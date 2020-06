Fergeteges vígjátékkal készül a vidéki színház: ezért nem vehetünk rá mégse jegyeket

Szabadtéri játszóhelyén mutatja be június 12-én a Francia rúdugrás című vígjátékot a Miskolci Nemzeti Színház Mohácsi János rendezésében.

A premierre a törvény által előírt létszámkeret miatt jegyek nem válthatók.A bérletes nézők mellett fennmaradó helyeket a színház vezetősége az egészségügyi dolgozóknak ajánlja fel, amely a 200 férőhely harmadát teszi ki.

A rendelet értelmében két ülőhely között biztosítani kell a legalább 1,5 méteres védőtávolságot, így egymás mellé és közvetlenül egymás mögé sem ülhetnek a nézők.

