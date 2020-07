Több száz állat egy tanyán: különleges birtok várja az állatszerető látogatókat Súron

Ahogy a portál írja, sokan nem azért költöznek a falvakba, hogy állatokat tarthassanak, sokkal inkább a nyugodt, családi házas környezet csábítja a családokat. A kertek is sokkal kisebbek lettek, míg évekkel ezelőtt egy házhoz akár több ezer négyzetméter is tartozott, addig most a legtöbben egy minimális konyhakertre vágynak. Ezért is olyan népszerű Marencsák Márton portája, ahol sosincs csend az állatok hangjától. A házban rendszeres és szívesen látott vendégek a falusi gyerekek is. A terepet most unokája mutatta be.

Már egész kis korom óta segítek a nagypapának az állatok körül. Reggelente az első dolgom, hogy megyünk ki az udvarba és ellátjuk az állatokat. Nagyon szeretek velük foglalkozni. Nagyon kezesek, bátran simogassátok meg őket. A gyerekeknek is ők a kedvenceik, egy kis szénáért cserébe nyugodtan tűrik a simogatást

– mondta Hrabati Heidi, Marencsák Márton unokája.

A régi pávánk szívesen ücsörgött az udvar közepén álló fán és onnan figyelte, mi történik körülötte. A ház elé is nyugodtan ki lehetett engedni, nem ment sehova. Sajnos a mostani pávánk nem ilyen szelíd

– tette hozzá, majd a ház előtti, villanypásztorral körbekerített füves területen békésen legelésző szarvasmarhákról mesél.

Egy kötelet kötünk a nyakukra és úgy vezetjük fel őket. De néha megmakacsolják magukat és nem akarnak nekiindulni

– magyarázza Heidi, majd hozzáteszi, nemcsak a falusiak látogatják meg rendszeresen a teheneket. Sok falun átutazó autós is szívesen megáll, hogy közelebbről is megnézze a hatalmas állatokat.

Szívesen dolgoznék egy állatkertben, de az nincs a megyében. Arra is gondoltam, ha felnövök, csinálok egy igazi állatsimogatót, ahol a látogatók megismerkedhetnek a különböző háztáji állatokkal

– tárta fel terveit a kislány, aki elárulta, hogy a kutyák tanítása például már most is az ő feladata.

Mindennap foglalkozom velük, nekem a kutyák a kedvenceim. Az alapvető engedelmességre tanítom őket. Az udvarban a sok állat között, illetve ha vendégek érkeznek, tudniuk kell, hogyan viselkedhetnek

– szögezte le Heidi.

Címlapkép: Getty Images

