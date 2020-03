Játsszunk anagrammákkal: izgalmas anagramma fejtő feladatok, anagramma generátor

Az anagrammák megfejtése mindig is rejtélyes, szórakoztató feladat volt, amiket kár lenne hagyni feledésbe merülni. Ma már nagyobb fejtörés nélkül játszhatunk velük, találhatunk ki általuk izgalmas, új neveket: elég egy anagramma generátor és már kész is gyermekkorunk óta tervezett titkos nevünk! Az anagramma fejtő segítségével az anagrammák visszafelé is kibogozhatóak, számtalan módon újragenerálhatjuk őket.

Mi az anagramma?

Ennek az érdekes névnek a hallatán sokunkban kérdések merülnek fel: mi az az anagramma? Nehéz őket létrehozni? Mi a helyzet a megfejtésükkel? Nos, az anagramma egy szójáték, aminek a lényege, hogy a szó összekevert betűiből más, új kifejezéseket, neveket hozunk létre. Az anagramma fejtés és készítés lehet szórakoztató játék, de fiktív nevek létrehozására is használhatják például írók, akik szeretnék valódi kilétüket elrejteni, de valamilyen formában nevüket mégis megőriznék. Anagramma kereső programokkal nem nehéz feladat az anagramma fejtés: csak beírjuk az elemezni kívánt kifejezést, a program pedig elemeire szedi, majd újra összeállítja a szót. Sztaki anagramma kereső

Nem kell messzire mennünk egy anagramma kereső, anagramma generátor programért: a sztaki oldalán mindent megtalálunk, amire szükségünk lehet. Csak írjuk be a kívánt kifejezést és vizsgaáljuk meg, milyen szókapcsolatokat dob ki a gép. Elemezhetjük saját nevünket, megpróbálhatunk megfejteni vele rejtélyes anagrammákat és sok más szórakoztató feladatot elvégezhetünk velük. Anagrammakészítéskor nem vesszük figyelembe a szóközöket, a nagybetűket és a számokat, így nagyobb az alkotói szabadságunk.

Vicces anagrammák

1. Főnevekből készített anagrammák

termékenység = megkéselt erény, kényelmes réteg

szabad lexikon = szexi lakodban, index kaszabol

orrszarvú = orr szúrva, rovar rúzs

gyomorrontás = toronymorgás

2. Híres emberek nevéből készített anagrammák

Heltai Jenő = Ihlet a nője

Karinthy Frigyes = Híres így firkant

Szinyei Merse Pál = Silány szerepeim

Kosztolányi Dezső = Koszos őz diát nyel

Arany János = Anyján a sor

Nobel Alfred = Ferde ballon

Adél = Léda

3. Mondatok

Sebestyén Gábor:

„Örüljetek egek! Mert az Úr mívelte ezeket! Örvendezzetek földnek alsó részei, hegyek énekeljetek, erdők és azok minden Fái.” = „Fái András, földünk derék jelese, ez a remek-író, életének hetvennyolcadik évét megéré, új egek, őrizzétek őt kész, mentő kezekkel.”

