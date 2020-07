Az év dobása lehet az érintésmentes mozi: ezekben a vidéki városokban már autóból is filmezhetünk

HelloVidék: Jelenleg hány autósmozi üzemel vidéken?

Georgiadisz Leonidas: Jelenleg tizenegy vidéki városban és Budapesten rendelkeznek autósmozik rádióengedéllyel – beleértve ezt a hetet is –, de nem minden esetben üzemelnek naponta: van, amikor az engedélykérés csak megadott napokra vonatkozik, ami leginkább a hétvége szokott lenni. Budapesten és Debrecenben is több engedélyt adott ki a hatóság, és van olyan eset is, hogy többször kértek egy-egy telephelyre hosszabbítást, például Tatabányán.

HelloVidék: Mely településeken mozizhatunk így?

Georgiadisz Leonidas: Az alábbi településekre van jelenleg is érvényes rádióengedély: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Mátraszentimre, Mezőtúr, Nagyvázsony, Nyergesújfalu, Nyíregyháza, Pilisvörösvár, Soponya, Tatabánya, Tihany.

HelloVidék: Hogyan változott az autósmozik száma az elmúlt évekhez képest?

Georgiadisz Leonidas: 2020. július 14-éig huszonhét autósmozira vonatkozó rádióengedélyt adott ki a hatóság. További három autósmozira érkezett be még kérelem, amelyekre az engedély kiadása folyamatban van. 2019-ben összesen tizennégy darab engedélyt adott ki az NMHH.

HelloVidék: Mi szükséges ahhoz, hogy valaki autósmozit üzemeltessen?

Georgiadisz Leonidas: Autósmozi üzemeltetéséhez rádióengedélyre és megfelelő eszközparkra (adóberendezés, antenna, stb.) van szükség. Az NMHH honlapján elérhető a rádióengedélyhez szükséges kérelemminta, amelyben szerepelnek a legfőbb adatok: például a sugárzás tervezett ideje, földrajzi információk, valamint egyéb műszaki részletek az adóberendezésről, a kábelezésről vagy az antennáról. A sugárzási frekvenciát a hatóság szakemberei jelölik ki.

Milyen műsorral készülnek a mozik?

Nyíregyháza:

2020. július 24. (péntek) 21:00 Halálos iramban: Hobbs és Shaw

2020. július 31. (péntek) 21:00 Dirty Dancing

2020. augusztus 07. (péntek) 21:00 Joker

2020. augusztus 20. (csütörtök) 21:00 MEGLEPETÉS FILM

2020. augusztus 28. (péntek) 21:00 Bad Boys – Mindörökké Rosszfiúk

A belépőjegy ára: 5000 Ft/autó

A díj magában foglalja: 1 db autósmozi vetítésre történő belépésre jogosító jegyet 1 autó részére (személyek számától függetlenül).

Békéscsaba:

Az aktuális film az esemény honlapján megtekinthető.

Jegyár: 5.000 Ft/autó

Popcorn, nachos és egyéb mozis snackek a helyszíni büfében vásárolhatók.

A szervezők azt kérik az autósoktól, hogy ellenőrizzék le, működik-e az autó rádiója és annak hangszórója, hiszen ezen keresztül fogják hallani a filmet!

Debrecen:

Július 23., csütörtök, 20.30 óra: Dirty Dancing

Július 30., csütörtök, 20.30 óra: Joker

Augusztus 6., csütörtök 20.30 óra. A szürke 50 árnyalata

Augusztus 13., csütörtök 20.30 óra: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk

A belépés előre megváltott jeggyel lehetséges, amit a bevásárlóközpont Camel márkaboltjában, valamint online lehet megvásárolni. Az 5 ezer forintos jegyet nem személyenként, hanem autónként kell kifizetni. Popcorn, nachos és egyéb mozis snackek a helyszíni büfében vásárolhatók.

Nyergesújfalu:

2020. július 18., 20:45: Csillag Születik

Autónként mindössze 1 db érvényes jegyre van szükséged, amely autóba annyian ültök be, amennyien csak akartok, de az igazi élmény csak az első sorból élvezhető. Belépéskor autónként ajándékba kaptok 2 db üdítőt is, hogy teljes legyen a moziélmény! A parkolás érkezési sorrendben történik, úgyhogy azt javasoljuk, érkezz minél előbb! A városi terepjáróval érkező vendégeknek speciális helyeket biztosítanak hogy ne takarják ki mások elől a kilátást, így ők jellemzően oldalt vagy hátul kapnak helyet.

Pilisvörösvár:

Nyáresti élmény az egész családnak a Művészetek Háza szervezésében. A hivatalos weboldalon mindig megtalálod az aktuálisan vetített filmet.

Időpontok:

július 25. szombat 20:30; 23:00

augusztus 14. péntek 20:00; 22:30

Tatabánya:

Ugyan a 60-as, 70-es években élték fénykorukat, Tatabánya szeretnének egy hangulatos autósmozit hozni újra az országba. Tatabánya az első helyszín, ahol 15 év után ismét lehetőséget biztosítanak mindenki számára, hogy az autója kényelmével kombinálja a mozizás élményét. A videotékák és multiplexek megjelenésével egyre inkább háttérbe szorult a drive-in retro élménye talán ismét csillogni fog.

július 18. szombat 18: 00 Vissza a jövőbe

július 18. szombat 18: 00 Kéjlak

