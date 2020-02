Dübörög a faház biznisz: ennyiből jön ki a Valentin-napi romantikázás vidéken

2019-ben ismét rekordot döntött a magyar turizmus, a főbb mutatószámokat vizsgálva túlszárnyaltuk az előző évet - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Mint arról a Pénzcentrum nemrég beszámolt, kiegyensúlyozott külföldi és belföldi vendégforgalom, magas bevételek, dinamikusan emelkedő Szép-kártya forgalom jellemezte 2019-ben az ágazatot.

2010 óta másfélszer több vendég másfélszer több vendégéjszakát töltött el a hazai kereskedelmi szálláshelyeken, amely 2,5-szer nagyobb szállásdíjbevételt eredményezett 2019-ben.

A magyar turizmus erősödését az is mutatja, hogy bizonyos mutatószámok tekintetében a növekedés üteme meghaladta Ausztria teljesítményét és közelíti Csehországét is. Az elmúlt években végrehajtott és a jelenleg is zajló összehangolt ágazati fejlesztések Magyarországot vonzóbbá tették, ami tovább erősíti pozíciónkat a világ turisztikai térképén.

A legnépszerűbb úticélok Magyarországon, Budapest mellett, Siófok, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Eger, Hévíz, Zalakaros, Gyula, Szeged, Miskolctapolca, de sokan mennek Gyulára és Pécsre is. Érdekesség továbbá, hogy a magyarok körében leginkább a rövidebb utazások mennek, statisztikák szerint a legtöbben egy vagy két éjeszakára mennek el feltöltődni. Ez vélhetően az idei vében sem lesz másként, a HelloVidék információi szerint például

a Valentin-naphoz kötődő hétvégén ezúttal is megtelnek itthon a klasszikus szálláshelyek, de telt ház van a különlegesebb szolgáltatást nyújtó desztinációkon is.

Néhány éve megfigyelhető tendencia például, hogy a szerelmesek, amerikai szokás szerint, egy eldugott ki faházat foglalnak le néhány napra. De nem csak Valentin-nap alkalmából pörögnek az ilyen szálláshelyek, hiszen egyre több ember érzi szükségét annak, hogy közel legyen a természethez és eltöltsön néhány csendes napot a zajos hétköznapi forgatagtól távol. Az igényeket egyre több vállalkozó igyekszik kihasználni Magyarországon, sorra épülnek a romantikus kuckók szerte az országban. A HelloVidék most ezek közül mutat néhányat, a teljesség igénye nélkül.

Hegyi Kabin Zebegény

A Hegyi Kabin berendezését tekintve a faházak egyszerűségét vegyítették a modern elemekkel. A belső kialakításnál a skandináv egyszerűséget ötvözték a hegyi vendégházak otthonosságával. A szálláshely weboldalán olvashatjuk, hogy nagy szerepet kap az „olvasósarok” amihez, a szállásadók kedvenc könyveiket kínálják. Hangsúlyos az úgynevetett „élő fal” is, amely rengeteg növénynek ad helyet, hogy ezzel is még természetesebb légkört teremtsenek. De nem mehetünk el a hatalmas üvegfelületek mellett sem, melyek beengedik a Dunakanyart a nappaliba.

Az árakat tekintve kétféle árazást alkalmaznak. Hétköznap 29 000 Ft/éjszaka, hétvégén viszont 33 000 Ft/éjszaka áron foglalhatunk. Árak forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A ház maximum 4 férőhelyes és minimum 2 éjszaka foglalható! Az ár tartalmazza a ház és kert kizárólagos használatát, ágyneműt, törölközőt, kávékapszulákat, idegenforgalmi adót, és a takarítást. Étkezés tekintetében nem találtunk információt az oldalon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hegyi Kabin Zebegény (@hegyikabin) által megosztott bejegyzés, Jan 24., 2020, időpont: 11:03 (PST időzóna szerint)

Golgomán Gerendaház

Alpesi hangulatú boronaház az Őrség szívében. Az őrségi miliőhöz semmi más nem illett annyira, mint egy erdő illatú gerendaház

- áll a szálláshely köszöntőjében. Mint írják a természet romantikájától körül ölelve dombok, erdők szomszédságában áll a vendégház ahol a természetes faárnyalatok sokszínű harmóniája kellemes összhatást és barátságos atmoszférát biztosít. Mindehhez az egész házat belengi a maradandó jellegzetes fenyőillat.

A vendégház felszereltségébe a következők tartoznak: törölköző, ágynemű, etetőszék, babaágy, internet, CD/DVD lejátszó, rádió, porszívó, hajszárító, vasaló, mosógép, mosogatógép, kenyérpirító, vízforraló, kávéfőző, stb. A ház teljes egészében bérelhető. Parkolóhelyek a kertben. Vendégeknek a kertben bográcsozási lehetőséget alakítottak ki.

