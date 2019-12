Indul a téli roham: ennyiért korizhat a család a vidéki városokban

Ahogy beköszönt a tél, egyre többen választják szabadtéri sportolásnak a korcsolyázást. Az egész testünket átmozgathatjuk 1-2 óra csúszkálás alatt, ráadásul nem kell több ezer forintot fizetni érte. A belépő megfizetésén kívül egy pár korcsolyára van szükség, amit szinte mindegyik helyszínen lehet bérelni is.

Az vitathatatlan, hogy az ország leghíresebb és legrégebbi korcsolyapályája egész biztosan a budapesti Városligeti Műjégpálya, azonban ma már országszerte, szinte minden vidéki nagyvárosban korizhatunk. Ezeknek egy része a karácsonyi vásárokon nyíló, kis területű, de ingyenesen használható pálya, a többség viszont novembertől márciusig üzemelő városi műjégpálya.

Nem csak a korizók, de a kísérők és bámészkodók is élvezhetik a büfék melegedőit, ahol egy forró tea vagy forralt bor elfogyasztására is van lehetőség. Nézzük, hogy mit tud adni a korcsolyázóknak egy-egy vidéki település. Mutatjuk, mikor és mennyiért csúszhatunk a jégen, vidéken! Körbenéztünk, hogy az ország bizonyos régióiban mennyiért csúszhatunk.

Ennek alapján az északi régióban, megnéztük mi a helyzet Nyíregyházán és Debrecenben. A Nyíregyházi Városi Jégpályán 1200 forintért korizhatnak a felnőttek és 1000 forintért a gyerekek. Az ünnepek alatt viszont folyamatosan lehet látogatni a pályát, délelőtt fél tíztől egészen este kilencig a jégen lehetünk.

A Debreceni Jégcsarnok esetében rengeteg lehetőség közül választhatunk. A jegyárak a következőképpen alakulnak:

Gyerek (2-14 éves kor között): 1.250.-Ft

Diák (14 éves kor fölött érvényes diákigazolvánnyal): 1.250.-Ft

Nyugdíjas (érvényes nyugdíjas igazolvánnyal): 1.250.-Ft

Felnőtt: 1.450.-Ft

Diák jegy DE UniPass kártya felmutatása esetén*: 1.000.-Ft

Családi jegy 3 fő: 3.000.-Ft

Családi jegy 4 fő: 3.900.-Ft

Csoportos jegy (min. 15 fő esetén): 1.050.-Ft

(A jegyek érvényessége egy alkalomra szól. Egy alkalom időtartama pedig 2,5 óra.)

A déli régiók közül megnéztük Szeged, Pécs, Baja kínálatát is. A szegedi Városi Műlyégpálya részletes tájékoztatóval készült a látogatók számára. Ami az árakat illeti, erre lehet számolni:

Felnőtt: 1.000,- Ft/db

Kedvezményes jegy (4 és 14 év közötti gyermekek, 26 éves korig diákok, valamint 70 év korhatárig nyugdíjas): 800,-Ft/db

Csoportos jegy (általános és középiskolai csoportok igénybevételekor, tanári felügyelettel, minimum

10 fő esetén hétfőtől-péntekig I.-II.-III. ciklus): 300,-Ft/db

Csoportos óvodás jegy (óvodai csoportok a Műjégpálya használatakor, óvodai szakvezető és edzői felügyelettel pálya lekerítés nélkül hétfőtől péntekig I.-II.-III. ciklus): 300,-Ft/db

Belépő jegy0-4 éves korig és 70 éves életkor felett: 100,-Ft//db

Kísérő jegy (pályahasználatra nem jogosít): 300,-Ft//db

A Pécsi Műjégpályát is birtokba veheti a család, számos kedvezménnyel várják itt is a vendégeket, minden korosztályból.

Felnőtt:

Hétköznap (kedd – péntek): 900 Ft

Hétvégén (szombat – vasárnap): 1000 Ft

Gyerekjegy (4-6 éves kor között): 400 Ft

Gyerekeknek 4 év alatt: ingyenes.

