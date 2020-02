Hazai fronton is tarol a balatoni fesztivál: itt vannak az új nevek

Teljessé vált az idei Strand Fesztivál három színpadának programja. Augusztus 18-tól 22-ig Zamárdiban mintegy hatvan előadó lép színpadra, köztük számos világsztár. A VOLT Produkció szervezésében megvalósuló MOL Nagyon Balaton egyik kiemelt rendezvénye a Strand Fesztivál, amely 8. alkalommal búcsúztatja a nyarat Zamárdiban.

A fellépők között lesz Ellie Goulding, Parov Stelar, a Sum 41, Timmy Trumpet, Martin Solveig, a Milky Chance, Wilkinson és Dj Fresh is. A hazai könnyűzenei színtérről koncertet ad többek között a Tankcsapda, a Halott Pénz, Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company, a Wellhello, az Irie Maffia, Horváth Tamás és az Anti Fitness Club. A Strandon is lehetőséget kapnak az idei Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató résztvevői.

A fellépők között lesz a Follow the Flow, Krúbi, az AWS, a hiperkarma, Caramel, a Margaret Island, a Punnany Massif, a Brains, a Bëlga, a Blahalouisiana, a 30Y, a Vad Fruttik, a Péterfy Bori & Love Band, Bye Alex és a Slepp, a Cloud 9+, a Fish!, a Lóci Játszik, a Mary Popkids, az Esti Kornél, a Biebers, a Szabó Balázs Bandája, Szabó Benedek és a Galaxisok, a Kelemen Kabátban, a New Level Empire, a Konyha, Freddie, az Intim Torna Illegál, a Jetlag, az Azur, a Csaknekedkislány és a Platon Karataev is.

Színpadra lép Charlie, a Kiscsillag, a Pál Utcai Fiúk, a TNT, Ganxsta Zolee és a Kartel, az elektronikus zene ismert dj-i közül Andro, Jumodaddy, Lotfi Begi, Izil és Pixa, és idén is lesz a Strandon Necc Party. A Strand nulladik napján, augusztus 18-án nagyszabású, egyelőre nem publikus produkcióval, valamint egy különleges koncerttel készülnek a szervezők, akik hamarosan erről is tájékoztatást adnak.

Címlapkép: Getty Images