A Golomán Gerendaházban 6 db kétágyas és 1 háromágyas szoba - összesen 15 férőhely -, 5 fürdőszoba, jól felszerelt konyha, 2 társalgó, 2 terasz található. Árak tekintetében a felnőttek 80 000 Ft/éj/ház áron foglalhatnak szállást. Gyermekek számára 2-14 éves korig 2500 Ft/fő/éj áron lehet foglalni. Az IFA (Idegenforgalmi adó) 425 Ft/fő/éj. Valamint kisállat esetében felár, tehát 5000 Ft/nap kell fizetni.

Étkezést illetően a reggelit vagy félpanziót előzetes egyeztetés után lehet igényelni. Amelyek a következőképp alakulnak:

Reggeli 2000 Ft / fő



Vacsora 2500 Ft / fő



Félpanzió 4500 Ft / fő



Gyermek reggeli 1200 Ft / fő



Gyermek vacsora 1800 Ft / fő



Gyermek félpanzió 3000 Ft / fő

A bejegyzés megtekintése az Instagramon @golomangerendahaz által megosztott bejegyzés, Nov 19., 2018, időpont: 7:52 (PST időzóna szerint)

Odu House

Az ODU House a Dunakanyarban, Verőcén található, a szállás weboldala szerint 15 perc sétával máris a Duna-parton, vagy a falu központjában lehetünk. A ház egyedi stílusú és tervezésű épület, művészi igényű belső terekkel és berendezésel. Organikus környezetben, barátságos kerttel várja vendégeit.

Összesen 11 főnek tudnak szállást biztosítani. Két szeparált franciaágyas szoba, a többi fekhely kanapék és kiépített dobogók formájában valósul meg. A vendégház légkondicionált, tv-wifi van, igény szerint gyerek felszerelést is tudnak biztosítani. A ház önellátó és jól felszerelt konyhája van. Árak tekintetében 41 900 Ft/éj a díj, amiért foglalhatunk szállást.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ODU House - Verőce (@odu_house) által megosztott bejegyzés, Okt 8., 2019, időpont: 5:26 (PDT időzóna szerint)

Noszvaj 981

Noszvaj község Heves megyében található, amelynek üdülőövezete, Síkfőút Egertől 10 km-re, a Bükki Nemzeti Park déli bejáratánál terül el. Itt, közvetlenül az erdő bejáratánál található ez az angol vidéki romantikát idéző vendégház, a Noszvaj 981. A kétszemélyes kulcsosház maximális kényelmet és nyugalmat biztosít, ahol sem személyzet, sem más szállóvendég nem zavarja meg a pihenésünket.

Igény esetén reggelit biztosítunk számotokra a helyi ételkülönlegességekből. A noszvaji lekvárból, sajtból, mangalicából, szarvaskolbászból, vajból, gyümölcsökből, zöldségekből és friss péktermékekből bőségesen fogyaszthattok

- olvasható a szállás oldalán.

Ha ide ugranánk le egy hétvégére akkor a következő árakra számíthatunk: két fő részére egy hétvége 79800 Ft, valamint ehhez adódik hozzá a 350Ft/fő/éj idegenforgalmi adó is. Kérés esetén a reggeli 2 fő részére 6000 Ft/éj, amit a helyszínen kell fizeteni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Noszvaj 981 (@noszvaj981) által megosztott bejegyzés, Jan 15., 2020, időpont: 11:11 (PST időzóna szerint)

Deer Mountain Retreat

Faházunk a Duna-kanyarban tökéletes helyszín arra, hogy elvonulj a nagyvárosi élet pörgésétől. A kandalló melegét élvezhetitek egy kiadós túrázás után, de főzhettek a konyhában, vagy grillezhettek is a tűzrakó helyen

- írják a Deer Mountain Retreat faház tulajdonosai. A nagymarosi Rigó-hegy oldalában, lélegzetellátó Duna- és Pilis-panorámával rendelkezik a házikó, ami egy 1000m2-es telken kapott helyet. Amit érdemes tudni az épületről az az, hogy egyedi tervezés alapján, még 1975-ben épült. A korszerűsített szálláson jól felszerelt konyha, kényelmes háló, esőztetős zuhany és egy kandalló áll a látogatók rendelkezésére. Amire viszont nem számíthatsz az a Wifi, légkondicionálás, mosógép és TV. Mindezért cserében, ha itt szeretnénk megszállni, akkor 17 900 Ft/éj áron foglalhatunk itt szobát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Deer Mountain (@deermountainretreat) által megosztott bejegyzés, Jan 1., 2020, időpont: 11:48 (PST időzóna szerint)

Címlapkép: Getty Images