Diák és nyugdíjas:

Hétköznap: 700 Ft

Hétvégén: 800 Ft

Tüke-kártyával minden fenti jegyből 10%,

Tüke-nyugdíjas kártyával 30% kedvezmény jár (nyugdíjas-igazolvány felmutatásával).

Csoportos diákjegy: 500 Ft / fő – csak tanítási napokon, délelőtt és délután (tehát péntek este nem!) minimum 10 (+1 tanár) főnek.

Baján nem csak kölcsönözhetünk korcsolyát, de még meg is éleztethethetjük a már meglévő cipőinket. Az árak is barátságosak, lássuk, mennyiből jönne ki egy családi korizás!

Péntek délután - Vasárnap:

09:00 - 13:00



Teljes árú: 750,-Ft



Kedvezményes (10 éves korig): 600,-Ft

Teljes árú: 750,-Ft Kedvezményes (10 éves korig): 600,-Ft 14:00 - 20:00



Teljes árú: 900,-Ft



Kedvezményes (10 éves korig): 750,-Ft



Családi (2 teljes árú, 2 kedvezményes): 2900,-Ft

17:00 - 17:15: Pályafelújítás történik

Korcsolya kölcsönzés: 500,-Ft / óra

Minden további fél óra +200,-Ft

Korcsolya élezés: 1000,-Ft / pár

A nyugati országrészből szemügyre vettük Győr, Sopron, Szombathely és Veszprém kínálatát is. A Győri Műlyégpálya különlegessége, hogy akár oktatóval is tanulhatunk korizni - azért ez mégis csak biztonságosabb, mint egyedül bukdácsolni. Na, de lássuk az árakat, mire számíthatunk Győrben.

Belépő: 1300 Ft

Kölcsönzés: 1300 Ft

Élezés: 1300 Ft

Csoportos belépő: 700 Ft

Csoportos kölcsönzés: 700 Ft

Oktatás: 1300 Ft

A csoport minimum 10 fő legyen. A csoportos jegy csak hétköznap délelőtt váltható, és bejelentkezés szükséges!

A Soproni Műlyégpálya számos lehetőséget kínál a látogatók számára. A szolgáltatásaik között szerepel közönségkorcsolyázás, gyermek és felnőtt oktatás előzetes bejelentkezés alapján, ruhatár, büfé, korcsolya kölcsönzés, korcsolya élezés valamint jégpálya bérleti lehetőség jégkorongcsapatok, baráti társaságok, rendezvények részére is. Árak tekintetében a következőre lehet számítani:

Felnőtt: 1000 Ft/fő

Diák/nyugdíjas: 800 Ft/fő

Családi jegy (Házastársak illetve élettársak valamint azok 14 év alatti egyenesági rokonai vehetik igénybe. Amennyiben a kedvezményre jogosító jogviszonyt a jegyvásárló felszólításra nem tudja, vagy nem kívánja igazolni, attól a családi jegy kiadása megtagadható.): 2500 Ft

Csoportos jegy óvodák és iskolák részére (10 fő feletti létszám esetén, hétfőtől péntekig 8 órától 14 óráig, előzetes bejelentkezés alapján, tanári felügyelettel): 300 Ft/fő

6 éven aluli gyermekek számára a belépés ingyenes

A Szombathelyi Műlyégpálya szolgáltatásai között is megtalálható az öltöző, ruhatárral, itt is lehet korcsolyát kölcsönözni, de bárkinek megélezik a már meglévőt is. Büfé szintén rendelkezésre áll, ahogy a korcsolyaoktatás is. Árak terén pedig erre számíthatunk:

Belépőjegy (hétfő-péntek): 900 Ft

Belépőjegy (szombat, vasár- és ünnepnap, téli szünet): 1000 Ft

Belépőjegy 0-6 éves korig: 450 Ft

Belépőjegy 0-6 éves korig (szombat, vasár- és ünnepnap, téli szünet): 500 Ft

Kísérőjegy: 400 Ft

Csoportos belépőjegy (10 főtől, hétfő és péntek között, 7:00 órától 13:30 óráig): 550 Ft

Persze az ország számos pontján találunk korcsolyapályákat. Hogy megtalja mindenki a legközebbi pályát a maga számára, érdemes átfésülnie a következő listát. A teljesség igénye nélkül, itt vannak a legnagyobb korcsolyapályák az országban:

Ajkai Fedett Jégpálya



Az április 15-ig látogatható pályán minden nap van közönségkorcsolya idősáv.

Bajai Jégpálya

A Petőfi-szigeten minden nap 750 m²-es fedett mobil műjégpálya vár mindenkit.



A Petőfi-szigeten minden nap 750 m²-es fedett mobil műjégpálya vár mindenkit.

Balatonlellei BL YachtClub jégpálya

A déli part idei első jégpályája nyílt meg a balatonlellei BL Yachtclubban.



A déli part idei első jégpályája nyílt meg a balatonlellei BL Yachtclubban.

Békéscsaba - Csabai Korcsolyapálya

A 600 m²-es korcsolyapálya a Csabai Kolbászház rendezvénypajtájában található.



A 600 m²-es korcsolyapálya a Csabai Kolbászház rendezvénypajtájában található.

Berettyóújfalu - Morotva Műjégpálya

Berettyószentmárton városrészben a Morotva Ligetben található a fedett pálya.



Berettyószentmárton városrészben a Morotva Ligetben található a fedett pálya.

Bősárkányi műjégpálya

Az önkéntes tűzoltószertár udvarán van az ingyenesen használható korcsolyapálya.



Az önkéntes tűzoltószertár udvarán van az ingyenesen használható korcsolyapálya.

Budakalászi műjégpálya

Budakalász Lenfonó HÉV megállójánál áll az 520 m²-es, fedetlen korcsolyapálya.



Budakalász Lenfonó HÉV megállójánál áll az 520 m²-es, fedetlen korcsolyapálya.

Budakeszi - Gastro Udvar korcsolyapálya

Az Original Gastro Udvar területén van a műanyag borítású korcsolyapálya.



Az Original Gastro Udvar területén van a műanyag borítású korcsolyapálya.

Budaörs - New Ice görkorcsolya- és jégpálya

Októbertől április végéig áll a fedett pálya a budaörsi Decathlon parkolójában.



Októbertől április végéig áll a fedett pálya a budaörsi Decathlon parkolójában.

Ceglédi Jégpálya

Cegléd központjában, az ünnepi vásár szomszédságában találjuk a műjégpályát.



Cegléd központjában, az ünnepi vásár szomszédságában találjuk a műjégpályát.

Debreceni Jégcsarnok

A jégcsarnok egész évben nyitva van, és a profik mellett a közönséget is várják.



A jégcsarnok egész évben nyitva van, és a profik mellett a közönséget is várják.

Debrecen - Nagyerdei Stadion műjégpálya

A Nagyerdei Stadion északi kapujánál van idén is az 50x20 méteres műjégpálya.



A Nagyerdei Stadion északi kapujánál van idén is az 50x20 méteres műjégpálya.

Dunakeszi jégpálya

A Városháza mögötti téren áll a műjégpálya, amit január végéig használhatunk.



A Városháza mögötti téren áll a műjégpálya, amit január végéig használhatunk.

Dunaújvárosi Jégcsarnok

A dunaújvárosi Acélbikák pályája hétvégén nyitva áll a közönség előtt is.



A dunaújvárosi Acélbikák pályája hétvégén nyitva áll a közönség előtt is.

Eger - Városi Műjégpálya

Az Érsekkertben egy 1200 m²-es, fedett jégpálya várja a sportolni vágyókat.



Az Érsekkertben egy 1200 m²-es, fedett jégpálya várja a sportolni vágyókat.

Egri Végvári Vitézek téri mini korcsolyapálya

A Gárdonyi téri mini pálya a 14 év alatti gyermekeknek készült.



