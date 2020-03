A legnehezebb magyar nyelvtörők: 20 nyelvtörő gyerekeknek és felnőtteknek

Mindannyian ismerjük a nyelvtörőket: gyermekként sosem értettük, ki lehetett az a lángelme, aki kitalálta őket, hiszen olyan egyszerűnek tűnnek, mégsem tudjuk őket kimondani. Rengeteget szenvedünk megtanulásukkal, de hiába: sajnos a legtöbbször a nyelvtörők kifognak a gyerekeken és a felnőtteken is. Nem is baj, hiszen a nyelvtörők pont erről szólnak!

Hogyan működnek a nyelvtörők?

A nyelvtörő egy tréfás kifejezés, amivel gyakran szórakoztatják egymást felnőttek és gyerekek egyaránt. Lehet egy rövid mondat, de akár egy vers is, aminek az a célja, hogy minél nehezebben tudjuk kimondani őket, magyaros kifejezéssel: megakadjon a nyelvünk. A nyelvtörők sikerességét az okozza, hogy direkt olyan, egymást követő szavakból állnak, amelyeknek a kiejtése nagyon hasonló, így könnyű eltéveszteni a szöveget. Extra nehezítés, hogy a magyar nyelvtörők esetében az a kihívás, hogy minél gyorsabban kell kimondani őket, így akinek elsőre sikerült is, harmadjára már nem fog.

Tanulás és nyelvtörők

Nyelvtörőket nem csak szójátékok céljából használunk, hanem a beszédfejlesztésnek is egy fontos, mégis szórakoztató eszköze: aki járt már logopédusnál, akár gyerekként, akár felnőttként, biztosan találkozott ilyen feladattal. Ezek a tréfás kifejezések minden nyelvben előfordulnak: a nyelvtörők felnőtteknek a nyelvtanulásban is hasznosak lehetnek: egy jó kis mondóka vagy nyelvtörő segíthet ráérezni az elsajátítandó nyelv stílusára, ritmusára és fejleszthetjük vele a kiejtésünket is.

A legnépszerűbb nyelvtörők

Fekete bikapata kopog a pepita patika köveken.

Egy icipici pocakos pocok pocakon pöccintett egy másik icipici pocakos pockot. A pocakon pöccintett icipici pocakos pocok visszapöccintette az őt pocakon pöccintő icipici pocakos pocok pocakját.

Három kupac kopasz kukac.

Az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papi pipa papi fapipa. Tél van vagy nyár, meg nem unja már, mindig ott lóg a szájában a papi pipaszár. Mert az ibafai papnak fapipája van, tehát az ibafai papi pipa papi fapipa.

Ádám bátyám, Pápán járván, pávát látván, száját tátván, lábát rázván pávává vált.

Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka farkú szarkafajta farka tarkabarka, mert ha minden fajta szarka farka tarkabarka volna, akkor minden szarkafajta tarkabarka-farkú szarkafajta volna.

Tigris, tigris ritkán mosdasz, inkább piszkos bundát hordasz.

Mit sütsz, kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs?

Moszkvics-slusszkulcs plussz Zsuk-slusszkulcs.

Öt Török öt Görögöt dögönyöz közös örömök közt föld döbög döbörög ördögökhöz könyörög.

Sárga bögre görbe bögre.

Szőrös hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök.

Csóré csiga calán csúcsán cselleng, csalán csúcsát csipegetve fent leng, de a csalán nem tűri csóré csiga csupasz csápját megcsípi.

Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcsű csacsi csöcse csecse, mert ha minden csacsi csöcse csecse volna, akkor minden csacsi csecse csöcsű csacsi volna.

Két pék két szép kék képet kér.

Add meg magad vagy megvagy Vadmeggymag hadnagy!

Két kurta kövi kígyó kovakövön kúsz, mit tíz-húsz hízott hiúz húz.

Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermelycsobogás.

Elöl megyen hat bak, utána megy hat pap. Hatot ütött, bakot ütött, hatot, bakot bottal ütött hat pap.

Szeretnék szeretni, szerelmet szerezni. Szerelmes szívemet szívednek szegezni. Szólj hát szaporán szívemnek szerelme, szerelmes szívedet szeretni szabad-e.

