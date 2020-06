Itt is árat emeltek: ennyiért strandolhatunk az egyik legnépszerűbb balatoni üdülőhelyen

A június 6-i hétvégén kinyitnak a balatonfüredi strandok, ami azt jelenti, hogy szombattól már jegyet kell vásárolni a belépéshez. Megújult vizesblokkok, új öltözők és az Esterházy strandon új vízbevezető lépcsők is várják a vendégeket, akiknek többe kerül majd a strandolás, mint tavaly, számolt be a Füred TV.

20 százalékkal, 1700 forintra nőtt az Eszterházy strand felnőtt belépőjének ára, és 10 százalékkal, 1050 forintra emelkedett a Kisfaludy strand napi felnőtt belépőjének ára.

A füredi lakosok a Kisfaludy strandra érvényes, 500 forintos idényigazolványt válthatnak ki.

Más is változott: a koronavírus miatti szabályok alapján speciális feltételekkel használhatók a fürdőhelyek, a távolságtartás szabályait itt is be kell tartani. A biztonság érdekében

bevezetik a látogatói limitet, a strandok befogadóképességét megfelezik.

A strandokra is vonatkozik a is a 1,5-2 méteres távolság betartása, emellett kiemelt hangsúlyt kap a fertőtlenítés is.

Balatonfüred két strandját 70 millió forintból korszerűsítették.