A Gárdonyi téri mini pálya a 14 év alatti gyermekeknek készült.

Fehérgyarmati műanyag korcsolyapálya

Fehérgyarmaton műanyag borítású korcsolyapálya várja a csúszkálni vágyókat.



Fehérgyarmaton műanyag borítású korcsolyapálya várja a csúszkálni vágyókat.

Fóti műjégpálya

Fóton a Vörösmarty tér 5. szám alatti parkolóban van az 570 m²-es műjégpálya.



Fóton a Vörösmarty tér 5. szám alatti parkolóban van az 570 m²-es műjégpálya.

Füzesabonyi Műjégpálya

A nyitott műjégpályán szombat esténként jégdisco várja a vendégeket.



A nyitott műjégpályán szombat esténként jégdisco várja a vendégeket.

A nyitott műjégpályán szombat esténként jégdisco várja a vendégeket. Gödöllői műanyag korcsolyapálya

Gyöngyösi Jégpálya



Megújult, 600 m²-es fedett jégpályát találunk a gyöngyösi strand területén.

Gyöngyösi Jégpálya

Megújult, 600 m²-es fedett jégpályát találunk a gyöngyösi strand területén.



A Dunakapu téri Adventi Fesztivál része a minden nap nyitva tartó műjégpálya.

Győr - Dunakapu téri mobil műjégpálya

A Dunakapu téri Adventi Fesztivál része a minden nap nyitva tartó műjégpálya.



Esténként és hétvégén bárki mehet korizni a felújított, fedett műjégpályára.

Győri műjégpálya

Esténként és hétvégén bárki mehet korizni a felújított, fedett műjégpályára.



Fedett korcsolyapálya nyílt Halásztelken a Hold utcában.

Halászteleki műjégpálya

Fedett korcsolyapálya nyílt Halásztelken a Hold utcában.



A belvárosi fedett pályán jó hangulatban lehet korizni, és lesz jégdiszkó is!

Hatvani Jégpálya

A belvárosi fedett pályán jó hangulatban lehet korizni, és lesz jégdiszkó is!



Ingyen korizhatnak a helyiek és az itt tanulók a termelői piac melletti pályán.

Hévízi Jégpálya

Ingyen korizhatnak a helyiek és az itt tanulók a termelői piac melletti pályán.



A nyitott koripályán oktatás, és külön a hokisoknak fenntartott idősáv is van.

Hódmezővásárhelyi Jégpálya

A nyitott koripályán oktatás, és külön a hokisoknak fenntartott idősáv is van.



Elsősorban hétvégén használhatja a közönség a Jégcsarnokot.

Jászberényi Jégcsarnok

Elsősorban hétvégén használhatja a közönség a Jégcsarnokot.



A megye és Dél-Dunántúl egyetlen fedett jégpályája nyitott a közönség előtt is.

Kaposvári Jégcsarnok

A megye és Dél-Dunántúl egyetlen fedett jégpályája nyitott a közönség előtt is.



A város főterén álló nyitott pályát az iskolák tesióra helyett is használhatják.

Kecskemét Főtéri Jégpálya

A város főterén álló nyitott pályát az iskolák tesióra helyett is használhatják.



A gokartpálya mellett található a jégkorongpálya méretű nyitott műjégpálya.

Kecskeméti Műjégpálya

A gokartpálya mellett található a jégkorongpálya méretű nyitott műjégpálya.



Novembertől február végéig kori suli, közönségkori és jégdiszkó a város szélén!

Kiskőrösi "Rajz Attila" Jégpálya

Novembertől február végéig kori suli, közönségkori és jégdiszkó a város szélén!



Kiskunfélegyháza belvárosában, a Gorkij parkolóban található a műjégpálya.

Kiskunfélegyházi műjégpálya

Kiskunfélegyháza belvárosában, a Gorkij parkolóban található a műjégpálya.



A 440 m²-es korcsolyapálya a Szilády Áron Református Gimnázium udvarán áll.

