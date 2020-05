Koronavírus: 5 nap karantén után újra kiszállítják ezeket a termékeket

A kormány által március 11-én kihirdetett vészhelyzetet követően számos intézmény bezárni kényszerült, többek között az oktatási intézmények, óvodák, kulturális centrumok és könyvtárak is. Habár a szigorító intézkedések okát mindenki érti, a megszokott rutintól és a kedvelt szórakozási lehetőségektől való megvonást már sokan rosszul viselik. Enyhítendő az önkéntes karantén idején ébredt feszültséget, a Könyvtári Intézet utánajárt, létezik-e alternatív lehetőség a könyvszerető közönség számára, hogy az otthon töltött órák ne céltalanul suhanjanak tova. A Nemzeti Népegészségügyi Intézet állásfoglalása szerint a könyvtár alapfunkciójának ellátása még ebben a szorult helyzetben sem lehetetlen, csupán plusz óvintézkedéseket igényel, így az ország számtalan megyéjében indult hódító útjára a Könyvet házhoz szolgáltatást, többek között Orosházán és Pusztaföldváron is.

Szerintem a mi könyvtárunk az országban elsőként zárt be, majd elsők között, április 1-jén nyitottunk ki újra. Mivel nekem idősek a szüleim és az anyósom is, sokat gondolkodtam, hogyan tudnánk az ő életüket megkönnyíteni. Innen jött az ötlet a polgármester úr engedélyével és támogatásával egy újszerű szolgáltatás bevezetésére, hogy a 65 év felettieknek, illetve a mozgásukban korlátozottaknak kiviszem házhoz a könyveket

– idézte fel a kezdetet Gyarmatiné Laduver Márta, az intézmény vezetője. Az orosházi könyvtár dolgozóit a pusztaföldvárihoz hasonlóan rendkívül váratlanul érte a bezárási kötelezettség, és mivel rövid időn belül világossá vált számukra, hogy nem egyik napról a másikra fog visszaállni a régi rend, sok más intézményhez hasonlóan ők is alternatív lehetőséget kerestek olvasóik kiszolgálására.

Gyakorlatilag minden korosztály él a lehetőséggel, mert igyekeznek a szabadidejüket hasznosan, tartalmasan eltölteni, amire a könyvolvasás egy jó alternatíva. Vannak szülők, akik a gyerekeiknek kérik a könyveket, illetve vannak egészen idős olvasóink is. Vitathatatlanul nagy lendülettel indult április 14-én a Könyvet házhoz szolgáltatás. Az első 2 hét adatai alapján átlagosan napi 15 címre vittünk ki mintegy 60 könyvet, és ugyanennyit, vagy talán még többet vissza is hoztunk, amiket aztán az önkormányzatnál lévő ózongenerátor segítségével fertőtlenítettünk. Ebben rejlik a mi szolgáltatásunk egyedisége

– mondta a Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója, Buzai Csaba.

Fertőzésveszélytől tehát senkinek nem kell tartania: speciális készülék nélkül a könyvek 5 napos karantént követően visszaemelhetőek az állományba, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett, maszk és kesztyű viselésével pedig azok átadásakor, átvételekor is biztosított az olvasók egészsége, COVID-19 ide vagy oda.

A pusztaföldvári intézmény vezetője elárulta, noha a település lakói számára igénybe vehető szolgáltatás csak a koronavírus rizikócsoportjába tartozó idősekre és a mozgásukban korlátozottakra terjed ki, még ettől függetlenül is akadnak olyan olvasók, akiknek 2 év távolmaradás után támad újra kedvük egy kis olvasáshoz. „Pozitívan változott a könyvek megítélése, ezért van igény a szolgáltatásra. Mivel elég hosszú idő telt el úgy, hogy az emberek a házukba zárva élnek, és mivel most senki sem utazhat, azt gondolom, hogy talán a könyv által egy kicsit mégis átléphetjük a településünk határait” – magyarázta a szolgáltatás népszerűségének okát Gyarmatiné Laduver Márta. Mind a Békés megyei faluban, mind a városban átmenetileg felfüggesztették a korábbi szigorú kölcsönzési időket egészen a veszélyhelyzet eltörléséig, így egy olvasónak sem kell aggódnia, hogy még azelőtt felszólítanák a könyv visszaszolgáltatására, hogy annak a végére ért volna.

