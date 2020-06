Így hatott a koronavírus a gyerekekre: hanyagolták kedvenc időtöltésüket a járvány alatt

Az egész világra kiterjedő COVID-19 koronavírus-járvány következtében a gyerekeknek otthonról kellett folytatni a tanulmányaikat digitális úton. Sok szülő is otthonról dolgozott, és több időt töltött a családjával a kijárási korlátozások alatt. Bár a szinte folyamatos össze- és bezártság nyilvánvalóan kihívást jelenthetett mind a gyerekek, mind a felnőttek számára, fontos, hogy a szülők mindig tudják, mivel foglalkoznak a gyerekek, és ezt a mostani időszakot lehetőségként használják fel a családon belüli kapcsolatok szorosabbra fűzésére.

Szerencsére azonban legalább egy tevékenység miatt kevésbé kell aggódniuk. A Kaspersky legújabb jelentése szerint – amely a Kaspersky Safe Kids szoftvert Windows és macOS platformon használóktól a Kaspersky Security Network (KSN)1 által gyűjtött anonim adatok alapján készült – a gyerekek a kijárási korlátozások alatt kisebb érdeklődést mutattak a személyi számítógépeken játszható játékok iránt. 2020. március és 2020. május között az ezen kategória iránti érdeklődés egyenletesen csökkent az év első két hónapjához viszonyítva.

Ez a csökkenés csak a Windows esetében mérvadó, mivel a gyerekek még most is sokkal nagyobb valószínűséggel játszanak számítógépes játékokat Windowsos számítógépeken, mint Mac gépeken. Ennek valószínűleg az lehet az egyik oka, hogy a számítógépes játékok zömét kifejezetten a Windowshoz fejlesztik: a népszerű online játékáruházakban, mint például a Steamen sokkal kevesebb játék kapható macOS-hoz.

A személyi számítógépen játszható játékok iránti érdeklődés csökkenése azzal magyarázható, hogy a gépeket most többet kellett más tevékenységekhez használni. Például az oktatásban is könnyebb személyi számítógépről részt venni, mint mobil eszközről. Láthatjuk, hogy bár a gyerekek az idejük nagy részét otthon töltik, bölcsen használják a számítógépeket, és nem érzik szükségét annak, hogy belevessék magukat a videójátékokba

– mondta Anna Larkina, a Kaspersky webtartalom-elemzője.

Hogy a gyerekeket pozitív játékélmények érjék a világjárvány idején, a cég a következőket javasolja:

