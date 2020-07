Több száz fős tömeg gyűlt össze a vidéki városban: ezért vonultak a Fő térre

A helyi portál szerint több száz fős tömeg gyűlt össze a soproni Fő téren, hogy együtt nézzék meg az idén elmaradt VOLT fesztivál történetéről szóló több mint egy órás filmet. Hét óra magasságában még csak az éttermek teraszain ültek a közelgő esemény érdeklődőt, aztán az elmúlt hónapokhoz képest szokatlan méretűre duzzadt a tömeg és kellemes nyüzsgés alakult ki szombat este.

Kilenc órakor a színpadra lépett a fesztivál két alapítója, Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán, valamint a polgármester, Farkas Ciprián. Lobenwein Norbert elmondta, hogy a film első néhány perce arl, szól, hogy mi történne ugyanezen a napon, ezekben a percekben, ha nincs a járvány. Hozzáfűzte, hogy annyi támogató üzenetet kaptak az utóbbi időszakban, hogy ők is adni szeretnének valamit a közönségnek, ezért készült a film. A tervük pedig az, hogy 2021-ben ott folytatják, ahol abbahagyták. A polgármester kiemelte, hogy a fesztivál a város és a soproniak sikere is.

A VOLT 27 éves történetéről szóló filmet Könyves Dina rendezte. A nézők nosztalgiázhattak az 1990-es években készült koncertfelvételeken, az interjúk során betekintést nyerhettek a szervezők és a visszatérő magyar fellépők élményeibe, végigkövethették a fesztivál fejlődését a kezdeti ügyetlenkedésektől az igazán profin szervezett rendezvényig.

A soproni vetítéssel párhuzamban a budapesti Akvárium klub teraszán is levetítették a filmet, ahol több fellépés is követte az eseményt, valamint vasárnap a Petőfi TV műsorán is látható volt az országos premier.

Címlapkép: Getty Images