Kiskunhalasi Szilády Gimnázium korcsolyapályája

A 440 m²-es korcsolyapálya a Szilády Áron Református Gimnázium udvarán áll.



A makói pályára vigyél magaddal sapkát és kesztyűt, mert anélkül nem korizhatsz!

Makói Jégpálya

A makói pályára vigyél magaddal sapkát és kesztyűt, mert anélkül nem korizhatsz!



A Népkertben található Jégcsarnok 2-es számú pályája a közönségkorcsolyázásé.

Miskolci Jégcsarnok

A Népkertben található Jégcsarnok 2-es számú pályája a közönségkorcsolyázásé.



A január 31-ig minden nap nyitva tartó pálya az MSE sporttelepen található.

Monori jégpálya

A január 31-ig minden nap nyitva tartó pálya az MSE sporttelepen található.



18x20 méteres műjégpálya várja a jégkorisokat Mosonmagyaróvár központjában.

Mosonmagyaróvári jégpálya

18x20 méteres műjégpálya várja a jégkorisokat Mosonmagyaróvár központjában.



A Continental Aréna területén lévő fedett műjégpálya minden nap látogatható.

Nyíregyházi Jégpálya

A Continental Aréna területén lévő fedett műjégpálya minden nap látogatható.



A karácsonyi vásár része a műanyag borítású, ingyenes korcsolyapálya a főtéren.

Orosházi Korcsolyapálya

A karácsonyi vásár része a műanyag borítású, ingyenes korcsolyapálya a főtéren.



A nyitott, közel 2000 m²-es műkorcsolyapálya a hét minden napján nyitva tart.

Paksi Műjégpálya

A nyitott, közel 2000 m²-es műkorcsolyapálya a hét minden napján nyitva tart.



A pápai fő téren álló pályán 2 órás turnusokra válthatunk jegyet.

Pápai műjégpálya

A pápai fő téren álló pályán 2 órás turnusokra válthatunk jegyet.



A pécsi Árkád alsó szintjén áll az ingyenesen használható műanyag koripálya.

Pécs - Árkád korcsolyapálya

A pécsi Árkád alsó szintjén áll az ingyenesen használható műanyag koripálya.

Pécsi Műjégpálya

Keddtől vasárnapig várja a vendégeket a nyitott Pécsi Műjégpálya.

Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark görkorcsolya- és műjégpályája



Az egész évben nyitva tartó Zemplén Kalandparkban télen műjégpálya vár minket.

Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark görkorcsolya- és műjégpályája

Az egész évben nyitva tartó Zemplén Kalandparkban télen műjégpálya vár minket.



A hét bármelyik napján ellátogathatunk a Solymár központjában lévő műjégpályára.

Solymári műjégpálya

A hét bármelyik napján ellátogathatunk a Solymár központjában lévő műjégpályára.



Van kijelölt ideje az extrém korcsolyázásnak, ekkor a fejvédő viselése kötelező!

Soproni Műjégpálya

Van kijelölt ideje az extrém korcsolyázásnak, ekkor a fejvédő viselése kötelező!



Sümegen a Ramassetter Vince Általános Iskola udvarán találjuk a műjégpályát.

Sümegi jégpálya

Sümegen a Ramassetter Vince Általános Iskola udvarán találjuk a műjégpályát.



Az Auchan parkolójában van a műjégpálya, amelyet időkorlát nélkül használhatunk.

Szeged - Auchan parkoló jégpálya

Az Auchan parkolójában van a műjégpálya, amelyet időkorlát nélkül használhatunk.



A Szeged Plazában van a minden nap nyitva tartó műanyag borítású korcsolyapálya.

Szeged Plaza korcsolyapálya

A Szeged Plazában van a minden nap nyitva tartó műanyag borítású korcsolyapálya.



A városi műjégpályán a sport mellett minden pénteken jégdiszkót rendeznek.

Szeged - Városi Műjégpálya

A városi műjégpályán a sport mellett minden pénteken jégdiszkót rendeznek.