Noha a két településen ugyanazon a néven fut a szolgáltatás, akadnak lényegi különbségek a gyakorlatukban. Orosházán mindenki számára biztosított a könyvek ingyenes házhoz szállítása, ellenben az új tagok regisztrációja jelenleg nem megoldott, ezért Buzai Csaba azt javasolja, mindenki kutassa fel ismeretségi körében a már regisztrált olvasókat, hogy az ő segítségükkel kölcsönözni tudjanak. Ezzel ellentétben Pusztaföldváron a rendkívüli helyzet ellenére is biztosított az új tagok felvétele, noha a Könyvet házhoz szolgáltatás célcsoportja jól behatárolt, ezért akinek egészségi állapota és kora engedi, személyesen adhatja le „rendelését” az intézmény ajtajában állva. A félelemmel, feszültséggel és aggodalommal terhes időszakban a könyvtár vezetői szerint nem sokat változott az olvasók ízlése. Orosházán továbbra is leginkább a szépirodalmi műfaj viszi a prímet, míg a közeli Pusztaföldváron leginkább a szórakoztató és romantikus irodalom kelendő, a lényeg, hogy mindenképp könnyen fogyasztható legyen.

És hogy miképp vélekednek a szolgáltatásról az olvasók? Noha a fertőzésveszély minimalizálása miatt a személyes érintkezéseket próbálják a lehető legjobban leredukálni, az átadás-átvétel ideje alatt mindig van lehetőség néhány szót váltani. A pusztaföldvári könyvtár vezetője a kapun keresztül, tisztes távolságból próbál lelket önteni az olvasókba, hogy ennek az időszaknak is vége lesz egyszer, míg a könyvkölcsönzők nem győzik megköszönni a házhoz szállítással járó áldozatos munkáját. Eddigi tapasztalataikat illetően az orosházi könyvtár igazgatója is csak pozitívumokról tudott beszámolni:

Bár lenne igény a hosszabb személyes beszélgetésekre, erre most nem vállalkozhatunk. Elektronikus úton sokan jelezték felénk, hogy nagyon hálásak, amiért bevezettük ezt a szolgáltatást, már a kezdettől fogva nagy szimpátia övezi az olvasók részéről. Mi pedig általa tényleg azt érezzük, hogy valami hasznos dolgot tehetünk ebben a nehéz időszakban.

A könyvtár zárt falai közt a munka viszont továbbra sem áll meg. Ezt a bizonytalan ideig fennálló időszakot mindkét intézmény az állományellenőrzésre, állományrevízióra fordítja, ami mellett jut idő a digitalizálásra és az állománybővítésre is, így az olvasók a legfrissebb kiadványokhoz is (legyen szó könyvről, hangoskönyvről, CD-ről, DVD-ről vagy folyóiratról) hozzájuthatnak. A május 4-től vidéken lazuló korlátozások következtében sok hely újra kinyithatott, így például a sportlétesítmények és a teraszos vendéglátóhelyek, ezért nem meglepő, hogy sok könyvszerető ember szeme felragyogott, hogy talán már a könyvtári rend helyreállása sincs vészesen messze. Ennek kapcsán a pusztaföldvári intézmény vezetője megjegyezte, ha a közeli vagy távoli jövőben újra fogadhatnak majd olvasókat, a házhoz szállítás mit sem változik majd, mert az idősek és mozgáskorlátozottak ellátására a lazuló intézkedések mellett továbbra is szükség lesz.

A Békés Megyei Könyvtár igazgatónője egy körlevélben adott hangot támogatásának, hogy szeretné, ha minél többen követnék ezt a kezdeményezést. Előbb-utóbb tenni kell valamit, mert a lakosoknak szükségük van ránk, nem hagyhatjuk őket egyedül az otthon falai közt bezárva

– tolmácsolta a megyei intézmény vezetőjének szavait Gyarmatiné Laduver Márta.

A környéken hasonló szolgáltatás működik még Mezőkovácsházán, Szarvason, Békésszentandráson, Dévaványán, Mezőberényben és Sarkadon is, de a felsorolás idővel még új településekkel gyarapodhat. Éljünk tehát az ország bármely részén, érdemes szétnézni a környékbeli könyvtárak szolgáltatásai közt, mert a mindennapos gondokat feledtető jó olvasmányok már szó szerint az ajtónkon kopogtatnak.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.