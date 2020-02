Szülők, figyelem: így változik idén a gyermektáborozás

Sokan még a farsangi időszak jelmezkereső napjait élik, de a legtöbb családnál már szóba kerülnek a nyári táborok is. Egyre több szülő választ korán tábort gyermekének, hogy egyrészt a jó ár-érték arányú táborok gyorsan betelő turnusai közül választhasson, másrészt az év első hónapjaiban még előfoglalási kedvezmények is érvényesíthetők, azaz jobban is jár anyagilag, aki előre gondolkodik. Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője szerint a 2020-as év a táborpiacon is érdemi változásokat hoz.

Egyértelműen látszik a visszajelzések alapján, hogy ahogy a családok anyagi helyzete erősödik, és bár az árszabás még mindig fontos tényező, egyre inkább a vakációs lehetőségek színvonala befolyásolja a táborválasztást, azaz leginkább a minőségi táborokat keresik a szülők. Ez volt az a pont, ahol a legtöbb édesanya, édesapa elakadt a keresésben, ugyanis nem volt eddig erre válasz, nem tudták eldönteni, hogy mitől minőségi egy tábor, mire kell odafigyelni? Ez volt a fő ok, ami miatt a Táborfigyelőre 2020-tól már csak olyan táborok kerülhetnek fel, amelyek elfogadják a Táboros szakmai minimumprogramot, és ugyancsak ez ösztönözte csapatunkat, hogy megalkossuk Magyarország első táborértékelő portálját, a Táborminősítőt. Így független szereplőként tudunk segíteni a családoknak a minőségi táborok közötti keresésben, választásban

– mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.

Habár a családok lehetőségei jobbak, mint az elmúlt években, a táborok díjszabása mégis az egyik kiinduló pont a táborválasztásban. Az árak tekintetében elmondható, hogy azok növekedési trendje nem áll meg, de lassul az elmúlt évekhez képest.

A jelenlegi adataink alapján azt lehet elmondani, hogy az idei táborárak 5-10 százalék közötti összegben nőhetnek, de jó hír a családoknak, hogy ez a növekmény előfoglalási kedvezményekkel sok esetben meg is spórolható. Ehhez annyit kell tennie az érintett szülőknek, hogy hamar kikeresik és lefoglalják az optimális nyári tábort gyermeküknek. A Táborfigyelőn már ezeken az árakon foglalhatók azon vakációs lehetőségek, amelyeknél a táborszervező felkínál ilyet. Persze ezen mérsékeltebb árú táborok turnusai nagyon gyorsan betelnek, így mindenképpen javasolt a családoknak korán ébredni, minél előbb foglalni!

– állítja a szakember.

A legnépszerűbb tábortémák tekintetében még a jelenlegi adatokból nem tudott érdemi információt adni a táborszervezési szakértő, de érdekességként megjegyezte, hogy a tavaly is nagyon népszerű sporttáborok előretörése várható az idei évben. A téma általános közkedveltsége mellett ennek másik oka a nyári időszakban megrendezett két nagy sportesemény, a labdarúgó-Európa-bajnokság és az Olimpia, valamint az ezeket megelőző, ezeket előkészítő sportversenyek vonzó hatása.

A táborválasztást megkönnyítendő a táborkereső portálon ingyenesen letölthető egy gyermektábor-kisokos szülőknek, amiben egy mini e-bookba összegyűjtötték azon kérdésekre a válaszokat, hogy miként válasszunk tábort a gyermekünknek, mik legyenek a legfőbb szempontok, sőt a kisokosban található egy lista arról, hogy mit csomagoljunk el mindenképpen csemeténknek a táborozáshoz.