A fedett pályán egész évben van lehetőség közönségkorcsolyázásra. Székesfehérvári Kori LigetIgazi téli látványosság a Zenepavilont körülölelő szabadtéri műjégpálya.

Székesfehérvári Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

A fedett pályán egész évben van lehetőség közönségkorcsolyázásra.

Székesfehérvári Kori Liget

Igazi téli látványosság a Zenepavilont körülölelő szabadtéri műjégpálya.



A régió legnagyobb fedett műjégpályája minden nap várja a közönséget.

Szekszárdi Műjégpálya

A régió legnagyobb fedett műjégpályája minden nap várja a közönséget.



Ez a 7. szezonja a fedett műjégpályának, ahol egyszerre ötvenen tudnak korizni.

Szentes Frigo jégpálya

Ez a 7. szezonja a fedett műjégpályának, ahol egyszerre ötvenen tudnak korizni.



A Kéktó Szabadidőparkban lévő 450 m²-es pálya idén fedett jégpályaként működik.

Szigetszentmiklósi Kéktó Jégpálya

A Kéktó Szabadidőparkban lévő 450 m²-es pálya idén fedett jégpályaként működik.



A 600 m²-es műjégpálya az Oázis Sportközpont területén található.

Szigetszentmiklósi Oázis On Ice jégpálya

A 600 m²-es műjégpálya az Oázis Sportközpont területén található.



A szigligeti strandon kapott helyet a hét minden napján látogatható műjégpálya.

Szigligeti műjégpálya

A szigligeti strandon kapott helyet a hét minden napján látogatható műjégpálya.



A Csónakázó-tó mellett nyit ki 1987 óta minden szezonban a nyitott koripálya.

Szombathelyi műjégpálya

A Csónakázó-tó mellett nyit ki 1987 óta minden szezonban a nyitott koripálya.



A profikra edzés, a közönségre pedig sport és szórakozás vár a nyitott pályán!

Tatabányai Műjégpálya

A profikra edzés, a közönségre pedig sport és szórakozás vár a nyitott pályán!



Ha nem fagy be az Öreg-tó, ott a Városkapu Jégsátor a Kőkúti iskola udvarában.

Tatai Városkapu Jégsátor

Ha nem fagy be az Öreg-tó, ott a Városkapu Jégsátor a Kőkúti iskola udvarában.



A jégsátor az Esztergom és Tát közti főút mellett található, Táthoz közelebb.

Táti Jégsátor (Esztergom és Tát között)

A jégsátor az Esztergom és Tát közti főút mellett található, Táthoz közelebb.



Várhatóan március közepéig fog üzemelni a Sportcsarnok melletti mobil jégpálya.

Üllői Jégkristály mobil jégpálya

Várhatóan március közepéig fog üzemelni a Sportcsarnok melletti mobil jégpálya.



A fedett pálya minden nap kinyit, de érdemes ellenőrizni, mikor van közönségjég.

Váci Royal Jégpálya

A fedett pálya minden nap kinyit, de érdemes ellenőrizni, mikor van közönségjég.



Ha az idő is engedi, március végéig korcsolyázhatunk a várpalotai fedett pályán.

Várpalotai Jégpálya

Ha az idő is engedi, március végéig korcsolyázhatunk a várpalotai fedett pályán.



Addig sem maradunk koripálya nélkül, amíg befagy a Velencei-tó.

Velence Korzó Jégpálya

Addig sem maradunk koripálya nélkül, amíg befagy a Velencei-tó.



Idén is várja látogatóit a nyitott veresegyházi jégpálya decembertől februárig.

Veresegyházi Műjégpálya (Kanadai-Magyar Hokiklub SE jégpálya sátra)

Idén is várja látogatóit a nyitott veresegyházi jégpálya decembertől februárig.



A veszprémiek egy 800 m²-es fedett műjégpályán gyakorolhatják a korcsolyázást.

Veszprémi Intersport Jégpálya

A veszprém



Az egész évben működő jégcsarnokban télen a közönség is kipróbálhatja a jeget.

