi hangulatba kerülünk. A város vendéglátóhelyei erre az időszakra ünnepi menüajánlattal készülnek és forraltbor különlegességeket is megkóstolhatunk.

Adventi Téli Fesztivál és Vásár Győr

Varázslatos környezetben, csodás programokkal és gasztronómiai különlegességgel várja a győri adventi vásár a látogatókat. Ráadásul az idei évben az új fényjáték elemeket is megtekinthetjük a Széchenyi téren, viszont lézer helyett 3D épületfestések csodálhatók meg a bencés rendházon, illetve a templomon is. Ezenkívül többek között korcsolyapálya és óriási mesekönyv is várja a gyerkőcöket.

Budapest

A listánk nem lehetne teljes a budapesti adventi vásárok nélkül! Fővárosunkban számos helyszín közül válogathatunk, így biztos megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbbet. Mindenképp érdemes megnézni a két legnagyobbat, amik közül az egyik az Európa második legszebb karácsonyi vásárának megszavazott Advent Bazilika karácsonyi vására. Onnan könnyedén átsétálhatunk a másikhoz, ami a Vörösmarty téren található. Ezeken kívül rengeteg hétvégi, illetve kisebb karácsonyi vásárt találhatunk a fővárosban.

Mindenkinek nagyon jó adventra hangolódást kívánunk! A karácsonyi vásárok forgatagában pedig senki se feledkezzen meg arról, hogy alkoholos ital fogyasztása után nem szabad a volán mögé ülni. Vagy gondoskodjunk szállásról az adott városban, vagy legyen mindig egy kijelölt sofőrünk.